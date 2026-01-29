Los Grammy 2026 rendirán homenaje a Ozzy Osbourne con un tributo a cargo de figuras del rock

La ceremonia de los Grammy 2026 rendirá homenaje a Ozzy Osbourne con un tributo estelar en Los Ángeles

La ceremonia de los Premios Grammy 2026 tendrá lugar este domingo 1 de febrero en Los Ángeles y contará con un homenaje especial a Ozzy Osbourne, fallecido el 22 de julio de 2025. La presentación reunirá a figuras destacadas del rock y del heavy metal para rendir tributo al icónico músico británico. El evento comenzará a las 22:00 y será transmitido por TNT y HBO Max para toda América Latina y Estados Unidos.

Ozzy Osbourne, quien murió a los 76 años en su casa de Birmingham, marcó la historia de la música con una carrera que influyó en varias generaciones.

El tributo a Ozzy Osbourne reunirá a figuras icónicas del rock y el heavy metal para celebrar su legado musical REUTERS/Fredrik Sandberg/Scanpix Sweden (SWEDEN) SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL SALES/File Photo

El tributo se suma a la tradicional sección “In Memoriam” de los Grammy, que este año cobrará especial relevancia. Además de Osbourne, la organización confirmó homenajes a Roberta Flack y D’Angelo, así como un segmento especial a cargo de Reba McEntire, Brandy Clark y Lukas Nelson para recordar a otros músicos y trabajadores fallecidos.

La Recording Academy confirmó que la ceremonia tendrá un tono emotivo y celebrará el legado de artistas fundamentales para la industria musical. El evento promete ofrecer momentos de intensa emoción y reunir a reconocidos músicos sobre el escenario.

Post Malone, Slash, Duff McKagan y Chad Smith participarán en el homenaje a Ozzy Osbourne durante los Premios Grammy (Créditos: A&E/vía DGO)

Un tributo a la altura de una leyenda

Según la información difundida por la Recording Academy, el tributo a Ozzy Osbourne contará con la participación de Post Malone, quien colaboró con el cantante en sus últimos años. También estarán presentes Slash y Duff McKagan, integrantes de Guns N’ Roses, el baterista de Red Hot Chili Peppers Chad Smith y el productor Andrew Watt, responsable de los dos últimos discos de estudio del artista: Ordinary Man (2020) y Patient Number 9 (2022).

De acuerdo con el cronograma oficial difundido por Indie Hoy, este homenaje busca destacar la influencia de Osbourne en el rock y el heavy metal. Sus compañeros y colaboradores se reunirán para interpretar algunos de los temas más representativos de su carrera, en una puesta en escena que promete ser uno de los puntos más altos de la noche.

La transmisión del homenaje a Ozzy por TNT y HBO Max permitirá que fanáticos de América Latina y Estados Unidos vivan el evento en directo REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

El tributo se integra a una ceremonia que pondrá el foco en el recuerdo y la celebración de figuras históricas. Lauryn Hill se encargará de rendir homenaje a Roberta Flack y D’Angelo, mientras que el segmento “In Memoriam” contará con la presencia de otras voces reconocidas del panorama musical.

El último adiós y el impacto mundial

Ozzy Osbourne murió tras sufrir un infarto, luego de casi 16 años luchando contra la enfermedad de Parkinson. Su fallecimiento se produjo en Birmingham, a menos de tres semanas de su histórico concierto de despedida, “Back to the Beginning”, realizado el 5 de julio de 2025 en el estadio Villa Park. Este recital reunió a miles de fanáticos y marcó el cierre de una larga trayectoria sobre los escenarios.

Ozzy Osbourne falleció el 22 de julio de 2025 en Birmingham tras un infarto y una larga batalla contra el Parkinson (Instagram/Ozzy Osbourne)

El impacto de su muerte se reflejó en las multitudinarias despedidas organizadas en Inglaterra. El 30 de julio, el cortejo fúnebre partió desde Villa Park y recorrió sitios emblemáticos de la vida de Osbourne: su casa de la infancia, el puente y el mural dedicados a Black Sabbath, y el pub The Crown, donde la banda tocó por primera vez. Miles de seguidores acompañaron el recorrido, que se transmitió en vivo por streaming, mostrando la profunda huella que dejó en la cultura popular.

Al día siguiente, la familia y figuras centrales del rock se reunieron en un funeral privado. Entre los asistentes estuvieron Marilyn Manson, Rob Zombie, Zakk Wylde, James Hetfield y los miembros de Black Sabbath. Osbourne fue enterrado cerca del lago de Welders House, la residencia familiar en Buckinghamshire, cumpliendo así su último deseo, según informaron allegados.

Miles de seguidores despidieron a Ozzy Osbourne en un multitudinario cortejo fúnebre transmitido por streaming desde Villa Park REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Legado e influencia de Ozzy Osbourne

De acuerdo con la Recording Academy, Ozzy Osbourne transformó el panorama del rock y el heavy metal desde sus inicios con Black Sabbath y su carrera solista. Su estilo y actitud marcaron una época, y su música influyó en artistas de diversas generaciones. El tributo durante los Grammy representa el reconocimiento a una figura que redefinió los límites del género y abrió puertas para nuevas propuestas musicales.

El homenaje reunirá a músicos que compartieron escenario y estudio con Osbourne, en un acto de celebración y recuerdo. La transmisión del evento permitirá que sus seguidores en todo el mundo sean parte de un adiós colectivo, reflejando la vigencia y el cariño que generó a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria.

La Recording Academy destaca la influencia de Ozzy Osbourne en el rock mundial y la emotividad de su homenaje en los Grammy 2026 REUTERS/Andrew Winning/File Photo

La ceremonia de los Grammy 2026 se anticipa como uno de los eventos musicales más destacados del año. El tributo a Ozzy Osbourne se perfila como un momento central de la noche y una despedida a la altura de una leyenda que dejó una marca indeleble en la historia del rock.