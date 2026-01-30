La historia de una mujer que se convirtió en escort tras 40 años de celibato

Caroline Vee rompió su juramento de celibato tras un despertar sexual. (Captura de video)

Caroline Vee relató recientemente en el podcast Tea At Four un recorrido vital marcado por cambios significativos en su relación con la sexualidad, la religión y el trabajo.

Su testimonio se centra en el paso de una vida de celibato prolongado, motivado por creencias religiosas y decisiones personales, a una etapa posterior en la que comenzó a trabajar como escort, a partir de los 64 años.

Durante cerca de cuatro décadas, la mujer de ahora 73 años, mantuvo una vida libre de relaciones sexuales. Según explicó, tras convertirse nuevamente en cristiana, la abstinencia sexual formó parte de su práctica religiosa.

Sin embargo, indicó que esta decisión no le generó conflicto, ya que durante su juventud no había experimentado interés sostenido por la actividad sexual.

“Pensé: ‘Bueno, de todos modos no lo disfruté en mi juventud, así que no será una pérdida’”, dijo.

Caroline Vee aceptó el celibato porque creía en su religión. (Captura de video)

La combinación de normas eclesiásticas y una falta de motivación personal influyó en la continuidad de ese estilo de vida durante años. El cambio se produjo alrededor de los 57 años, momento que Caroline Vee describió como un despertar sexual.

Esta etapa coincidió con su incorporación a plataformas de citas en línea, donde comenzó a recibir mensajes de hombres que expresaban interés en conocerla. De acuerdo con su relato, algunas de estas personas eran significativamente más jóvenes, incluso menores de 20 años.

“Empecé a recibir mensajes de jóvenes de 18 años que estaban interesados ​​en reunirse conmigo. Ser lo suficientemente joven para ser mi hijo es una cosa; ser lo suficientemente joven para ser mi nieto está mal en muchos sentidos”, admitió.

La mujer británica manifestó sentirse sorprendida por ese tipo de atención y señaló que la diferencia de edad le generó reservas, aunque reconoció que en la actualidad mantiene contacto profesional con clientes jóvenes de forma ocasional.

Caroline Vee comenzó su trabajo como escort en 2017. (Captura de video)

En 2017, Vee comenzó a trabajar como escort. Según explicó en la entrevista, la decisión estuvo vinculada a una situación económica compleja.

En ese período enfrentaba dificultades para afrontar los pagos de su hipoteca y existía la posibilidad de que su vivienda fuera embargada. En ese contexto, evaluó distintas opciones laborales relacionadas con el trabajo sexual.

Antes de dedicarse a esto de manera presencial, la mujer investigó el sexo telefónico como fuente de ingresos, tras conocer el caso de otra mujer que había logrado estabilidad económica mediante esa actividad.

Caroline Vee logró estabilidad financiera gracias a su incursión. (Captura de video)

Posteriormente, entró en contacto con un fotógrafo que le propuso grabar contenido en solitario para un sitio web dirigido a un público adulto. Ese material audiovisual fue, según indicó, su primera experiencia formal dentro de la industria.

Con el tiempo, Caroline adoptó el nombre artístico de “Busty Granny” y señaló que actualmente obtiene ingresos mensuales de varios miles de dólares. Su actividad le permitió ganar visibilidad mediática y participar en programas de televisión del Reino Unido como Jeremy Kyle y Filthy Rich, donde abordó aspectos de su trayectoria personal y laboral.

En relación con las plataformas digitales de suscripción, como OnlyFans, Caroline Vee explicó que, aunque está registrada, no desarrolla actividad en ellas.

Caroline Vee explicó que no está interesada en tener OnlyFans. (Captura de video)

“Literalmente tienes que subir contenido las 24 horas del día, los siete días de la semana. Día y noche. Es lo único que haces. Que les vaya bien si eso es lo que quieren hacer, pero me parecería increíblemente aburrido”, señaló.

Vee también señaló que su labor no se limita exclusivamente a encuentros sexuales. Según explicó, parte de su trabajo incluye actividades de acompañamiento, como compartir tiempo social o realizar viajes con algunos clientes.