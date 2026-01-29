Shakira “metió la cucharada” con un inesperado comentario sobre la expareja de Alejandro Sanz

Durante un fragmento de 'Cuando Nadie Me Ve', la barranquillera contó que sus hijos hicieron un apunte sobre la entonces pareja de Alejandro Sanz, provocando un incómodo momento - crédito Movistar

El pasado martes 27 de enero se estrenó en Movistar Plus+ el documental Cuando Nadie Me Ve, que aborda la vida y la carrera del cantante español Alejandro Sanz, uno de los más exitosos en el panorama hispanohablante.

Este proyecto estuvo precedido de polémica, pues originalmente se iba a publicar en Netflix hasta que la plataforma entró en conflicto con el artista, asegurando que el audiovisual no cumplía con sus estándares ni abodaba aspectos controvertidos de su vida personal.

Tras su lanzamiento, no tardó en dar de qué hablar un fragmento de uno de los episodios en los que hizo su aparición la cantante colombiana Shakira. A lo largo de los años ambos establecieron un lazo de amistad que se materializó en colaboraciones como La Tortura o Te lo agradezco, pero no, lo que sumado a la química entre ambos desató rumores de un romance entre ambos en más de una oportunidad, algo que nunca se materializó.

Shakira se volvió a juntar para colaborar con Alejandro Sanz en una canción, por primera vez desde 2005 - crédito @alejandrosanz/Instagram

Lo que sí concretó fue su relación con la actriz Candela Márquez, reconocida por su trabajo en La Fuga o Velvet: el nuevo imperio. Sin embargo, algo que se hizo notar desde que se oficializó la relación durante la gala de los Latin Grammy 2024, fue el parecido físico que compartían la actriz y la cantante. Durante los meses posteriores al anuncio del noviazgo, en redes sociales se destacaron similitudes en los rasgos faciales y, sobre todo, el cabello rubio y ondulado de ambas mujeres.

En Cuando Nadie Me Ve se estableció que el primer encuentro entre ambas mujeres sucedió a bordo de un avión. En la escena se observa a Shakira saludando cordialmente a la actriz con un “Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto”, seguido de un abrazo.

Lo relevante surgió tan pronto como Shakira se acercó a Sanz y le transmitió el comentario de sus hijos, Milan y Sasha: “Me dicen mis hijos: ‘¡Es igual a ti la novia de Alejandro!’”. La reacción de Sanz, visiblemente sorprendido, quedó registrada en cámara.

La relación entre Alejandro Sanz y la actriz Candela Márquez se oficializó en los Latin Grammy 2024 y generó comparaciones físicas con Shakira - crédito Marco Bello/REUTERS

Aunque el ibérico había admitido en ese periodo estar “en un momento muy bonito” y hasta apuntó en un fragmento del documental que “Candela ha aportado muchas cosas a mi vida, es una mujer increíble. Estamos muy felices”, el idilio no duro mucho tiempo.

A menos de un año de que inicaran su noviazgo, Alejandro Sanz y Candela Suárez hicieron pública su separación a finales de 2025, poco después de que celebraran el cumpleaños 57 de Sanz.

Alejandro Sanz habló de su amistad con Shakira

En el documental, Shakira destacó la complicidad creativa y personal con Alejandro Sanz, resaltando la travesura y amistad que perdura entre ambos artistas durante décadas - crédito Sony Music

En el mismo episodio, ambos artistas reflexionaron sobre su relación artística y personal a lo largo de los años.

“Shaki es una de las mejores amigas que tengo en el mundo de la música. Ha estado ahí conmigo, en las buenas y en las malas. Siempre aparece. Es un amigo leal, de los que puedes contar toda la vida”, manifestó el español.

Por su parte, Shakira habló de esa conexión creativa entre ambos, al punto que bromeó sobre la fama de su amigo, recordando incluso la letra de La Tortura. “Él dice que nunca ha sido un santo y la gente lo sabe. Había mucha química con Alejandro. Somos muy traviesos los dos. Él es muy travieso, tiene cara de pillo. Por lo general me porto bastante bien, pero también tengo algo de traviesa”, dijo entre risas.

Con relación a los constantes rumores alrededor de la naturaleza de su relación, Sanz fue claro y negó que su interés por la barranquillera fuese más allá de una amistad. “Lo que tenemos es demasiado bonito para estropearlo con pamplinas”, sentenció.