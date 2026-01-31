Entretenimiento

Del apoyo económico a las cenas de lujo: así cambió la entrañable relación entre Pedro Pascal y Sarah Paulson

Durante los 90, ella lo ayudaba a subsistir; hoy, el actor le devuelve el gesto en una amistad marcada por la lealtad, la complicidad y la gratitud, según confesó la actriz a Vanity Fair

Guardar
Pedro Pascal y Sarah Paulson
Pedro Pascal y Sarah Paulson forjaron su amistad en la Tisch School of the Arts, compartiendo sueños mientras iniciaban sus carreras en Nueva York (REUTERS)

Pedro Pascal enfrentó dificultades económicas en Nueva York durante los años 90, mientras intentaba iniciar su carrera como actor.

En ese periodo, Sarah Paulson, compañera suya en la Tisch School of the Arts, se convirtió en su principal apoyo. “Cuando él no tenía dinero para comer, yo estuve ahí”, relató Paulson a Vanity Fair. Tres décadas después, el vínculo cambió: “Ahora es él quien me paga las cenas”.

Contrastes y apoyo incondicional

Ambos se conocieron al comenzar sus estudios universitarios y, junto a un grupo de amigos, compartieron sueños de triunfar en Hollywood. Paulson debutó en Broadway al año siguiente y consolidó su carrera tras mudarse a Los Ángeles. Mientras ella avanzaba, Pascal permaneció en Nueva York, realizando trabajos temporales y aceptando papeles esporádicos en teatro.

El apoyo económico y emocional
El apoyo económico y emocional de Sarah Paulson resultó esencial durante las dificultades económicas de Pedro Pascal en los años 90 (WENN Rights Ltd)

La amistad se consolidó en ese contexto desigual. Paulson explicó a Vanity Fair que, en varias ocasiones, le entregó parte de su sueldo para que Pascal pudiera cubrir sus necesidades básicas. El apoyo fue económico y emocional, constituyendo un pilar fundamental durante los inicios inciertos del actor.

El salto a la fama y la reciprocidad

En 2013, Paulson cumplió un papel clave en el salto profesional de Pascal. Ella solicitó a Amanda Peet que revisara la audición de Pascal para “Juego de tronos”. La grabación llegó a David Benioff, productor de la serie, hecho que permitió la proyección internacional del actor, quien interpretó a Oberyn Martell y más tarde destacó en producciones como “Narcos”.

Con el paso del tiempo, la relación evolucionó hacia una reciprocidad visible en gestos cotidianos y actos públicos. Ahora, es usual que Pascal invite a Paulson a cenar; según la actriz, este cambio refleja la confianza y gratitud que los une.

La solidaridad de Paulson se
La solidaridad de Paulson se reflejó en gestos concretos, llegando a compartir su sueldo con Pascal para ayudarlo durante sus inicios como actor (Bang Media International)

La complicidad entre ambos es visible en reuniones privadas y en eventos públicos, como alfombras rojas y entrevistas televisivas, donde se muestran cercanos.

Cine, humor y una relación inquebrantable

Recientemente, celebraron juntos momentos importantes, como la primera conducción de Pascal en “Saturday Night Live”. Paulson afirmó que su afición compartida por el cine permanece intacta: “Me lleva a rastras a ver todas las películas de miedo que no quiero ver”, declaró entre risas a Vanity Fair. Para ella, Pascal es un auténtico cinéfilo y disfruta explorar nuevos títulos.

La relación entre ambos está marcada por la confianza y el humor. Durante una aparición en “Watch What Happens Live”, Paulson, en tono de broma y afecto, definió a Pascal como “un p... niño mimado”, aunque aclaró que ambos se hacen observaciones similares en un contexto fraternal.

Vanity Fair destaca la confianza,
Vanity Fair destaca la confianza, la admiración y la solidaridad mutuas entre Pedro Pascal y Sarah Paulson, ejemplos de acompañamiento en el mundo artístico (© Kathy Hutchins/Newscom via ZUMA Press)

“Creo que tiene muchas exigencias. Y él diría lo mismo de mí. Somos como un hermano y una hermana”, señaló la actriz.

