Cómo nació la amistad entre Elton John y Ozzy Osbourne y por qué solo grabaron juntos una vez

Elton John y Ozzy Osbourne se conocieron en Londres, en la década de 1970, durante una fiesta del ambiente musical. La amistad entre ambos evolucionó durante décadas, atravesando distintas etapas personales y profesionales. La última colaboración entre los artistas se concretó en 2020, en el álbum “Ordinary Man”, y selló una historia de afecto, respeto y trabajo conjunto.

Durante sus primeros encuentros, ambos compartían el vértigo de la fama y los excesos propios de la escena del rock de la época. Sin embargo, evitaron profundizar en ese terreno, conscientes de los riesgos para su salud y sus carreras. El vínculo se sostuvo fuera de los escenarios, consolidándose a través del tiempo y de múltiples gestos de apoyo.

Según declaraciones de Osbourne citadas por American Songwriter, Elton John se transformó en un referente cercano y en una figura de confianza. Ambos participaron en proyectos benéficos y, en 2005, John hizo una aparición especial en el programa televisivo “The Osbournes”, donde obsequió a Osbourne un collar de oro.

Elton John y Ozzy Osbourne forjaron una amistad sólida desde los años 70, basada en el respeto y el apoyo fuera del escenario del rock REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

Apoyo mutuo en momentos críticos

A lo largo de los años, el apoyo entre ambos músicos resultó fundamental en situaciones difíciles. De acuerdo con American Songwriter, Elton John acompañó a Osbourne durante su recuperación tras un accidente en cuatriciclo en 2003. John alentó a su amigo para que superara la inactividad y retomara su vida cotidiana. Osbourne reconoció públicamente el valor de estas actitudes: “Cuando uno se siente mal, descubre quiénes son los verdaderos amigos”, señaló el cantante.

La colaboración entre John y Osbourne también incluyó la participación conjunta en iniciativas solidarias. Ambos, junto a Sharon Osbourne, impulsaron proyectos a beneficio de la lucha contra el VIH/Sida y otras causas sociales. El compromiso con la filantropía y la ayuda a terceros constituyó un punto de encuentro esencial en su amistad.

La relación trascendió el ámbito musical. John acompañó a Osbourne en momentos de crisis de salud y familiares, mostrando una presencia constante y un respaldo afectivo. Esta cercanía se reflejó en declaraciones públicas y en gestos de generosidad, que los fanáticos y el entorno artístico reconocieron a lo largo del tiempo.

Ambos músicos participaron activamente en iniciativas benéficas, apoyando la lucha contra el VIH/Sida y causas sociales relevantes junto a Sharon Osbourne REUTERS/Fredrik Sandberg/Scanpix Sweden (SWEDEN) SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL SALES/File Photo

El legado musical compartido

La colaboración más importante entre John y Osbourne se concretó en 2020, en el disco “Ordinary Man”. El tema homónimo, creado junto a músicos como Chad Smith, Andrew Watt, Duff McKagan y Billy Walsh, fusionó el piano característico de John con la voz de Osbourne. La canción reflexiona sobre la vida, las adicciones, el paso del tiempo y el valor de la familia.

Slash participó en guitarra, McKagan en bajo y Smith en batería, mientras John aportó su piano y compartió la interpretación vocal. El sencillo alcanzó el puesto número cuatro en el ranking de rock de Billboard. La letra del tema repasa momentos personales y profesionales de Osbourne, con referencias al sacrificio, el reconocimiento público y la importancia de no ser olvidado.

Esta colaboración no fue la primera entre ambos. En 2005, los dos cantantes integraron la versión grupal de “Tears in Heaven”, el clásico de Eric Clapton, destinada a recaudar fondos para las víctimas del tsunami en el océano Índico. El proyecto, gestionado por Sharon Osbourne, reunió a artistas de renombre como Ringo Starr, Rod Stewart, Mary J. Blige y Phil Collins.

Proyectos fuera del escenario

En 2011, Elton John y Ozzy Osbourne volvieron a trabajar juntos en el ámbito cinematográfico. John, a través de su productora Rocket Films, impulsó la película animada “Gnomeo & Juliet”, en la que Osbourne prestó su voz a uno de los personajes. La participación conjunta en este tipo de proyectos demostró la versatilidad y la afinidad entre ambos artistas.

Durante la última presentación de Osbourne con Black Sabbath, en julio de 2025, John dedicó un mensaje grabado a su amigo desde Birmingham, Inglaterra. “Sos una de las voces más notables de nuestro tiempo. Sos el rey, sos la leyenda”, afirmó John. Osbourne falleció 17 días después de ese concierto.

Elton John acompañó a Ozzy Osbourne durante su recuperación tras el accidente en cuatriciclo en 2003, demostrando amistad y solidaridad genuina (Créditos: A&E/vía DGO)

Tras conocerse la noticia, Elton John expresó su pesar en redes sociales: “Fue un amigo entrañable y un pionero que aseguró su lugar en el panteón de las leyendas del rock. También fue una de las personas más divertidas que conocí. Lo extrañaré profundamente. A Sharon y a la familia, les envío mis condolencias y amor”.

Impacto en la cultura del rock

La amistad entre Elton John y Ozzy Osbourne representó un ejemplo de solidaridad y respeto en la industria musical. Su historia compartida incluyó momentos de éxito, adversidad y colaboración artística. Ambos dejaron huella no solo por su talento, sino por su capacidad de acompañarse y construir proyectos conjuntos.

El tema 'Ordinary Man' alcanzó el puesto número cuatro en el ranking de rock de Billboard, consolidando el legado musical conjunto de ambos artistas (Foto AP/Susan Walsh, archivo)

El legado de su vínculo se refleja en sus obras, en las contribuciones a causas benéficas y en el testimonio de quienes los acompañaron. La última colaboración en “Ordinary Man” sintetizó décadas de experiencias y resumió el espíritu de una relación marcada por el afecto, la admiración mutua y el profesionalismo.

El vínculo entre Elton John y Ozzy Osbourne trascendió el escenario y se convirtió en un ejemplo de amistad genuina en la música. La historia de ambos artistas continúa inspirando a nuevas generaciones dentro y fuera del rock.