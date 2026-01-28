La millonaria mesada que Nicola Peltz recibe de su padre tras casarse con Brooklyn Beckham

La familia de Nicola Peltz se preocupa por su estabilidad financiera, pese a estar casada. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Nicola Peltz volvió a captar la atención mediática tras la difusión de nuevas afirmaciones sobre el respaldo económico que recibe de su familia.

De acuerdo con declaraciones recientes, la intérprete recibiría una asignación mensual de un millón de dólares por parte de su padre, el empresario e inversionista Nelson Peltz.

Nicola Peltz está casada con Brooklyn Beckham, hijo mayor de David y Victoria Beckham, una de las parejas más conocidas del ámbito deportivo y del entretenimiento.

Sin embargo, en términos patrimoniales, la familia Peltz supera ampliamente a los Beckham. Nelson Peltz, de 83 años, posee una fortuna estimada en 1.6 billones de dólares, mientras que el patrimonio conjunto de David y Victoria Beckham se calcula en alrededor de la mitad de esa cifra.

Nelson Peltz posee una fortuna estimada en 1.6 billones de dólares. (REUTERS/Mike Blake)

Las versiones sobre la asignación mensual surgieron en el podcast The Rest Is Entertainment, donde la periodista Marina Hyde abordó las diferencias en la forma en que ambas familias gestionan el apoyo económico a sus hijos.

Según Hyde, los Beckham brindan ayuda financiera a Brooklyn, pero con la expectativa de que desarrolle su propia independencia profesional.

En contraste, afirmó que Nelson Peltz habría comentado que entrega a su hija una asignación fija de un millón de dólares al mes. Hasta el momento, estas declaraciones no han sido confirmadas de manera oficial.

Nicola Peltz supuestamente recibe un millón de dólares al mes tras casarse con Brooklyn Beckham. (REUTERS/Aude Guerrucci)

En ese mismo espacio, Marina Hyde señaló que estas diferencias de enfoque habrían sido un factor inesperado para la familia Beckham, especialmente en lo relativo a los acuerdos prenupciales.

De acuerdo con información difundida previamente, Brooklyn Beckham firmó un contrato prenupcial antes de su boda con Nicola Peltz en 2022, el cual establece que no podrá reclamar parte de la fortuna de la familia Peltz en caso de una eventual separación.

En paralelo a estas versiones, Nicola y Brooklyn han sido vistos en distintos eventos públicos y viajes, lo que ha reforzado el interés mediático en su estilo de vida.

Recientemente, la pareja fue fotografiada durante una cita en la que degustaron un vino considerado entre los más costosos del mundo, una escena que rápidamente circuló en medios y redes sociales.

Nicola Peltz y Brooklyn Beckham llevan un lujoso estilo de vida. (Instagram/@brooklynpeltzbeckham)

En 2024 se dio a conocer que la pareja adquirió una mansión en Hollywood valuada en aproximadamente 11 millones de libras esterlinas. Según los registros difundidos en su momento, Nicola figura como la principal propietaria del inmueble.

Fuentes citadas en ocasiones anteriores explicaron que David y Victoria Beckham mantienen una postura clara respecto al manejo del dinero dentro de su familia. Ambos han manifestado públicamente en distintas oportunidades la importancia de que sus hijos desarrollen autonomía y comprendan el valor del trabajo.

Bajo esa lógica, su participación económica en la compra de la vivienda habría sido limitada. Desde el entorno de la familia Peltz, en cambio, se ha señalado que Nelson Peltz y su esposa Claudia buscan garantizar estabilidad financiera a su hija.

Según estas versiones, existía la expectativa de que los Beckham contribuyeran de forma más equitativa a la compra de la casa o que ofrecieran apoyo económico adicional, algo que no siempre se habría concretado.

David y Victoria Beckham también se preocupan por la economía de Brooklyn. (REUTERS/Jaimi Joy)

Las diferencias entre ambas familias también se han reflejado en el plano personal. En semanas recientes trascendió que la relación entre Brooklyn Beckham y sus padres atraviesa un momento distante, luego de que el joven publicara un extenso comunicado en redes sociales.

A pesar de ello, fuentes cercanas a los Beckham han señalado que el vínculo familiar sigue abierto y que mantienen contacto, aunque con menor frecuencia.