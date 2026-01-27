Entretenimiento

El Rey del Pop llegará a Berlín con “Michael”: qué se sabe sobre el estreno mundial de la biopic que ya promete sacudir a los fanáticos

La película, que copará la pantalla grande en abril, explora facetas desconocidas del artista y revive momentos clave de su carrera. Los detalles de las impresionantes actividades que se realizarán durante esta jornada

La capital alemana marca el inicio de la gira internacional del esperado largometraje. El filme sobre el Rey del Pop reúne talentos consagrados y jóvenes figuras mientras la emoción crece en el universo musical y cinematográfic - @universalpicturesmx

Berlín será la sede del preestreno mundial de “Michael”, el primer biopic autorizado sobre Michael Jackson, el 10 de abril de 2026. Este evento especial, dirigido a seguidores de todo el mundo, contará con la presencia confirmada de parte del elenco y del equipo creativo.

Las actividades se desarrollarán durante varios días, con un programa que incluirá encuentros, charlas y espacios interactivos para los fanáticos, aunque los detalles específicos se anunciarán más adelante. La elección de la capital alemana responde al carácter internacional del homenaje y a la tradición de la ciudad como escenario de grandes estrenos cinematográficos.

El estreno en cines internacionales está previsto para el 24 de abril de 2026. La película, tras varios retrasos y especulaciones sobre una posible división en dos partes, finalmente se consolidó como un único largometraje.

Michael: película biográfica de Michael Jackson (Lionsgate)

El rodaje concluyó en mayo de 2024, seguido de nuevas tomas y ajustes, según confirmaron fuentes cercanas al equipo de producción. Este proceso, que incluyó la revisión de escenas clave y el perfeccionamiento de efectos visuales, buscó asegurar que la historia reflejara con fidelidad la complejidad del personaje y su entorno.

En el reparto principal figura Jaafar Jackson, de veintinueve años, quien debuta en la pantalla grande interpretando a su tío Michael Jackson. El joven actor, hijo de Jermaine Jackson, fue seleccionado luego de demostrar un notable parecido físico y una conexión especial con el personaje durante las audiciones.

El director Antoine Fuqua señaló que Jaafar posee “una habilidad natural para emular a Michael y una gran química con la cámara”. La implicación directa de la familia Jackson confiere al filme el estatus de biografía autorizada, algo que ha despertado gran interés entre los seguidores y expertos en la vida del artista.

El evento internacional reunirá al elenco y a los productores en una serie de actividades para fanáticos en la capital alemana - (Universal Pictures México)

El elenco lo completan Colman Domingo como Joe Jackson, padre y mánager de Michael; Nia Long en el papel de Katherine Jackson, la madre; Kat Graham interpretando a Diana Ross; y Jessica Sula como LaToya Jackson, la hermana menor. El reparto se amplía con Kendrick Sampson en la piel del productor Quincy Jones y Miles Teller como el abogado y asesor John Branca.

También participan Juliano Krue Valdi (Michael en la infancia), Larenz Tate (Berry Gordy), Laura Harrier (Suzanne de Passe), Liv Symone (Gladys Knight), Kevin Shinick (Dick Clark) y KeiLyn Durrel Jones (Bill Bray), de acuerdo con EFE. La presencia de actores reconocidos y emergentes se combina para ofrecer una reconstrucción coral y detallada de la vida del ícono musical.

El tráiler oficial, presentado por Lionsgate, muestra desde la infancia de Michael Jackson hasta su consagración como figura global. Destacan escenas de clásicos como “Wanna Be Startin’ Somethin’”, “Billie Jean” y “Don’t Stop ‘til You Get Enough”, así como recreaciones de estudios de grabación, actuaciones multitudinarias y la estética visual característica de sus videoclips. Este adelanto refleja el intenso viaje del artista hacia la cima de la música pop y anticipa una puesta en escena minuciosa en cada detalle.

El estreno internacional de 'Michael', biografía sobre Michael Jackson, está programado para el 24 de abril de 2026 tras intensos trabajos de postproducción -(Lionsgate)

La historia explora el crecimiento de Michael Jackson como líder de los Jackson Five y su evolución hasta convertirse en uno de los artistas más influyentes y ambiciosos de la industria del entretenimiento. Universal subraya que la película representa “el retrato en la gran pantalla de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido”, según un comunicado difundido por EFE.

El relato no omite los desafíos personales ni las contradicciones que marcaron su trayectoria, abordando tanto los momentos de éxito como las dificultades que enfrentó en el plano personal y profesional.

Detrás del proyecto se encuentra un equipo artístico de amplia trayectoria. El guion es obra de John Logan, tres veces nominado al Óscar, mientras que la producción está encabezada por Graham King, responsable de éxitos como “Bohemian Rhapsody”, junto a John Branca, John McClain y Justin Simien. El equipo trabajó bajo la premisa de ofrecer una visión equilibrada y honesta, consultando a fuentes cercanas y revisando material de archivo inédito para aportar rigor a la narrativa.

Jaafar Jackson, sobrino del ícono musical, debuta en cine interpretando a su tío Michael Jackson bajo la dirección de Antoine Fuqua - (Universal Pictures México)

Las expectativas en torno a la película crecieron de forma constante, impulsadas por la promesa de abordar todas las dimensiones humanas del círculo más íntimo de Michael Jackson. Colman Domingo expresó su intención de retratar con honestidad las luces y sombras de la familia y el entorno del cantante, aportando matices a una historia marcada por la fama, la presión y la búsqueda de identidad.

La llegada de “Michael” a la cartelera internacional representa un acontecimiento para seguidores, estudiosos de la música y cinéfilos, quienes aguardan con expectación el estreno de una obra que aspira a convertirse en referencia dentro del género biográfico musical.

Berlín, como punto de partida para este homenaje global, refuerza el carácter universal de un legado artístico que, décadas después, sigue inspirando a nuevas generaciones. La película se perfila como una de las grandes apuestas del año, reuniendo talento, rigor y una mirada renovada sobre la vida de una de las figuras más icónicas del siglo XX.

