Michael J. Fox y Harrison Ford, sin filtro: la lucha contra el Parkinson, política y un reencuentro cargado de emoción

Michael J. Fox y Harrison Ford protagonizan la tercera temporada de Shrinking abordando el Parkinson en la ficción y en la vida real

El encuentro entre Michael J. Fox y Harrison Ford en la tercera temporada de Shrinking, que se emite por Apple tv, va mucho más allá de un simple regreso televisivo: es el cruce de dos leyendas que deciden enfrentar, juntos, uno de los desafíos más complejos de sus vidas y carreras. En la serie, el legendario actor de Volver al Futuro da vida a Jerry, un hombre diagnosticado con Parkinson, mientras quien ostentó el rol de Indiana Jones interpreta a un terapeuta que también convive con la enfermedad.

Su química en pantalla nació de una amistad real y de una complicidad forjada a lo largo de los años. En ese sentido, durante una entrevista con Vanity Fair, Fox no dudó en bromear sobre cómo se sumó al proyecto que lidera Bill Lawrence, con quien trabajó previamente en Spin City: “Le dije: ‘¿Estás haciendo una maldita serie sobre el Parkinson con el maldito de Harrison Ford y no me llamas?’”.

El reencuentro marcó un momento especial donde la ficción y la realidad se funden, mostrando que el arte, la vida y la enfermedad pueden dialogar en un mismo espacio con profundidad, emoción y hasta una buena dosis de humor.

Fox y Ford refuerzan su amistad trabajando juntos bajo la dirección de Bill Lawrence en Shrinking, destacando la autenticidad del retrato (YouTube: Apple TV)

A lo largo de la producción, ambos actores compartieron una visión sobre el valor de mostrar las realidades de esta patología en la pantalla. “Lo que pasa con la terapia es que es una cura hablada, pero no hay cura hablada para el Parkinson, por lo que esos dos mundos siempre tuvieron una relación incómoda”, explicó Fox.

El desafío, añadió, consiste en “educar al terapeuta tanto como él te educa a ti” y en “pintar una imagen del terreno en el que vives. Y es muy difícil de explicárselo a la gente”.

Actuar el Parkinson: autenticidad en cada escena

La experiencia de Fox como paciente real elevó la representación en pantalla. “Por ejemplo, ahora mismo, me tiembla el brazo. Parará en un par de minutos, pero ahora mismo se está yendo, así que con eso me enfrento. Haga lo que haga, estoy haciendo otras diez cosas: intentando poner el brazo en la posición correcta, el trasero en la posición correcta, intentando que mi voz se escuche con claridad”.

Michael J. Fox subraya la falta de apoyo gubernamental a la investigación médica sobre el Parkinson y expresó su frustración en Vanity Fair (YouTube: Apple TV)

Para Fox, mostrar la enfermedad va más allá de las palabras: “Contarle a alguien cómo es el Parkinson no es ni de lejos tan impactante como que lo vean”. Ford, aunque no padece Parkinson, se sumergió en el desafío de interpretarlo con honestidad.

“Eso es algo asombroso de Harrison. No tiene Parkinson, pero es un actor brillante. No tengo que convencerlo de que tengo Parkinson, pero él tuvo que convencerme de que lo tenía”, señaló Fox. “Damas y caballeros, Michael J. Fox en pocas palabras: generoso, comprensivo, abierto, una persona maravillosa. Y además un actor excelente. Es una enfermedad abrumadora y también un trabajo abrumador representarla adecuadamente. Fue una experiencia muy importante para mí”, le respondió Ford.

Ambos compartieron la importancia de la naturalidad en su trabajo conjunto. “No trabajamos tan duro”, admitió Fox. Al tiempo que Ford coincidió: “Creo que ambos tenemos la sensación de que si te esfuerzas demasiado, se nota. Y no puedes usar eso, te estorba; es la ropa inadecuada”.

Vocación, legado y desafíos pendientes

Harrison Ford elogió el compromiso de Fox con el avance de la investigación sobre el Parkinson y su influencia global (Apple TV+)

El vínculo entre la actuación y la vivencia del Parkinson llevó a ambos intérpretes a reflexionar sobre la profesión y el paso del tiempo.

“Actuar es tan misterioso como el Parkinson. Actuar es una enfermedad en sí misma, una experiencia divertida en sí misma”, reflexionó Fox. “Cuando te vuelves bueno en eso, es cuando dejas de ser consciente de ello y simplemente interpretas la realidad del momento. Nos conectamos de inmediato. Sentí el poder de Harrison reflejado en mí, y creo que vi algo del mío reflejado en él”, añadió.

