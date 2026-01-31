Entretenimiento

La sorprendente reaparición de Pax Jolie-Pitt deja ver las cicatrices del accidente que marcó su vida

El hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt se dejó ver en un evento de cine, llamando la atención por las marcas físicas tras su grave caída en bicicleta eléctrica en Los Ángeles y mostrando su fortaleza ante la adversidad

Pax, hijo de Angelina Jolie
Pax, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, exhibe secuelas físicas tras el grave accidente con su bicicleta eléctrica en Los Ángeles

La reciente aparición pública de Pax Jolie-Pitt en el Festival de Sundance ha generado sorpresa y atención mediática. El hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, de veintidós años, asistió a la presentación de la película Self Custody at The Cabin en Park City, Utah, junto a los directores Fernando Ferro y Garrett Patten. Lo que más llamó la atención fue la evidencia física de las secuelas que arrastra desde hace un año y medio, tras un grave accidente de tráfico sufrido en Los Ángeles.

En las imágenes tomadas durante el evento, se apreciaron cicatrices visibles y marcas enrojecidas en la frente y debajo de la ceja izquierda de Pax. Estas señales son el reflejo del impacto que cambió su vida en julio de 2024, cuando protagonizó un accidente con su bicicleta eléctrica. Aunque ya parece recuperado en términos generales, las huellas del siniestro persisten en su rostro, recordando la gravedad de lo sucedido.

Un accidente que marcó su vida

El accidente de Pax Jolie-Pitt
El accidente de Pax Jolie-Pitt en Los Feliz Boulevard requirió su ingreso inmediato en la UCI y una larga rehabilitación (AFP)

El 29 de julio de 2024, Pax circulaba en su bicicleta eléctrica por Los Feliz Boulevard, una zona de tráfico denso en Los Ángeles, cuando colisionó contra un vehículo; no llevaba casco, un detalle que agravó las consecuencias del choque. Testigos relataron que perdió el conocimiento tras el impacto y fue trasladado de urgencia a un hospital local.

La situación requirió su ingreso inmediato en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció durante seis días, hasta el 4 de agosto, enfrentando un diagnóstico de “traumatismo complejo”. Las lesiones afectaron su cabeza y su cadera, y la recuperación inicial fue lenta y delicada. Una fuente citada por People reveló: “Ahora comienza el largo camino de recuperación y fisioterapia”.

La familia vivió con angustia aquellos días. Tanto Pax como su madre se mostraron profundamente agradecidos por la rápida actuación de los socorristas y la atención médica recibida. Angelina Jolie permaneció a su lado en todo momento durante la hospitalización, acompañada también por los hermanos de Pax. La unión familiar se hizo patente en ese periodo crítico.

Recuperación, rehabilitación y perfil bajo

Angelina Jolie acompañó a su
Angelina Jolie acompañó a su hijo Pax durante su recuperación y hospitalización, consolidando la unión familiar tras el accidente

Tras su salida del hospital, Pax inició un proceso de recuperación y rehabilitación que se extendió durante meses. Al abandonar la UCI, apareció junto a su madre con una férula en el brazo y un gorro con la palabra “miracle” (“milagro”) bordada, símbolo de la gravedad del accidente y de su supervivencia.

Durante este periodo, el joven evitó la exposición pública. Las escasas veces que se dejó ver, lo hizo ocultando parte de su rostro tras unas gafas de sol. Su bajo perfil mediático fue una constante, manteniéndose alejado de los focos mientras avanzaba en la fisioterapia y el tratamiento de sus secuelas físicas.

Un segundo accidente y el eco mediático

El pasado mes de enero,
El pasado mes de enero, Pax Jolie-Pitt sufrió un segundo accidente en bicicleta en Los Ángeles, aunque sin consecuencias graves

La tranquilidad de su entorno se vio alterada nuevamente en enero de 2025, cuando Pax sufrió un segundo accidente de tráfico. Esta vez, se desplazaba con su bicicleta de BMX por Los Ángeles y volvió a impactar con un vehículo. Por fortuna, el incidente no tuvo consecuencias graves.

La reiteración de estos accidentes despertó preocupación en los medios estadounidenses, que comenzaron a hablar de “imprudencias” y a describirlo como un “niño con problemas”. El entorno familiar, especialmente su madre, consideró la posibilidad de emprender acciones legales contra los conductores y el ayuntamiento angelino, señalando la falta de asistencia y de señalización en la zona del primer accidente.

Historia familiar y vínculos tras la separación

Pax nació en Vietnam en 2003 y fue adoptado por Angelina Jolie en 2007. Un año después, Brad Pitt se sumó a la adopción, consolidando el vínculo paterno-filial. Sin embargo, la relación entre Pax y su padre se rompió tras los hechos de 2016, cuando se produjo la separación de la pareja ante un incidente de comportamiento violento atribuido a Pitt durante un vuelo familiar.

Desde entonces, Pax ha cortado todo contacto con su padre. La familia, compuesta por seis hijos, ha atravesado años complejos, marcados por el divorcio y la exposición mediática. La figura de Angelina Jolie ha sido clave en el proceso de recuperación y en el acompañamiento emocional del joven.

Interés por el cine y su presencia en Sundance

La reaparición de Pax Jolie-Pitt
La reaparición de Pax Jolie-Pitt en el Festival de Sundance muestra las cicatrices visibles de su accidente de tráfico en 2024 (AFP)

Aunque Pax no participó directamente en la película presentada en Sundance, su presencia en el festival responde a su interés creciente por la producción audiovisual. Ha mantenido conversaciones con los directores Ferro y Patten sobre posibles colaboraciones futuras, según informó TMZ.

No es su primer acercamiento al mundo del cine. Pax colaboró como asistente en María, la película sobre Maria Callas dirigida por su madre, y trabajó como fotógrafo en First They Killed My Father. Su interés por el séptimo arte parece consolidarse, abriéndole nuevas perspectivas profesionales y manteniéndolo vinculado a la industria que marcó la vida de sus padres.

