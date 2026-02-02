‘El caballero de los siete reinos’: Peter Claffey y el desafío de interpretar a un héroe bueno en un mundo implacable

Peter Claffey, quien da vida a Sir Duncan el Alto, revela varios detalles del nuevo y aclamado spin-off de 'Game of Thrones' (HBO)

“Supongo que debí hacer algo bien para conseguir el papel al final. Estaba perdiendo el sueño y aterrorizado al saber que estaba tan cerca…”, recordó Peter Claffey, el nuevo rostro de Ser Duncan el Alto en la serie El caballero de los siete reinos, sobre el intenso proceso que lo llevó desde los campos de rugby hasta el corazón de uno de los universos televisivos más reconocidos.

El actor irlandés compartió cómo el desafío de meterse en la piel de Dunk lo obligó a dejar atrás su vida deportiva, a descubrir la complejidad del personaje y a enfrentarse tanto a la exigencia física del rodaje como a la expectativa de los fanáticos de Game of Thrones.

¿Cómo llegaste a la actuación?

Era jugador de rugby, pero tuve que dejar de jugar cuando las cosas empezaron a volverse un poco más ocupadas con la actuación. El rugby es bastante feroz y violento: un ojo morado es lo menos que te puede preocupar. Así que la actuación realmente no va de la mano con el rugby.

Peter Claffey reveló haber dado un giro de 180° en su vida al pasar del rugby a la actuación REUTERS/Nadja Wohlleben

¿Cómo llegaste a ser elegido como Ser Dunk?

Mi representante en el Reino Unido me envió un resumen para grabar una audición. Era un gran fanático de Game of Thrones, la serie original, y obviamente conocía ese mundo, pero no conocía el libro “Un caballero de los Siete Reinos”. Había escuchado hablar esporádicamente de Ser Duncan el Alto, pero me dieron un par de escenas, realmente no sabía lo que eran e intenté hacerlo lo mejor posible. Luego me llamaron para una segunda audición, lo que significaba: “Dios mío, hay algo que realmente les gustó”, y obviamente avanzas más y más, cada vez más cerca... Estaba perdiendo el sueño y aterrorizado al saber que estaba tan cerca. Supongo que debí hacer algo bien para conseguir el papel al final.

¿Cuándo conociste por primera vez a Dexter?

Conocí a Dexter en la última ronda de audiciones en la oficina de Lucy Bevan. Si no lo has conocido, te impacta esa ridícula sensación de madurez que tiene, muy por encima de su edad. Y es un actor brillante, brillante. Inmediatamente conectamos cuando estábamos haciendo diferentes escenas juntos.

"es un actor brillante", dijo Peter sobre Dexter Sol Ansell, el joven que le da vida al escudero Egg REUTERS/Nadja Wohlleben

¿Cómo describirías a Dunk?

Dunk es alguien que ha tenido que superar una enorme cantidad de adversidad. Viene de un lugar realmente, realmente podrido. Probablemente el peor lugar del que se puede venir en Poniente: Lecho de Pulgas, donde tienes que pelear con uñas y dientes solo para sobrevivir. Ahora, solo está intentando encontrar su lugar en el mundo. Tuvo la buena fortuna, después de una infancia tan dura, de ser acogido por su maestro, Ser Arlan de Pennytree, y lo admiraba muchísimo. Ser Arlan le enseñó cómo ser un buen caballero y un caballero honorable. Y como cualquier fanático de Game of Thrones sabrá, eso a veces es bastante difícil de encontrar.

Hay mucha gente en este mundo que hará lo que sea para subir al siguiente nivel, apuñalar por la espalda, mientras que Dunk intenta vivir según su propio código de honor. Lo que vemos es que el mundo de Poniente realmente pone a prueba ese código en todo momento. Así que la historia es Dunk tratando de descubrir quién es. Es una persona bastante ansiosa y con muy poca confianza, así que, aunque probablemente resulta entrañable verlo, también puede aportar mucho humor ver cómo experimenta todo este mundo.

Ese humor es una característica esencial de “Un caballero de los Siete Reinos”. ¿De dónde viene?

Supongo que la serie ofrece una perspectiva nueva sobre el mundo de Game of Thrones y el humor proviene del propio Dunk al experimentar estas situaciones ridículamente incómodas con las distintas personas que conoce en el Prado de Ashford. Está escrito de tal manera que perfectamente no se podría interpretar de forma humorística. Podría ser totalmente serio, pero creo que Ira (Parker, guionista) quería que tuviese un humor discreto en todo momento, un humor que logramos encontrar donde hay pequeñas oportunidades y detalles en las reacciones y situaciones.

Siempre me ha gustado la comedia. Empecé todo esto escribiendo sketches de comedia y subiéndolos a redes sociales y siempre me han encantado los actores cómicos realmente buenos. Así que me alegré de haber podido aportar eso, aunque sea en pequeña parte, aquí.

Hay un elemento de un “Padre Ted” medieval aquí…

¡Eso es cierto! Y es un gran cumplido, por cierto. La irlandesidad es parte de ello. Me puse realmente nervioso por el hecho de que quisieran que tuviera acento irlandés porque muchas de mis cintas de audición las había hecho con acento tipo Londres suburbano. Pero, a nivel personal, siento que el acento irlandés de Dunk era la opción correcta y creo que también contribuye un poco a la comicidad.

Peter comparó la comedia presente en 'El caballero de los siete reinos' con 'Father Ted', una famosa sitcom británica de los años 90

¿Se supone que Dunk debe ser tanto un luchador dotado como un tipo grande?