Ambos artistas enfrentan la vejez y la enfermedad con humor y una energía renovada. “Estamos en el mismo tren de mierda hacia la ciudad del maldito”, resume el personaje de Fox a Ford en la serie. Por su parte, el reconocido artista le respondió: “No tengo diez guiones por delante. No sé adónde me llevará la enfermedad [en la serie]. Pero Paul tampoco. Algo que llegué a disfrutar mucho de la televisión es esa pizca de inseguridad que te mantiene alerta. Me estoy divirtiendo más en el trabajo que nunca. Me siento mejor haciéndolo”.

Harrison Ford resaltó el valor de la empatía y la honestidad en la actuación, comparando el desafío de interpretar el Parkinson con la vida real (Apple TV+)

Fox tampoco oculta la dificultad de convivir con la enfermedad. “Lo peor es cuando tengo dificultades para hablar”, reconoció. “Ahora mismo me expreso con mucha claridad, pero tuve que volver atrás y repetir algunas escenas que hicimos. Quiero que me entiendan”.

En su libro, el actor profundiza en cómo la progresión del Parkinson afecta su carrera: “La creciente disminución de mi capacidad para descifrar palabras y repetirlas textualmente es solo la última ola del desastre”.

Una vida de activismo, investigación y alianzas improbables

Desde su diagnóstico a los 29 años, Fox convirtió su realidad en motor de activismo y recaudación de fondos. En enero de 2025, el actor recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del exmandatario Joe Biden, en reconocimiento a su labor.

Ambos actores reflexionaron sobre la incertidumbre del futuro con Parkinson y el impacto de sus experiencias en la vida y el arte (Apple TV+/REUTERS)

Su fundación lleva más de 25 años financiando investigaciones sobre el Parkinson, con una inversión superior a USD 2.500 millones y una recaudación anual de más de USD 100 millones. “Nuestra fundación destina más dinero a la investigación del Parkinson que el gobierno federal”, destacó Fox.

La labor de Fox trascendió partidos y fronteras. En 2004, junto a Ford y la ex primera dama Nancy Reagan, participaron en un acto donde se defendió la investigación con células madre. Fox rememoró aquel momento: “Que alguien como la Sra. Reagan salga de los grupos políticos o ideológicos y simplemente hable de lo que cree… es tremendamente valioso”. Estas alianzas resultaron determinantes para romper resistencias y avanzar en el estudio de enfermedades neurológicas.

El compromiso de Ford con la causa también es destacado por quienes lo rodean. “Michael recauda más fondos e investigó más sobre el Parkinson que casi nadie en el mundo”, aseguró Ford.

Fox planea reuniones en Washington con Robert F. Kennedy Jr. para buscar mayor respaldo oficial a la investigación cerebral

Por su parte, Fox reconoció el esfuerzo colectivo: “Es un mérito de nuestra gran gente. Es frustrante saber que estamos poniendo todo nuestro empeño, y sería bueno contar con el apoyo del gobierno, pero parece que están involucrados en otras cosas que tienen menos impacto en la vida de la gente”.

La agenda de Fox permanece activa: “Voy a Washington el mes que viene y espero hablar con Kennedy y averiguar cuál es la estrategia del gobierno para abordar la investigación del cerebro en general y abordar con mayor seriedad algunas de estas enfermedades solubles”.

En ese tono y consultado sobre la administración Trump, Fox respondió: “Está ocupado con Groenlandia. Sería bueno contar con el apoyo del gobierno, pero parece que están involucrados en otras cosas que tienen menos impacto en la vida de la gente”.

Nancy Reagan y su respaldo público a la investigación con células madre embrionarias representan un hito clave para el activismo biomédico de Fox (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

A pesar de la incertidumbre, Fox mantiene la serenidad y el impulso de seguir adelante: “No sé a dónde me llevará el Parkinson, pero estoy bien con eso, siempre y cuando tenga experiencias como esta”. Su testimonio, recogido en Vanity Fair, reveló que, más allá de los obstáculos, la honestidad, la experiencia compartida y el compromiso real siguen siendo su mayor fortaleza.

Es que, en palabras del actor, la clave está en lograr políticas que combinen ciencia y compromiso social: “Siempre decimos que la genética carga el arma y el medio ambiente aprieta el gatillo. Estamos intentando determinar qué es biológico y qué es químico”.