Paulson reconoce su admiración por Pascal y afirma que la confianza mutua fue clave para superar los desafíos del medio artístico. Vanity Fair resalta que la solidez de su amistad constituye un ejemplo de solidaridad y acompañamiento en el mundo artístico.

El éxito internacional de Pedro Pascal no sorprende a Paulson, quien asegura haber confiado siempre en su talento. Para la actriz, el reconocimiento actual de Pascal representa la materialización de un potencial visible desde sus años universitarios.

Temas Relacionados

Pedro PascalSarah PaulsonAmistad en HollywoodNueva YorkTisch School of the ArtsJuego de tronosVanity FairNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Se anunció el estreno de Fast Forever: la saga de Rápidos y Furiosos suma una nueva entrega y los fans ya celebran el regreso

Universal Pictures confirmó el retorno de los protagonistas clásicos para la undécima película, bajo la dirección de Louis Leterrier. Un homenaje a Paul Walker, nuevas sorpresas en el elenco y reencuentros serán protagonistas en la gran pantalla, según Entertainment Weekly

Se anunció el estreno de

“Creer en uno mismo es invertir en uno mismo, y ella me enseñó eso”, asegura Teyana Taylor sobre Beyoncé

La cantante estadounidense destacó la influencia de su mentora en el desarrollo de una visión auténtica. Cómo la confianza personal y el compromiso propio resultan clave para avanzar en la industria musical y en la vida

“Creer en uno mismo es

La nueva era de Judeline: de las nominaciones a los Grammy Latinos a la conquista de escenarios internacionales

La cantante andaluza explora nuevos caminos creativos tras el éxito de Bodhiria y Verano Saudade, mientras suma reconocimientos en la industria y sorprende con proyectos que la posicionan entre las voces más innovadoras de su generación, según Rolling Stone

La nueva era de Judeline:

Los mejores momentos de Catherine O’Hara en el cine y la televisión

Desde “Beetlejuice” a “The Last of Us”: un repaso a los inolvidables personajes que dejó la brillante actriz canadiense

Los mejores momentos de Catherine

Paris Hilton y el traumático pasado que la unió a Britney Spears: “Nos hizo fuertes a las dos”

La socialité recordó el trato “cruel y mezquino” que sufrió junto a Spears en el auge de su fama

Paris Hilton y el traumático
DEPORTES
El Inter Miami de Lionel

El Inter Miami de Lionel Messi compró a un goleador argentino como “Jugador Franquicia”

La curiosa presentación del Pipa Benedetto en su nuevo club

River Plate hizo oficial el fichaje de Kendry Páez, la promesa ecuatoriana que llegó desde el Chelsea

Terminó la primera prueba de la nueva era de la F1: el equipo que más vueltas dio, el tiempo destacado y la última salida a pista de Alpine

Polémica en la UFC: sospecharon que hacía trampa en el pesaje, lo hicieron subir otra vez a la balanza y cancelaron su pelea

TELESHOW
Julio Chávez inauguró un palco

Julio Chávez inauguró un palco con su nombre en el teatro Tronador de Mar del Plata: “Agradecido por esta experiencia”

Chechu Bonelli contó el terrible accidente que sufrió y la aparición de su fallecida madre: “Me salvó”

Julieta Nair Calvo habla sobre la posibilidad de encarnar a Susana Giménez en su serie: “La adoro, sería un honor”

Iván Noble posteó una foto con su novia y estallaron sus seguidores: “Hay que cerrar el estadio”

River Plate anunció un acuerdo histórico con Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live por 110 millones de dólares

INFOBAE AMÉRICA

Protestas en Irán: el régimen

Protestas en Irán: el régimen admitió que arrestó a niños durante la brutal represión

Temor, asombro y debates médicos: el viaje del chocolate desde remedio desconocido hasta símbolo de placer y moda en Europa

Imágenes satelitales muestran que Irán oculta actividad en dos complejos nucleares destruidos en 2024

“El impacto sería catastrófico”: advirtieron que el régimen cubano colapsará en dos meses si no recibe más combustible

Tensión entre Estados Unidos e Irán: ¿qué pasaría si el régimen persa intentara bloquear el estrecho de Ormuz?