Bryan Cranston recordó cómo el abandono de su padre en la niñez afectó su visisón de la vida

El actor compartió agunos episodios de su infancia que definieron su adultez

Bryan Cranston reflexionó sobre el
Bryan Cranston reflexionó sobre el abandono de su padre cuando solo tenía 11 años.

Bryan Cranston, reconocido por su trabajo en Breaking Bad, habló recientemente sobre su infancia y la manera en que esas experiencias continúan influyendo en su vida adulta.

El actor, de 69 años, compartió su testimonio durante una entrevista en el podcast Table Manners, en el que relató que su niñez estuvo marcada por cambios abruptos en el entorno familiar.

En sus primeros años, describió su hogar como un espacio estable y formativo, donde ambos padres participaban activamente en la crianza de él y de sus hermanos. Según explicó, en esa etapa aprendió valores vinculados al respeto, la convivencia y el afecto a través del ejemplo cotidiano de sus padres.

Los padres siempre están enseñando a sus hijos. En las mejores circunstancias, sus padres enseñan con el ejemplo. No les dicen: ‘Así es como deben vivir’, simplemente lo viven”, señaló.

Bryan Cranston aseguró que aprendió
Bryan Cranston aseguró que aprendió mucho de la convivencia de sus padres.

En su caso, afirmó que durante un tiempo sintió que su hogar funcionaba de esa manera, hasta que la situación cambió de forma repentina.

Cuando Bryan Cranston tenía 11 años, su padre abandonó el hogar familiar para intentar desarrollar una carrera como actor. De acuerdo con información previamente difundida, su madre comenzó a atravesar dificultades personales tras la partida de su esposo.

El propio Cranston describió ese momento como un quiebre brusco en su vida. “De repente no ves más a tu padre y no lo volví a ver hasta los 22”, recordó.

La salida de su padre tuvo consecuencias prácticas inmediatas. La familia perdió su casa y ninguno de los padres pudo hacerse cargo de todos los hijos.

Bryan Cranston recordó que el
Bryan Cranston recordó que el abandono de su padre obligó a la familia a tener que separarse.

Como resultado, Bryan y su hermano se mudaron durante un año a la granja de sus abuelos maternos en California, mientras que su madre y su hermana menor se trasladaron a vivir con la abuela paterna.

El actor explicó que no hubo un conflicto directo con su padre, sino una ausencia prolongada. “No tuvimos una discusión. Simplemente desapareció”, dijo.

La vida con sus abuelos, aunque limitada en términos materiales, le brindó una sensación de estabilidad. Los cuatro compartían una casa pequeña, de un solo dormitorio y un baño.

El artista relató que él y su hermano dormían en el suelo de la sala durante el invierno y en el patio durante la primavera y el verano, y que solo su abuela utilizaba el baño interior, mientras que ellos debían ir al exterior.

Bryan Cranston contó que él
Bryan Cranston contó que él y su hermano debían dormir en el piso.

Al principio, el traslado a la granja fue difícil para los niños. Según contó, tanto él como su hermano se resistieron al cambio. Sin embargo, con el paso del tiempo, se adaptaron a la rutina y al entorno.

Cuando su madre estuvo en condiciones de volver a hacerse cargo de ellos y llegó el momento de dejar la casa de los abuelos, ninguno de los dos quería irse.

Bryan Cranston señaló que, en ese momento, no percibió la situación como algo traumático. Fue con el paso de los años que comprendió cómo esas experiencias se habían internalizado.

Asimismo, ecplicó que los sentimientos de abandono e inestabilidad que vivió durante la infancia se manifestaron más adelante, incluso en su trabajo como actor. “Han salido a la superficie en mi trabajo”, afirmó.

Bryan Cranston admitió que sus
Bryan Cranston admitió que sus heridas de abandono han permeado en sus personajes.

El actor también habló sobre la relación entre su profesión y el bienestar emocional. Indicó que la actuación funciona para él como una forma de procesamiento personal, aunque aclaró que también recurre a terapia profesional. “Hacer lo que hago es una experiencia terapéutica”, señaló.

El padre de Cranston, Joe Cranston, falleció en 2014. Antes de su muerte, padre e hijos retomaron el contacto.

En una entrevista concedida en 2016, Bryan Cranston contó que su padre escribió una nota pocos días antes de morir en la que expresaba que el momento más importante de su vida había sido el perdón de sus hijos.

