Jennifer Lawrence reveló su relación con otras estrellas: “Creo que convierto a la gente con la que trabajo en hermanos”

La intérprete que recientemente protagonizó "Mátate, amor", habló sobre temas personales y las búsquedas creativas en su carrera

Consolidada como una de las figuras más destacadas de Hollywood, Jennifer Lawrence compartió una faceta más cercana con anécdotas, reflexiones y buen humor junto a su colega Amy Poehler en el pódcast Good Hang.

Durante la reciente charla entre ambas celebridades, marcada por la autocrítica y la cercanía, la actriz de 35 años repasó su trayectoria en el centro de la industria. Fue así, que desde el primer minuto del episodio, la complicidad fue clara. “Estoy tan emocionada de estar aquí. Soy una gran fan”, comentó Lawrence.

En esta misma sintonía, bromearon sobre la admiración mutua y el estilo personal de ella. “Esa es la única cosa que necesito escuchar siempre: que tengo buen estilo”, afirmó entre risas, manteniendo el tono relajado.

Jennifer Lawrence destacó cómo sus amistades en el cine se transforman en vínculos genuinos (Good Hang)

Relaciones con colegas de Hollywood y gestión de la fama

Al abordar su relación con otras figuras del cine, Lawrence habló con sinceridad sobre los lazos con compañeros de rodaje. Con respecto a esto, explicó: “Creo que convierto a la gente con la que trabajo en hermanos; me pasa en los rodajes”.

Mencionó a Emma Stone, Robert Pattinson y Josh Hutcherson, resaltando el ambiente familiar que surge en sus amistades profesionales. “Siento que Josh es como un hermano. Robert también. Emma tiene huesos muy pequeños y yo muy grandes; no sé si sería más rápida que ella corriendo, pero creo que en una pelea saldría victoriosa”, bromeó, reflejando la proximidad con ellos.

La dinámica con sus dos hermanos mayores fue otro punto central. Detalló que crecer en una familia así la volvió fuerte y replicó ese espíritu de protección en sus equipos de trabajo.

Durante la conversación, también describió la dificultad de la exposición pública. “Cuando hago prensa, debería hacer la mitad de lo que hacen los demás, porque veo mis frases… y parecen insanas. Como, ‘Jennifer Lawrence llama molesta a Kourtney Kardashian’. Y todo se desmadra”, señaló. Mientras que Poehler valoró la honestidad de su invitada: “Intentas ser real en el momento y conectar”.

La complicidad y el humor entre Jennifer Lawrence y Amy Poehler marcaron su reciente diálogo, mostrando una faceta íntima y despreocupada de la actriz (Good Hang)

Vida cotidiana, imagen en público y gustos personales

Entre confesiones sobre su estilo de moda y vida diaria, compartió sus preferencias: “Cuando me siento cómoda con lo que llevo puesto, es como una pequeña victoria. Es difícil encontrar ropa que te haga sentir bien y mostrar quién eres”.

En cuanto a la construcción de su imagen pública y el proceso de posparto, relató: “Me sorprende que no haya habido más gente hablando de lo delgada que estoy en Die My Love”. Además agregó con ironía: “Estaba tan delgada porque no comía nada, pero no era real. Nunca he tenido un rumor sobre Ozempic”.

Por otra parte, mencionó sus referentes femeninas y destacó la música de Lily Allen, así como la admiración por mujeres como Julia Louis-Dreyfus y Tina Fey, quienes formaron parte de su lista. “Verlas me enorgullece de ser mujer”, confesó.

Sobre aspectos desconocidos, su predilección por los reality shows apareció varias veces durante el episodio. “Me encantan programas como Below Deck y Alone”, señaló.

Lawrence relató que su estilo personal y sentirse cómoda con la moda representan pequeñas victorias en la vida cotidiana y la imagen pública (REUTERS)

Producción actoral propia con amistades laborales

Desde joven, Lawrence quiso implicarse más en la creación cinematográfica. Sobre esto, compartió: “Desde adolescente supe que quería dirigir y estar más involucrada en mis proyectos. Mi primer película la dirigió una mujer, y a lo largo de mi carrera he trabajado más con directoras que con directores”.

Su relación con Justine Ciarrocchi, socia en la productora Excellent Cadaver, es fundamental en su carrera. “Nos conocimos cuando tenía 19 años y empezaba a hacer películas. Ella fue mi compañera de piso y creo que le debo el mantenerme con los pies en la tierra. Con ella todo es real, y confío plenamente en su criterio y ética de trabajo”, relató.

La colaboración y el apoyo femenino en el entorno profesional fueron ejes recurrentes. “Creo que el cerebro femenino organiza de otra manera. Para mí es esencial sentirme parte de una red cercana en cada equipo”, resumió.

La relación de Lawrence con su socia Justine Ciarrocchi en la productora Excellent Cadaver le permitió mantener autenticidad y fortalecer su carrera (REUTERS)

Su apodo desconocido y reflexiones en la charla

Con el mismo sentido del humor que marcó la conversación, la actriz contó que sus amigas la llaman Ken ―en referencia al personaje de Barbie― cuando hace preguntas tontas; como una forma cariñosa de señalar su despiste.

En su participación en el programa, destacó que los momentos cotidianos y los triunfos personales son una fuente de bienestar para ella. De esta manera, las protagonistas del episodio expresaron su satisfacción por el encuentro y reafirmaron la importancia de espacios donde las voces femeninas pueden compartir y reflexionar sobre sus experiencias en la industria.