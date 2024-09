El hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt chocó su Tesla contra un camión en Hollywood

Pax Jolie-Pitt chocó su Tesla contra un camión estacionado en Hollywood antes de sufrir un grave accidente en bicicleta eléctrica (Backgrid/The Grosby Group/REUTERS)

Se reportó que Pax Jolie-Pitt, hijo de los actores Angelina Jolie y Brad Pitt, estuvo implicado en un accidente automovilístico aproximadamente dos meses antes de sufrir una grave lesión en un choque con una bicicleta eléctrica, según TMZ.

El pasado 19 de mayo, el joven de 20 años chocó su Tesla contra un camión estacionado fuera de RED Studios Hollywood poco antes de la medianoche, de acuerdo con un reciente informe de la compañía.

Pax no sufrió heridas en un accidente frente a Red Studios Hollywood (The Image Direct/The Grosby Group)

Pax no resultó herido en ese accidente, aunque las imágenes y videos de la escena sugieren que el vehículo probablemente quedó afectado.

Fuentes policiales indicaron a TMZ que Jolie-Pitt no estaba bajo la influencia de sustancias y no se inició una investigación al respecto. La causa del accidente no ha sido esclarecida.

Después del intercambio de información entre Pax y el estudio, él fue recogido del lugar por un conductor no identificado.

La causa del accidente del hijo de Jolie y Pitt (a la derecha de Angelina) aún no se ha esclarecido (Mega/The Grosby Group)

Accidente en una bicicleta eléctrica

Este incidente precede al grave accidente que sufrió a finales de julio, cuando su bicicleta eléctrica impactó contra la parte trasera de un automóvil detenido en una intersección del Boulevard Los Feliz alrededor de las 5 de la tarde.

En esa ocasión, Pax fue trasladado de urgencia al hospital con una lesión en la cabeza. Según los informes, fue dado de alta de la Unidad de Cuidados Intensivos aproximadamente una semana después del accidente en bicicleta.

Una fuente cercana a la familia declaró que el joven sufrió un “trauma complejo” y que ahora comienza “un largo camino de recuperación y terapia física”.

Pax Jolie-Pitt sufre "trauma complejo" y empieza su rehabilitación (Backgrid/The Grosby Group REUTERS/Johanna Geron)

Testigos del accidente en bicicleta eléctrica informaron que inicialmente creyeron que Pax había fallecido en el choque, ya que lo encontraron inconsciente en el suelo. No fue hasta que llegaron los paramédicos que él recuperó el conocimiento.

Es importante destacar que el joven no llevaba casco en el momento del accidente, lo que pudo haber agravado sus lesiones.

Angelina Jolie estuvo al lado de su hijo en el hospital desde el accidente. Recientemente, ambos fueron vistos en público por primera vez desde el incidente, almorzando juntos en Beverly Hills. Pax llevaba un yeso en el brazo y un sombrero con la palabra “Miracle” (Milagro).

El joven de 20 años no llevaba casco al momento del accidente con su bicicleta eléctrica (Backgrid/The Grosby Group)

La relación de Pax con sus padres

Pax, nacido en Vietnam, fue adoptado por Jolie a los tres años, uniéndose a sus hermanos Maddox, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne. Brad Pitt adoptó oficialmente a Pax en 2008, dos años después de que Jolie lo hiciera.

La relación entre Pax y su padre adoptivo, Brad Pitt, ha sido tensa en los últimos años. Al igual que sus hermanos mayores, se ha distanciado del actor tras un incidente en un avión privado en 2016, donde supuestamente Pitt golpeó a uno de sus hijos.

Aunque no se presentaron cargos después de una investigación, el incidente marcó el inicio del proceso de divorcio entre Angelina y Brad.

Pax Jolie-Pitt, adoptado por Angelina Jolie a los tres años, ha estado en el foco mediático por sus accidentados últimos meses (Dave M. Benett/WireImage for Paramount)

Las estrellas de cine se casaron en agosto de 2014 después de 10 años juntos, pero Jolie solicitó el divorcio en septiembre de 2016. Aunque están legalmente divorciados, la ex pareja continúa en disputa legal por la venta de Miraval, su viñedo en Francia.

Estos incidentes han generado preocupación entre los amigos de Pax. Una fuente cercana al joven expresó a Page Six: “Están preocupados por él. Está siendo imprudente. Ha tenido una serie de accidentes automovilísticos. Pax es un chico problemático, y Angelina está haciendo todo lo posible para ayudarlo”.

A pesar de la preocupación por Pax, se informa que tanto él como Jolie están “profundamente agradecidos por la rápida y salvadora acción de los paramédicos, y la excelente atención médica” que recibió tras el accidente en la bicicleta eléctrica.

La relación entre Pax y Brad Pitt ha sido tensa; el joven se ha distanciado del actor tras enfrentamientos familiares (Frank Trapper/Corbis via Getty Images)

Por su parte, Brad Pitt fue visto recientemente en el Festival de Cine de Venecia con su novia Ines de Ramon, de 34 años, lo que subraya la distancia actual entre el actor y sus hijos mayores.

Sin embargo, fuentes cercanas a Pitt afirman que el artista estaba “extremadamente” preocupado por el accidente de su hijo y que “todavía se preocupa mucho por Pax”, a pesar de su distanciamiento.