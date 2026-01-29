Guns N’ Roses prepara un nuevo álbum con canciones inéditas y deja atrás las reversiones

La banda estadounidense Guns N’ Roses lanzará un álbum de estudio integrado únicamente por canciones inéditas. Slash, guitarrista del grupo, confirmó que el proyecto está en marcha y que la formación grabará temas nuevos, tras varios años sin publicar un trabajo de estas características.
En los últimos años, el grupo publicó sencillos que en realidad eran regrabaciones de canciones compuestas en épocas anteriores. De acuerdo con Rock FM, Slash aseguró que el próximo disco ofrecerá a los seguidores un “álbum de verdad”, compuesto íntegramente por material original, sin recurrir a temas del pasado.
El lanzamiento representa un hecho relevante para el rock internacional. Guns N’ Roses no lanza un álbum con canciones nuevas desde 2008, año en que apareció “Chinese Democracy”. El nuevo proyecto apunta a responder tanto a los deseos de sus fans históricos como a las tendencias actuales de consumo musical.
Slash confirma el final del reciclaje de canciones antiguas
De acuerdo con Slash, los últimos sencillos publicados por Guns N’ Roses, como “Atlas” y “Nothin”, surgieron de la decisión de aprovechar composiciones que Axl Rose había guardado desde la época de Chinese Democracy. El guitarrista explicó que la banda regrabó estos temas en diferentes momentos, completando así el ciclo de reversiones que mantuvo activo al grupo en los últimos años.
Slash detalló que la banda ya no cuenta con más material antiguo pendiente de lanzamiento. Según el músico, todos los temas inéditos de Axl Rose que podían actualizarse ya se publicaron. Ahora, el grupo se enfocará en componer canciones completamente nuevas. El próximo disco reunirá estas composiciones originales en un solo paquete, cumpliendo con el formato clásico de álbum.
El guitarrista resaltó que grabar las canciones anteriores resultó un proceso entretenido y desafiante. Según precisó Rock FM, la agrupación eligió los temas, removió las pistas originales de guitarra y bajo, y los regrabó desde cero. Cada canción se trabajó como un proyecto individual, lo que permitió un enfoque creativo distinto para cada una.
El desafío de lanzar un álbum completo en la era digital
Slash reflexionó sobre el contexto musical actual y los cambios en la forma de consumir música. De acuerdo con el guitarrista, el público joven se acostumbró a recibir sencillos digitales, mientras que los seguidores de larga data todavía valoran el formato de álbum. “Para mí, es obvio: graba un disco. Puedes hacer todo lo digital que quieras, pero asegúrate de que haya un álbum”, afirmó Slash.
El músico reconoció que la industria atraviesa un momento complejo, ya que conviven diferentes generaciones de oyentes con hábitos de consumo opuestos. La banda busca equilibrar ambas tendencias, pero prioriza la creación de un álbum cohesivo, en lugar de continuar con el lanzamiento de sencillos aislados.
La decisión de apostar por un álbum completo responde a la voluntad de ofrecer una experiencia musical más amplia y profunda para los fans. Slash consideró que un disco con material original resulta más significativo para el público del rock, que tradicionalmente valora la cohesión y el concepto de obra cerrada.
Proceso creativo y expectativas para el nuevo disco
El proceso de selección y grabación de canciones antiguas permitió a la banda experimentar con diferentes enfoques. Slash explicó que cada miembro aportó su visión sobre los temas compuestos previamente por Axl Rose, lo que resultó en versiones renovadas.
El guitarrista destacó la espontaneidad y la sencillez en la grabación de “Nothin’”, mientras que “Atlas” se caracterizó por sus cambios de acordes y compases poco habituales.
Ahora, Guns N’ Roses se prepara para entrar en una nueva etapa. La banda planea grabar las nuevas canciones en los próximos meses, con el objetivo de entregar un disco totalmente original.
El proyecto coincide con una extensa gira por Estados Unidos, que se extenderá desde finales de marzo hasta diciembre de 2026. Este tour representa el regreso del grupo a su país tras varios años de ausencia.
Según Slash, el próximo álbum servirá para reafirmar la vigencia de la banda y su capacidad de reinventarse. La expectativa entre los seguidores es alta, ya que el anuncio implica el regreso de Guns N’ Roses al formato de álbum de estudio, con todo el impacto que esto supone para el género.
Guns N’ Roses apuesta por un disco de material original, después de años de revisitar canciones antiguas, y se prepara para satisfacer tanto a sus fans históricos como a las nuevas generaciones.