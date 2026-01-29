Entretenimiento

Shakira “metió la cucharada” con un inesperado comentario sobre la expareja de Alejandro Sanz

La curiosa reacción de la barranquillera tras conocer a Candela Márquez durante el documental ‘Cuando Nadie Me Ve’ causó revuelo en redes sociales

Guardar
Durante un fragmento de 'Cuando Nadie Me Ve', la barranquillera contó que sus hijos hicieron un apunte sobre la entonces pareja de Alejandro Sanz, provocando un incómodo momento - crédito Movistar

El pasado martes 27 de enero se estrenó en Movistar Plus+ el documental Cuando Nadie Me Ve, que aborda la vida y la carrera del cantante español Alejandro Sanz, uno de los más exitosos en el panorama hispanohablante.

Este proyecto estuvo precedido de polémica, pues originalmente se iba a publicar en Netflix hasta que la plataforma entró en conflicto con el artista, asegurando que el audiovisual no cumplía con sus estándares ni abodaba aspectos controvertidos de su vida personal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras su lanzamiento, no tardó en dar de qué hablar un fragmento de uno de los episodios en los que hizo su aparición la cantante colombiana Shakira. A lo largo de los años ambos establecieron un lazo de amistad que se materializó en colaboraciones como La Tortura o Te lo agradezco, pero no, lo que sumado a la química entre ambos desató rumores de un romance entre ambos en más de una oportunidad, algo que nunca se materializó.

Shakira se volvió a juntar
Shakira se volvió a juntar para colaborar con Alejandro Sanz en una canción, por primera vez desde 2005 - crédito @alejandrosanz/Instagram

Lo que sí concretó fue su relación con la actriz Candela Márquez, reconocida por su trabajo en La Fuga o Velvet: el nuevo imperio. Sin embargo, algo que se hizo notar desde que se oficializó la relación durante la gala de los Latin Grammy 2024, fue el parecido físico que compartían la actriz y la cantante. Durante los meses posteriores al anuncio del noviazgo, en redes sociales se destacaron similitudes en los rasgos faciales y, sobre todo, el cabello rubio y ondulado de ambas mujeres.

En Cuando Nadie Me Ve se estableció que el primer encuentro entre ambas mujeres sucedió a bordo de un avión. En la escena se observa a Shakira saludando cordialmente a la actriz con un “Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto”, seguido de un abrazo.

Lo relevante surgió tan pronto como Shakira se acercó a Sanz y le transmitió el comentario de sus hijos, Milan y Sasha: “Me dicen mis hijos: ‘¡Es igual a ti la novia de Alejandro!’”. La reacción de Sanz, visiblemente sorprendido, quedó registrada en cámara.

La relación entre Alejandro Sanz
La relación entre Alejandro Sanz y la actriz Candela Márquez se oficializó en los Latin Grammy 2024 y generó comparaciones físicas con Shakira - crédito Marco Bello/REUTERS

Aunque el ibérico había admitido en ese periodo estar “en un momento muy bonito” y hasta apuntó en un fragmento del documental que “Candela ha aportado muchas cosas a mi vida, es una mujer increíble. Estamos muy felices”, el idilio no duro mucho tiempo.

A menos de un año de que inicaran su noviazgo, Alejandro Sanz y Candela Suárez hicieron pública su separación a finales de 2025, poco después de que celebraran el cumpleaños 57 de Sanz.

Alejandro Sanz habló de su amistad con Shakira

En el documental, Shakira destacó
En el documental, Shakira destacó la complicidad creativa y personal con Alejandro Sanz, resaltando la travesura y amistad que perdura entre ambos artistas durante décadas - crédito Sony Music

En el mismo episodio, ambos artistas reflexionaron sobre su relación artística y personal a lo largo de los años.

“Shaki es una de las mejores amigas que tengo en el mundo de la música. Ha estado ahí conmigo, en las buenas y en las malas. Siempre aparece. Es un amigo leal, de los que puedes contar toda la vida”, manifestó el español.

