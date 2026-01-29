Rob Schneider y su esposa Patricia se divorcian después de 15 años de matrimonio

Rob Schneider y Patricia Azarcoya pusieron fin a su matrimonio de más de una década. (Instagram)

Rob Schneider y su esposa Patricia Azarcoya pusieron fin oficialmente a su matrimonio tras más de una década juntos. Según confirmó Daily Mail, Azarcoya, de 37 años, presentó una demanda de divorcio contra Schneider, de 62 años, en el estado de Arizona, cerrando así un capítulo iniciado en 2011.

De acuerdo con los registros judiciales, la solicitud fue presentada el 8 de diciembre. Ese mismo día, el tribunal emitió una orden y una notificación para que las partes asistan a un programa educativo e informativo para padres, un paso habitual en procesos de divorcio cuando hay hijos menores involucrados.

La expareja tiene dos hijas en común, Miranda Scarlett, de 13 años, y Madeline Robbie, de 10 años.

Los documentos del caso indican además que Patricia Azarcoya solicitó que cierta información del proceso permanezca bajo confidencialidad.

El tribunal habría aceptado esta petición el 21 de enero, aunque hasta el momento no se han hecho públicos los alcances específicos de dicha medida ni qué aspectos del expediente quedarán reservados.

Patricia Azarcoya fue quien presentó la demanda de divorcio para terminar su matrimonio con Rob Schneider. (REUTERS/Joshua Roberts)

El actor aún no ha presentado una respuesta formal a la demanda, aunque sí confirmó ante el tribunal que recibió correctamente la notificación del divorcio.

Cabe recordar que Rob Schneider y Patricia Azarcoya se conocieron en 2007, cuando coincidieron en un proyecto televisivo en el que ella trabajaba. En ese momento, el artista tenía 44 años y ella 19 años.

Cuatro años después, en abril de 2011, contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en Beverly Hills, rodeados de familiares y amigos cercanos. Tras la boda, el actor declaró públicamente que se trataba de “el día más feliz” de su vida.

A lo largo de su relación, la pareja no solo compartió su vida personal, sino también varios proyectos profesionales. Juntos protagonizaron la serie de Netflix Real Rob, una comedia con tintes autobiográficos en la que también participaron sus hijas.

Rob Schneider y Patricia Azarcoya protagonizaron la cinta "Real Rob". (Instagram)

Además, Patricia se desempeñó como productora, guionista y actriz en la película familiar Daddy Daughter Trip (2022), que contó con la participación de Rob y las niñas.

En entrevistas posteriores al estreno del filme, Schneider destacó el valor personal del proyecto. En diciembre de 2023 señaló que la película representaba un recuerdo duradero para sus hijas, quienes podrían compartirla en el futuro como un trabajo realizado en familia.

Durante el matrimonio, Azarcoya también compartió en redes sociales mensajes públicos con motivo de aniversarios y fechas especiales. En el décimo aniversario de bodas, publicó un mensaje en el que agradecía a Schneider por su humor y por la familia que habían formado juntos.

De vez en cuando, Rob Schneider y Patricia Azarcoya dejaban ver cómo era su relación en redes sociales. (Instagram)

Además de sus dos hijas con Azarcoya, Rob Schneider es padre de Elle King, cantante y compositora nominada al Grammy, fruto de su relación anterior con London King.

La relación entre Schneider y su hija mayor ha sido descrita en distintas ocasiones como compleja. Elle King ha hablado públicamente sobre su infancia y sobre períodos de distanciamiento con su padre, incluyendo declaraciones realizadas en entrevistas y podcasts en años recientes.