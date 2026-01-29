“Nunca le pediría ni un centavo a desconocidos, ni a fans, ni a nadie. No es mi estilo”, aseguró Mickey Rourke tras rechazar donaciones

Mickey Rourke enfrenta una delicada situación económica que ha generado preocupación entre sus seguidores en redes sociales (Wikimedia)

El actor Mickey Rourke, conocido por su éxito internacional en los años 80, vive actualmente una situación económica delicada. Este hecho quedó expuesto tras el lanzamiento de una campaña de recaudación de fondos en la plataforma Go Fund Me, cuyo objetivo era ayudarlo a pagar el alquiler en Los Ángeles.

La iniciativa suscitó una ola de solidaridad entre sus seguidores, aunque fue rechazada de forma contundente por el propio Rourke. El actor recurrió a sus redes sociales para aclarar su postura y explicar los problemas que atraviesa con su vivienda, según detalló Fotogramas.

Rourke se hizo un nombre en Hollywood durante los años 80, caracterizándose por carisma y presencia en pantalla. Tras su paso por la escuela Actors Studio, recibió elogios de figuras como Elia Kazan y consolidó su carrera con papeles destacados en películas como Diner (1982) y La ley de la calle (1983). Su reconocimiento creció con títulos como 9 semanas y media (1986), El corazón del ángel (1987) y El borracho (1987).

Un giro en su carrera

El rumbo profesional de Rourke cambió de forma abrupta debido a comportamientos polémicos y decisiones personales controvertidas. De acuerdo con Fotogramas, la suma de declaraciones explosivas, fama de extravagante y cirugías estéticas que alteraron su imagen causaron un distanciamiento de la industria cinematográfica.

Solo algunos proyectos, como Sin City (2005) y especialmente El luchador (2008), con la que obtuvo una nominación al Oscar como mejor actor principal, le devolvieron temporalmente el foco del público.

La película "El luchador" (2008) permitió a Mickey Rourke regresar al centro de atención internacional temporalmente (Captura de video)

Con el tiempo, Rourke ha experimentado altibajos notables tanto en su vida personal como profesional. En la actualidad, se enfrenta a una situación que lo llevó a abandonar su domicilio en Los Ángeles y alojarse en un hotel. De acuerdo con lo informado por Fotogramas, no ha logrado afrontar el costo del alquiler, un aspecto que ha cobrado amplia relevancia mediática por involucrar a una figura reconocida mundialmente.

Campaña de ayuda y rechazo público

A raíz de la preocupación entre sus seguidores, la plataforma de recaudación de fondos Go Fund Me activó una campaña de donaciones para ayudarlo a evitar el desalojo. Muchos fans hicieron aportes económicos, motivados por el mensaje difundido en la página oficial: “La fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad. Esta recaudación de fondos se crea con su permiso para ayudarlo a cubrir los gastos inmediatos de vivienda y evitar que el desahucio suceda”, según recogió Fotogramas.

La respuesta de Rourke ante la recaudación fue inmediata y tajante. A través de un video publicado en sus redes sociales, el actor rechazó públicamente la ayuda económica ofrecida. “Ese no soy yo, ¿de acuerdo? Si necesitara dinero, preferiría no pedir ninguna maldita caridad. No sabría qué es una fundación Go Fund Me ni en un millón de años”, declaró.

El intérprete expresó su incomodidad ante la exposición pública y la intromisión en su vida personal, añadiendo: “Mi vida es muy simple, no recurriría a fuentes externas como esa. Solo se me ocurre una persona capaz de hacer algo así, y espero que no sea la persona en la que estoy pensando. Es humillante, nunca le pediría ni un centavo a desconocidos, ni a fans, ni a nadie. No es mi estilo”.

La campaña en Go Fund Me buscó recaudar fondos para evitar el desalojo del actor Mickey Rourke (Créditos: IMDb. Wikimedia)

En su descargo, Rourke explicó los motivos detrás del conflicto habitacional que enfrenta. Señaló directamente a los nuevos propietarios de su vivienda como responsables de las condiciones que le condujeron a dejar de pagar el alquiler. “Todo iba bien durante cinco o seis años, y luego dos ”sinvergüenzas” de Nueva York compraron la casa y no quisieron arreglar nada”, relató.

Detalló que el deterioro era grave: “No pago el alquiler porque hay ratones y ratas, el suelo está podrido y en una bañera no hay agua, en dos lavabos diferentes no hay agua”.

Actualmente, el actor reside de forma provisional fuera de la vivienda que habitó durante años, frente a un futuro incierto en lo profesional y doméstico. La repercusión de su caso pone de relieve la vulnerabilidad de las celebridades ante dificultades económicas y eventos inesperados, superando la frontera del reconocimiento y la fama.

La fragilidad detrás de la fama

La experiencia reciente de Mickey Rourke demuestra que ni la trayectoria ni el éxito garantizan estabilidad o protección ante las adversidades. Incluso quienes alcanzan el estrellato pueden verse expuestos a situaciones inesperadas que requieren el apoyo de la comunidad.