Por su parte, Shakira habló de esa conexión creativa entre ambos, al punto que bromeó sobre la fama de su amigo, recordando incluso la letra de La Tortura. “Él dice que nunca ha sido un santo y la gente lo sabe. Había mucha química con Alejandro. Somos muy traviesos los dos. Él es muy travieso, tiene cara de pillo. Por lo general me porto bastante bien, pero también tengo algo de traviesa”, dijo entre risas.

Con relación a los constantes rumores alrededor de la naturaleza de su relación, Sanz fue claro y negó que su interés por la barranquillera fuese más allá de una amistad. “Lo que tenemos es demasiado bonito para estropearlo con pamplinas”, sentenció.

Temas Relacionados

Alejandro SanzShakiraCandela MárquezCuando Nadie me VeColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Últimas Noticias

Dave Mustaine reveló por qué fue su última pelea con James Hetfield y aclaró que no volvieron a hablar

El líder de Megadeth aseguró que la discusión surgió por el reparto de créditos y regalías de la maqueta No Life ‘Til Leather, grabada en 1982, y explicó que el desacuerdo puso fin a cualquier diálogo con el guitarrista de Metallica

Dave Mustaine reveló por qué

Hizo un voto de pobreza y se declara “extremista católico”: así vive hoy el actor de Alfalfa en “Pequeños Traviesos” tras alejarse de Hollywood

Tras un sonado arresto, Bug Hall decidió cambiar Hollywood por la vida rural en Arkansas

Hizo un voto de pobreza

Guns N’ Roses prepara un nuevo álbum con canciones inéditas y deja atrás las reversiones

Slash confirmó que la banda trabaja en un disco de estudio compuesto íntegramente por material original, lo que marcará el primer lanzamiento con canciones nuevas desde Chinese Democracy y el cierre de una etapa centrada en reversiones

Guns N’ Roses prepara un

Pingüino nihilista: dónde ver el documental que dio origen al meme viral

Una breve escena capturada en la Antártida por Werner Herzog trascendió el cine documental para convertirse en un símbolo digital

Pingüino nihilista: dónde ver el

Ralph Fiennes respaldó a Cillian Murphy como el próximo Voldemort: ¿se convertirá en el nuevo villano de Harry Potter?

El anuncio de su posible incorporación generó expectativa entre los seguidores de la franquicia mágica, mientras medios internacionales analizan el desafío que enfrenta HBO al buscar un intérprete capaz de renovar al célebre antagonista

Ralph Fiennes respaldó a Cillian
DEPORTES
Lanús recibe a Unión en

Lanús recibe a Unión en el cierre de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

Morgan Riddle, la influencer y pareja de un tenista top ten del mundo que ganó más dinero que él durante el Abierto de Australia

El emotivo minuto de silencio y los conmovedores homenajes por el fatal accidente en el que murieron 7 fanáticos del PAOK de Grecia

La revolución que generó en la F1 la primera aparición del Aston Martin, la creación “extrema” de Adrian Newey

Una travesía de casi dos días: los detalles del extenso viaje del equipo argentino de Copa Davis rumbo a Corea del Sur

TELESHOW
El saludo de Mario Pergolini

El saludo de Mario Pergolini a Susana Giménez por su cumpleaños: “Te vuelvo a pedir perdón”

Todo listo para Kidzapalooza 2026: Topa, Panam y Piñón Fijo en el gran escenario infantil

Desde sus vacaciones en Brasil, Iliana Calabró compartió la primera foto de su nieto Bento

La Justicia ya investiga la amenaza a Karina Mazzocco: “Te voy a matar, ya sé donde vive tu hijo”

El ex de Lourdes Fernández va a juicio por violencia de género: podría enfrentar una pena de 28 años de cárcel

INFOBAE AMÉRICA

Dave Mustaine reveló por qué

Dave Mustaine reveló por qué fue su última pelea con James Hetfield y aclaró que no volvieron a hablar

Guns N’ Roses prepara un nuevo álbum con canciones inéditas y deja atrás las reversiones

Ministro ecuatoriano descartó una emergencia tras el retorno de Daniel Noboa al país y anunció nuevas operaciones de seguridad

La Policía de Brasil detuvo a un sospechoso vinculado al Estado Islámico que preparaba un atentado suicida cerca de San Pablo

Moscú sufrió la mayor nevada en más de dos siglos y acumula nieve de hasta 65 centímetros