Creo que es un poco ambas cosas. Obviamente es un tipo grande y fuerte, y ha sido entrenado a un nivel básico por su maestro. Pero es una combinación entre intentar luchar con honor y la experiencia de haber crecido en Lecho de Pulgas. Ha experimentado el hambre desesperada y la necesidad de pelear con uñas y dientes para sobrevivir. Eso es probablemente lo que le permite salir adelante al final.

¿Es más desafiante interpretar a una persona esencialmente buena que a un villano?

Creo que sí. Muchos actores dirían que probablemente es más divertido hacer de villano. Solo he tenido que hacer eso un par de veces en la corta carrera que he tenido hasta ahora, pero aún así resulta muy divertido interpretar a Dunk. Hay tantas cosas en las que profundizar: su historia, todas las personas que conoce, su código moral y cómo intenta navegar en el mundo. Así que fue un reto, pero fue un reto encantador, muy bonito.

A pesar de la retadora preparación, Peter Claffey asegura que todo el rodaje de la serie ha sido muy divertido

¿Cuáles fueron tus días más duros en el rodaje?

Fue duro e intenté prepararme lo mejor que pude, pero realmente no encontré nada que no me gustara. No me importa sacar el trasero ni nada de eso. Me pareció todo muy gracioso y obviamente la escena de la caca al principio fue probablemente uno de los días más divertidos que he tenido en un set. No, no era caca real. No te preocupes.

¿Dónde rodaron?

Hicieron todo el campamento de Prado de Ashford en Glenarm. Hice dos temporadas de una serie llamada Wreck aquí arriba, así que he pasado gran parte de mi vida como actor en Belfast. Sí, el clima es complicado, pero se compensa completamente con el equipo con el que trabajas. He conocido a muchos de ellos desde hace tiempo y son personas increíbles.

Fue duro y de largas horas, pero llegas al trabajo y todo se hace mucho más fácil sabiendo que todos tienen una sonrisa en la cara. Los figurantes que estuvieron en todas esas justas y demás… estuvieron bajo la lluvia torrencial y ni uno solo se quejó ni refunfuñó.

Salimos, nos tomamos un montón de pintas y fue muy divertido. No creía que me fuera a poner emocional cuando terminase, pero el último día en Glenarm recuerdo que estaba en mi camerino y podía escuchar desde la carpa del público que todos estaban cantando y gritando. Me colé y tuve que dar las gracias a cada uno de ellos. Cuando vuelvas a verlo, ellos lo hacen tanto como cualquiera: la atmósfera que se crea todo el tiempo es increíble. Casi me pongo a llorar en ese momento, pero salí corriendo antes de echarme a llorar.

¿Qué habilidades tuviste que aprender para el papel?

Aprendí a montar a caballo de forma muy básica cuando estuve en Vikings: Valhalla, pero aquí tuve dos meses de preparación antes de empezar la primera temporada y Tom, Ben y Emma de The Devil’s Horsemen me llevaron a un nivel del que ahora estoy muy orgulloso. Mi familia, por parte de mi madre, está muy involucrada con los caballos. Tengo una prima que es bastante buena en salto ecuestre también, así que ahora, cuando voy a casa, monto a caballo con su padre, mi tío Frankie, que está como una cabra (que solo tiene una pierna).

¿Cómo fue justar?

La lanza no es de metal puro ni de acero, así que es más ligera de lo que piensas, pero no tanto. No pude hacerlo mucho, no por falta de capacidad, sino más bien porque la agenda era tan apretada que había un equipo de especialistas allá fuera tratando de grabar todo lo que pudiésemos de la batalla mientras terminábamos el resto en el estudio de Belfast. Finn, que interpreta a Aerion, y yo estuvimos allí durante dos, quizá tres días completos en Glenarm para grabar las escenas donde mi casco sale volando. Cuando llegamos, el campo de justa se había convertido en puro lodo y agua. Fue un verano irlandés, así que estaba lloviendo a cántaros en todas partes y fue un caos, había una plaga de avispas alimentándose de la sangre de azúcar que usábamos. Nuestros increíbles dobles de riesgo, Zach y Jula, debieron acabar agotados. Pero hicieron un trabajo excelente. Lo clavaron.

"Viene desde el punto de vista de alguien que está por debajo incluso de los de baja cuna", dice Peter sobre la mayor diferencia entre 'El caballero de los siete reinos' y 'Game of Thrones'

Para los fans de Game of Thrones que no conocen a Dunk y Egg, ¿cómo crees que esta serie los sorprenderá?

Esta historia será diferente porque viene desde el punto de vista de alguien que está por debajo incluso de los de baja cuna. Estás realmente en la miseria de Prado de Ashford y entre la gente llana. Sí, llegan los Targaryen, pero solo ves cómo aparecen desde una perspectiva humilde. Esa creo que es la diferencia que tendrá esto respecto a las otras series. Sé que la gente adora las novelas cortas y espero que hayamos hecho justicia a ellas, por Dios. Si no, mi cabeza acabará en una pica.

El estreno de El caballero de los siete reinos marca un nuevo capítulo para el universo de Game of Thrones, esta vez desde la mirada de personajes humildes. La serie apuesta por el contraste entre la crudeza del mundo medieval y el humor sutil que imprime Peter Claffey a Ser Duncan el Alto, en una producción rodada mayoritariamente en Irlanda del Norte, donde el equipo y los figurantes contribuyeron a crear una atmósfera única tanto dentro como fuera de cámara.