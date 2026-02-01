Los momentos más extraños e incómodos en la historia de los Premios Grammy

Los Premios Grammy han sido sede de algunos de los momentos más surreales de la música contemporánea (Créditos: Jovani Perez)

Los Premios Grammy 2026 —oficialmente la 68ª edición de los Annual Grammy Awards— se celebrarán el domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos.

Aunque son considerados uno de los máximos reconocimientos de la industria musical, no siempre han estado exentos de momentos inesperados y situaciones incómodas que han sorprendido tanto a artistas como a espectadores.

Desde actuaciones polémicas hasta errores de anuncio, los escenarios de la ceremonia han sido testigos de incidentes que van más allá del glamour y la música, dejando huellas que la audiencia recuerda mucho después de que caen los reflectores.

A continuación te dejamos algunos de los momentos más extraños, embarazosos y sorprendentes que han marcado la historia reciente de los Grammy.

1. Cuando Helen Reddy dijo que Dios era mujer

Helen Reddy se refirió a Dios como una entidad femenina. (Captura de video)

En la ceremonia de los premios Grammy de 1973, una breve frase pronunciada desde el escenario desató una polémica que trascendió la música y se instaló en el debate cultural de la época.

Al recibir el galardón a Grabación del Año por su canción “I Am Woman”, la cantante australiana Helen Reddy cerró su discurso de agradecimiento con una expresión que resonó con fuerza: ““Quiero agradecer a Dios, porque ella hace todo lo posible”.

La elección deliberada del pronombre femenino no fue un lapsus ni una improvisación inocente. Reddy era, en ese momento, una de las voces más visibles del movimiento feminista en la industria musical, y su tema se había convertido en un himno de empoderamiento femenino en Estados Unidos y otros países.

La reacción no se hizo esperar. Mientras sectores del público celebraron el gesto como una provocación simbólica contra la tradición patriarcal y el lenguaje religioso dominante, otros lo consideraron una falta de respeto o una declaración innecesariamente polémica.

2. La vez que Drake rechazó su propio Grammy

Drake afirmó que no necesitaba ganar el Grammy. (REUTERS/Mike Blake)

En los premios Grammy de 2019, Drake protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al poner en duda, de forma indirecta pero contundente, el valor del galardón que acababa de recibir.

Al aceptar el premio a Mejor Canción de Rap por “God’s Plan”, el rapero canadiense aprovechó su discurso para lanzar un mensaje que fue interpretado como una crítica frontal a la industria musical y al propio sistema de premios.

Drake comenzó agradeciendo de manera convencional, pero pronto se desvió del tono habitual de celebración.

“Este premio no significa realmente nada. Ya has ganado si tienes gente que está cantando tus canciones palabra por palabra, si eres un héroe en tu ciudad natal”, dijo.

Y añadió: “Mira, si hay gente que tiene trabajos normales que sale bajo la lluvia y la nieve, gastando dinero para comprar entradas para ver tus shows, no necesitas esto aquí. Ya has ganado”.

La reacción fue inmediata. Mientras parte del público aplaudió el discurso como un gesto honesto y necesario, la transmisión televisiva cortó abruptamente sus palabras, alimentando aún más la percepción de incomodidad por parte de la organización.

El fragmento incompleto del discurso se viralizó en redes sociales y reforzó la idea de que Drake había “rechazado” simbólicamente el premio, aun teniéndolo en las manos.

3. La presentación de Bob Dylan fue interrumpida

Mientras Bob Dylan interpretaba “Love Sick”, el artista apareció en el escenario sin camisa con la frase "Soy Bomb" escrita sobre su cuerpo

La ceremonia de los premios Grammy de 1998 avanzaba con normalidad hasta que una de sus actuaciones se convirtió en un momento desconcertante. Bob Dylan interpretaba “Love Sick”, tema de su álbum Time Out of Mind, cuando un hombre apareció inesperadamente detrás de él.

El hombre bailaba de forma errática y mostraba su cuerpo sin camisa con la frase “Soy Bomb” escrita en su abdomen con pintura roja.

El intruso era Michael Portnoy, artista de performance estadounidense, conocido por sus intervenciones provocadoras en espacios públicos y eventos institucionales.

La intervención duró apenas unos segundos, ya que el personal de seguridad lo retiró rápidamente del escenario, mientras Bob Dylan continuó su interpretación sin inmutarse.

Posteriormente, Portnoy explicó que su acción formaba parte de una protesta artística contra la industria musical y la comercialización del arte.

