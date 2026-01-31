Bad Bunny fue la estrella pop más grande de 2025, según Billboard

Con Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny firmó uno de los álbumes más influyentes y celebrados de 2025 (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

Billboard lo confirmó esta semana: Bad Bunny fue el artista pop más grande de 2025. El influyente medio musical ubicó al puertorriqueño en el primer puesto de su ranking anual Greatest Pop Stars, por encima de figuras como Taylor Swift, Kendrick Lamar y Sabrina Carpenter.

“De liderar los charts y protagonizar éxitos cinematográficos, a ser anfitrión de Saturday Night Live y llevar al mundo a su ‘casita’, ningún artista brilló tanto el año pasado como El Conejo Malo”, resumió la publcación estadounidense en su artículo publicado el 30 de enero.

El reconocimiento llega en la antesala de semanas clave para Benito Antonio Martínez Ocasio, quien afronta el cierre de la temporada de premios con seis nominaciones al Grammy y la expectativa global por su histórico show de medio tiempo en el Super Bowl LX.

El artista puertorriqueño encabezó el ranking Greatest Pop Stars por encima de figuras como Taylor Swift y Kendrick Lamar (REUTERS/Henry Romero)

El álbum que creció desde la identidad

Entre los principales logros destacados por Billboard figura el impacto de Debí Tirar Más Fotos, su sexto álbum de estudio y uno de los proyectos más comentados de 2025. A diferencia de lanzamientos anteriores, el disco llegó “con menos ruido”, pero su crecimiento fue sostenido y orgánico, impulsado por el boca a boca y una fuerte conexión cultural.

El álbum lanzado el 5 de enero 2025, en una época tradicionalmente tranquila para la industria, no tardó mucho en llegar al No. 1 de la lista Billboard 200 tras debutar en el segundo puesto.

Asimismo, la canción que le da título al disco, “DtMF”, superó los mil millones de reproducciones en Spotify y llegó al No. 2 del Billboard Hot 100, mientras que la salsa “Baile inolvidable” alcanzó el No. 3 y el dembow “NuevaYol” se metió en el top 10.

Para el medio especializado, el proyecto fue una declaración artística: una obra que puso en el centro la identidad puertorriqueña y combinó reflexión política, orgullo cultural y experimentación sonora.

En 2025, Bad Bunny ganó 5 Latin Grammys, incluyendo el premio al Álbum del Año (REUTERS)

La crítica acompañó ese entusiasmo. Variety calificó el álbum como “su trabajo más decidido y resonante hasta ahora”, mientras que Pitchfork lo describió como “un maestro en acción”, por su visión sobre el futuro de la música urbana. El disco lideró además el ranking de los 50 Mejores Álbumes de 2025 de Billboard y el listado de Los 25 Mejores Álbumes de Música Latina del año.

La revista musical también ponderó la campaña visual y mediática que rodeó al álbum. Bad Bunny lanzó videos de alto concepto para más de la mitad de las canciones, con narrativas que abordaron la memoria, la migración y el impacto del turismo en Puerto Rico. En “Turista”, por ejemplo, ofreció una crítica directa al turismo desmedido, mientras que en “NuevaYol” colgó una bandera puertorriqueña sobre la Estatua de la Libertad.

En paralelo, Benito desplegó una intensa agenda promocional: entrevistas con The New York Times, Zane Lowe para Apple Music, una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y hasta un rol como presentador invitado en un noticiero matinal de Puerto Rico.

Éxito en el cine y residencia histórica

Billboard también subrayó su impacto fuera de la música. En julio, Happy Gilmore 2 se convirtió en el mayor debut de una película original de Netflix en Estados Unidos, con 46,7 millones de visualizaciones en su primer fin de semana. Bad Bunny interpretó a Oscar, un mesero que se transforma en caddie, y compartió pantalla con Adam Sandler y Christopher McDonald.

Bad Bunny apostó por la actuación en la película "Happy Gilmore 2", uno de los grandes éxitos de Netflix en 2025 (REUTERS/Kylie Cooper)

Ese mismo verano, el artista protagonizó uno de los hitos más ambiciosos de su carrera: la residencia No Me Quiero Ir de Aquí en el Coliseo de Puerto Rico. Fueron 30 shows entre julio y septiembre, con 400.000 boletos vendidos en solo cuatro horas.

Billboard destacó el impacto económico y cultural del evento, que atrajo a unos 200.000 visitantes internacionales y celebró las raíces de la isla con homenajes a la salsa, el reggaetón y la historia musical puertorriqueña.

El cierre de 2025 confirmó lo exitosa que fue su apuesta musical principal. Bad Bunny obtuvo seis nominaciones a la 68ª edición de los Premios Grammy, incluyendo una histórica candidatura a Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos. Por primera vez, un artista de habla hispana fue nominado en un mismo año a álbum, grabación y canción del año.

Asimismo, inició su gira mundial Debí Tirar Más Fotos, que incluyó fechas en América Latina. El cantante ya visitó Ciudad de México, Santiago de Chile, Lima y Medellín. En las próximas semanas estará llegando a Buenos Aires y São Paulo.

Bad Bunny se presenta durante el concierto final de su residencia de verano en su tierra natal en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, el sábado 20 de septiembre de 2025. (Foto AP/Alejandro Granadillo)

La expectativa del 2026 también se concentra en el Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero en California. Bad Bunny será el primer solista que canta principalmente en español en encabezar el show de medio tiempo.

Durante su monólogo de apertura como anfitrión de Saturday Night Live, respondió con humor a las críticas de quienes se oponían a su elección como headliner.

“Creo que todos están felices con esto — incluso Fox News”, bromeó antes de cerrar con un mensaje en español: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”.