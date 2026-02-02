Bianca Censori quisó divorciarse de Kanye West antes de que él ingresara a rehabilitación

Kanye West y Bianca Censori tuvieron un momento difícil en su matrimonio. (Grosby Group)

El matrimonio de Kanye West y Bianca Censori ha atravesado un periodo de tensión en los últimos meses, en un contexto marcado por la salud mental del rapero y las consecuencias públicas de sus declaraciones antisemitas.

Así lo señaló una fuente cercana a la pareja en declaraciones a la revista PEOPLE, tras la reciente publicación de una carta de disculpa de West en The Wall Street Journal y una entrevista concedida a Vanity Fair.

Según la fuente, Censori habría intentado alejarse de West en varias ocasiones antes de que el artista buscara tratamiento médico. “Bianca había estado muy infeliz en su matrimonio durante un tiempo y trató de salir de la relación varias veces”, aseguró la fuente.

Estas tensiones se habrían producido antes de que West ingresara en un centro de rehabilitación en Suiza.

Bianca Censori desreaba divorciarse de Kanye West antes de que entrara a una clínica en Suiza. (REUTERS/Daniel Cole)

En una entrevista por correo electrónico a Vanity Fair, el rapero de 48 años habló abiertamente sobre su estado de salud mental. El músico, que ha reconocido públicamente su diagnóstico de trastorno bipolar, explicó que atravesó un “episodio depresivo profundo” tras un cambio de medicación.

Según su testimonio, un fármaco antipsicótico lo llevó a un estado de ánimo severamente bajo, lo que derivó en la decisión de buscar tratamiento en una clínica especializada en Suiza.

Otra fuente cercana a Kanye West describió a PEOPLE un patrón recurrente en su comportamiento. “Ha estado en este ciclo durante años. Cuando no se encuentra bien mentalmente, tiende a generar mucha controversia, lo que deja consecuencias duraderas”, señaló.

De acuerdo con esta versión, cuando el artista alcanza un estado más estable, toma conciencia del impacto de sus acciones sobre su familia, amistades y carrera, lo que a su vez le genera sentimientos intensos de culpa y arrepentimiento.

Kanye West se arrepiente de sus acciones cuando es estable mentalmente. (Europa Press)

En paralelo, la pareja ha seguido apareciendo junta en actos públicos, incluyendo eventos de moda y salidas en ciudades como Milán, Nueva York y Los Ángeles, lo que ha alimentado la atención mediática sobre el estado real de su relación.

El lunes 26 de enero, Kanye West publicó una carta abierta a página completa en The Wall Street Journal, financiada por su marca Yeezy. En ella, el rapero atribuyó parte de su comportamiento errático y de sus comentarios antisemitas a su trastorno bipolar.

En el texto, recordó un accidente automovilístico ocurrido en 2002, en el que se fracturó la mandíbula y sufrió una lesión en el lóbulo frontal derecho del cerebro, un daño neurológico que, según afirmó, no fue detectado hasta 2023.

“Esa falta de diagnóstico causó un daño serio a mi salud mental y condujo a mi diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1”, escribió.

Kanye West dexlaró que la falta de un buen diagnóstico afectó su salud mental. (AP/Larry Neumeister)

En la carta también expresó arrepentimiento por sus declaraciones pasadas y aseguró estar comprometido con la rendición de cuentas y el tratamiento. “No excusa lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío”, afirmó.

Al día siguiente, en su intercambio con Vanity Fair, West amplió estas reflexiones y aseguró que durante sus episodios maníacos no comprendía plenamente el alcance de sus actos.

También destacó el papel de Bianca al reconocer el deterioro de su estado emocional y acompañarlo en la búsqueda de una corrección en su tratamiento.