Willem Dafoe, el único que aún defiende la fallida secuela de “Speed”: “A veces la gente no está preparada”

Trailer de Speed 2

La década de los noventa vio surgir algunas de las películas de acción más recordadas por el público, pero pocas alcanzaron el impacto de Speed (Máxima potencia). El inesperado estreno de este thriller en 1994, dirigido por Jan De Bont, marcó un antes y un después en el género, gracias a una combinación de ritmo implacable, una premisa sencilla pero efectiva y el carisma de sus dos protagonistas: Keanu Reeves y Sandra Bullock y la participación de Willem Dafoe.

Todos ellos, aún lejos de la fama mundial que alcanzarían más tarde, se adueñaron de la pantalla y lograron una química que impulsó la cinta hacia el éxito.

La acogida de la crítica y la respuesta del público fueron inmediatas. La recaudación global sobrepasó los 350 millones de dólares, una cifra que la situó como la quinta más taquillera de su año. Además, la película obtuvo un reconocimiento de la industria al ganar el Premio Oscar a Mejor sonido en la edición número 67. Esta combinación de éxito comercial y prestigio inmediato sentó las bases para que el estudio detrás del proyecto, 20th Century Fox, apostara sin reservas por una secuela.

Producción y cambios en la secuela “Speed 2″

La incorporación de Willem Dafoe como antagonista en Speed 2 modificó la química entre los protagonistas y generó una experiencia diferente para el público

El desarrollo de una continuación parecía inevitable ante semejante fenómeno, y así lo entendió el propio estudio, que encargó rápidamente una segunda parte, Speed 2.

La dirección volvió a recaer en Jan De Bont, mientras que Sandra Bullock retomó su papel como protagonista femenina. Sin embargo, el proyecto presentó un cambio fundamental en su elenco: Keanu Reeves decidió no regresar. Su ausencia, justificada públicamente por diferencias con el guion más que por motivos de agenda, obligó a los productores a buscar un nuevo rostro masculino y fue Jason Patric quien finalmente ocupó ese lugar.

Otro de los cambios centrales fue la incorporación de Willem Dafoe como antagonista. Este giro en el reparto alteró la química original que había caracterizado la primera entrega, un elemento que muchos consideraron clave en el éxito inicial.

Pese a mantener la intención de repetir la fórmula, la secuela optó por trasladar la acción desde un autobús desbocado en la ciudad a un barco en alta mar, lo que también supuso un cambio drástico en el tono y el ritmo de la historia.

Fracaso comercial y de crítica de “Speed 2″

Speed 2 fue un fracaso rotundo en taquilla, recaudando apenas 164,5 millones de dólares frente a un presupuesto de 160 millones y costosos gastos de marketing

El estreno de Speed 2 no solo no alcanzó las expectativas, sino que se transformó en uno de los mayores fiascos de la década para una superproducción de Hollywood. Con un presupuesto que rondaba los 160 millones de dólares, la taquilla mundial apenas llegó a los 164,5 millones, una cifra insuficiente para cubrir los costes de producción y marketing. Esta diferencia dejó claro que el público no respondió del mismo modo que con la primera cinta, algo que muchos atribuyeron a la ausencia de Reeves y al cambio de escenario y tono.

La recepción de la crítica fue igualmente implacable. La película acumuló ocho nominaciones a los premios Razzie, los conocidos como “anti-Oscar”, y se llevó el galardón a la peor remake o secuela. El consenso entre periodistas y cinéfilos coincidió en señalar la pérdida de frescura y la falta de conexión entre los protagonistas, así como la elección de una trama menos creíble y menos emocionante que la original.

Reacciones del reparto principal ante “Speed 2″

Tanto Sandra Bullock como Jason Patric y Keanu Reeves han manifestado públicamente su decepción y arrepentimiento respecto a la realización de Speed 2

Con el paso del tiempo, los propios protagonistas no han dudado en expresar su decepción por el resultado de Speed 2. Jason Patric fue especialmente contundente al recordar su experiencia, refiriéndose a la película como “inocua y aburrida” y lamentando que no fue una buena experiencia para él.

Por su parte, Sandra Bullock llegó a admitir que es una película de la que se arrepiente y confesó su percepción de que “ningún fan fue a verla”.

La opinión de Keanu Reeves también se hizo pública años después, cuando reveló que su negativa a participar no tuvo que ver con problemas de agenda, sino con su falta de entusiasmo por el guion. Esta sinceridad terminó de consolidar la percepción generalizada de que la secuela nunca encontró el rumbo adecuado ni logró captar el espíritu de la original.

Defensa pública de Willem Dafoe sobre su actuación y la película

Willem Dafoe se mantuvo firme en la defensa de su participación y actuación en Speed 2, diferenciándose del resto del elenco y aportando una nota de reivindicación dentro del fracaso (REUTERS/Mario Anzuoni)

En contraste con el sentir general, Willem Dafoe ha sido el único miembro destacado del reparto que ha defendido abiertamente su participación en la película y el resultado final.

En una entrevista con Variety, Dafoe explicó que muchos se burlaron de la “magnitud” de su actuación, calificándola de exagerada, pero él sostiene que “no había otra forma de hacerla”. El propio actor profundizó en su método: “Tengo una cara bastante flexible, una cara expresiva, y no la censuro. La dejo hacer lo que quiera. No pongo caras, pero sé a ciencia cierta que mi cara puede hacer cosas realmente extremas”.

Dafoe añadió una reflexión sobre el contexto de su interpretación y la reacción del público: “A veces haces cosas y la gente simplemente no está preparada para ellas, o no es el momento o el contexto es erróneo. Quizás lo interpreté mal, pero, en mi opinión, apoyo esa película”.

Su postura contrasta de manera evidente con la de sus compañeros, quienes optaron por distanciarse de la secuela. Así, la defensa de Dafoe se ha convertido en una de las pocas notas de reivindicación en la historia de un filme marcado por las dudas y el desencanto de sus propios protagonistas.