4. Chris Brown y Rihanna quedaron fuera de los Grammy tras un episodio de violencia

Chris Brown y Rihanna no se presentaron en los Grammy tras una pelea. (AP)

Chris Brown y Rihanna,dos de las figuras más populares del pop y el R&B de la época, fueron retirados abruptamente del programa de los Grammy de 2009 horas antes del evento, luego de que se conociera que ambos habían estado involucrados en una violenta pelea la noche anterior a la gala.

En la madrugada previa a la ceremonia, Brown fue detenido por la policía de Los Ángeles tras un altercado con su entonces novia, quien presentaba lesiones visibles. El incidente, que más tarde derivaría en cargos criminales contra el cantante, obligó a la Academia de la Grabación a tomar una decisión inmediata.

La actuación que estaba programada para ellos fue sustituida de emergencia por una interpretación de Al Green. Además, en esa actuación participaron Justin Timberlake, Boyz II Men y Keith Urban.

5. El día que Lady Gaga llegó a los Grammy dentro de un huevo

La cantante llegó a la ceremonia encerrada dentro de un enorme huevo translúcido, transportada por varios asistentes vestidos de blanco

La alfombra roja de los premios Grammy ha sido escenario de innumerables gestos excéntricos, pero pocos tan desconcertantes y comentados como el que protagonizó Lady Gaga en 2011, cuando llegó a la ceremonia encerrada dentro de un enorme huevo translúcido, transportada por varios asistentes vestidos de blanco.

Mientras fotógrafos y comentaristas intentaban descifrar el significado del objeto, la artista permanecía inmóvil en su interior, sin responder preguntas. Según su equipo, la cantante estaba “incubándose” antes de su actuación, una explicación que solo aumentó el misterio.

El huevo no era un simple accesorio. Diseñado en colaboración con el modista Hussein Chalayan, formaba parte de una narrativa conceptual que culminaría minutos después sobre el escenario.

Al interpretar “Born This Way”, Lady Gaga “nació” simbólicamente del huevo, conectando la puesta en escena con el mensaje central de la canción: la identidad, la autoaceptación y el derecho a existir sin pedir permiso.

6. Kanye West irrumpió el discurso de Beck

Kanye West subió al escenario durante el discurso de aceptación de Beck, ganador del premio a Álbum del Año por Morning Phase

Los premios Grammy de 2015 sumó otro capítulo a su historial de momentos incómodos cuando Kanye West subió al escenario durante el discurso de aceptación de Beck, ganador del premio a Álbum del Año por Morning Phase.

Mientras Beck agradecía el reconocimiento, el rapero avanzó hacia el micrófono, evocando inevitablemente su recordada irrupción en los MTV Video Music Awards de 2009, cuando afirmó que Taylor Swift no merecía ganar.

Sin embargo, esta vez no tomó la palabra. Se detuvo, sonrió y regresó a su asiento, dejando al público entre la risa nerviosa y la confusión. Beck, visiblemente sorprendido, continuó su discurso sin confrontación directa.

Horas después, Kanye explicó que su intención era cuestionar la decisión de la Academia, sugiriendo que el premio debía haber sido para Beyoncé y su álbum Beyoncé, una de las obras más aclamadas de ese año.

En entrevistas posteriores, acusó a los Grammy de favorecer criterios conservadores y de no reconocer adecuadamente la innovación y la música negra contemporánea.

7. Nicki Minaj fue escoltada por un falso papa

Nicki Minaj causó controversia al ser acompañada por un falso papa en los Grammy de 2012. (Captura de video)

Durante la alfombra roja de los premios Grammy de 2012, Nicki Minaj —entonces nominada por primera vez como artista nueva— llegó vistiendo una capa roja y acompañada por un hombre disfrazado de papa.

La presencia del supuesto obispo no fue un simple atuendo excéntrico. Formó parte de un espectáculo mucho más elaborado durante su presentación de “Roman Holiday”, tema que estrenó en la ceremonia.

La actuación incluyó una escenografía inspirada en un rito religioso, cantores como si fueran un coro litúrgico, monjes danzantes y una puesta en escena que simulaba un exorcismo, con Nicki Minaj levitando aparentemente sobre el escenario en un momento central de la canción.

La utilización de elementos religiosos, entre ellos la figura del obispo, generó reacciones encontradas.

Bill Donohue, presidente de la Catholic League en Estados Unidos, calificó la escena como “irresponsable” y criticó tanto a la artista como a la Academia de la Grabación por permitir lo que consideró un ataque simbólico al catolicismo. Según Donohue, la escena no fue un accidente y fue aprobada por los organizadores de los Grammy.

Por su parte, la rapera defendió la presentación explicando que se inspiró en artistas como Madonna —quien también ha usado iconografía religiosa en sus espectáculos— y que la narrativa de su actuación tenía un componente simbólico ligado a la historia ficticia de su alter ego Roman Zolanski.