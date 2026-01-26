Melissa Gilbert relató cómo vivió la detención de su esposo Timothy Busfield: “Este es un tiempo extraordinariamente difícil”

Melissa Gilbert testificó en favor de Timothy Busfield, acusado de abuso sexual infantil (Instagram/Melissa Gilbert)

Melissa Gilbert, recordada por su papel en La familia Ingalls, compartió sus impresiones mientras la atención pública y legal se mantenía sobre el caso de su esposo, Timothy Busfield.

“Este es un tiempo extraordinariamente difícil, no solo para Tim, para mí y nuestra familia, sino por el peso colectivo que muchos llevamos en este momento”, reconoció en su primera declaración oficial en hacerse pública.

Y continuó en su pronunciamiento: “Esta temporada me ha recordado, muy claramente, lo importante que es reducir el ritmo, priorizar lo que realmente importa y permitirnos momentos de descanso”.

“Alejarnos del ruido, las noticias e incluso nuestras responsabilidades diarias de vez en cuando nos da espacio para recargar energías, reflexionar y volver a encontrar nuestro centro”, sostuvo.

Asimismo, expresó su agradecimiento a quienes la apoyaron en esta complicada situación: “Gracias, de verdad, por el amor, la paciencia y el apoyo que siguen mostrando a Tim y a mí. Gracias por ayudarme a sentirme más segura, más centrada y profundamente arropada por esta extraordinaria comunidad de mujeres aquí en Modern Prairie”.

Los cargos contra el actor incluyen dos de contacto sexual criminal con un menor y uno de abuso infantil, según documentos judiciales (Reuters)

“Voy a ir retomando las cosas con cuidado, avanzando un paso a la vez. Más novedades vendrán, y siempre mucha gratitud”, concluyó.

Desde que comenzaron las investigaciones, Gilbert manifestó su temor porque le ocurriera algo a Busfield dentro de la cárcel en Nuevo México.

Personas cercanas a la pareja detallaron que ella estuvo “enferma de preocupación” por la seguridad de su marido, llegando a expresar su angustia ante la posibilidad de que él sufriera algún daño mientras permanecía detenido.

“Melissa ha estado enferma de preocupación de que le pase algo a Tim en la cárcel”, relató una fuente cercana.

Esta inquietud marcó las jornadas previas a la audiencia de liberación y se intensificó a medida que se acercaba la fecha en que las autoridades debían decidir si el intérprete continuaría en prisión o podría enfrentar el proceso en libertad.

La actriz conocida por "La familia Ingalls" expresó públicamente su temor por la seguridad de su esposo en la cárcel de Nuevo México (Sam Wasson/Pool via REUTERS)

El proceso judicial comenzó el 13 de enero, cuando Timothy Busfield se entregó a las autoridades tras emitirse una orden de arresto.

Las acusaciones incluyeron dos cargos de contacto sexual criminal con un menor y uno de abuso infantil.

Las denuncias provinieron de dos niños de once años, quienes conocieron al actor en el set de The Cleaning Lady, donde él trabajó como director.

Según la documentación judicial, uno de los menores alegó que los hechos comenzaron cuando tenía siete años.

Previo a su entrega, Busfield grabó un video en el que afirmó: “Son todas mentiras y no hice nada a esos niños pequeños y voy a luchar. Voy a luchar con un gran equipo y sé que seré exonerado, porque esto está tan mal y todo son mentiras”.

La acusación surgió a partir de las denuncias de dos niños de 11 años que conocieron a Busfield en el set de "The Cleaning Lady" (Instagram/Melissa Gilbert)

Esta declaración se difundió poco antes de que se presentara ante la policía y fue citada en medios nacionales.

La primera reacción pública de Gilbert apareció reflejada en una carta difundida por su empresa.

“Gracias, de verdad, por el amor, la paciencia y el apoyo que continúan mostrando a Tim y a mí. Gracias por ayudarme a sentirme más segura, centrada y profundamente acompañada por esta extraordinaria comunidad”, agradeció en dicho mensaje.

Y agregó: “Este periodo me recordó, muy claramente, lo importante que es desacelerar, priorizar lo que realmente importa y darnos momentos de descanso”.

Antes de la audiencia de detención, Melissa Gilbert figuró entre las 75 personas que enviaron cartas de apoyo al juez encargado del caso.

El 20 de enero, tras una audiencia intensa, el juez permitió que Timothy Busfield afrontara el proceso judicial en libertad bajo condiciones (Bernalillo County Metropolitan Detention Center/Handout via REUTERS)

En su mensaje, pidió que Timothy Busfield permaneciera seguro y protegido mientras esperaba resolución en prisión.

“Solo quiero que este hombre extraordinario esté seguro y completo. Así que cierro pidiéndole, por favor, que cuide de mi dulce esposo. Como él es mi protector, yo soy la suya, pero no puedo protegerlo ahora y creo que eso, más que nada, es lo que realmente me rompe el corazón”, escribió.

Este sentimiento de impotencia y desvelo se manifestó también en otros allegados, quienes contaron que la actriz no lograba descansar y que su principal objetivo era lograr la pronta salida de su esposo del centro de detención, donde existían quejas por problemas de seguridad.

El 20 de enero, luego de una audiencia de dos horas que resultó emocionalmente intensa para los presentes, el juez ordenó la liberación de Timothy Busfield bajo condiciones, permitiéndole afrontar el proceso judicial fuera de la cárcel.

Testigos dijeron que Melissa Gilbert no pudo contener el llanto al escuchar la decisión y la oyeron susurrar: “Gracias, Dios” en la sala del tribunal.

Melissa Gilbert admitió su dificultad emocional tras el arresto de su esposo y agradeció el apoyo recibido durante este proceso judicial (Instagram/Melissa Gilbert)

Tras la liberación, el abogado civil de Timothy Busfield indicó que la pareja seguía en estado de shock y que aún sentían aflicción por lo sucedido, aunque admitió que ambos se encontraban en mejor ánimo que el día anterior a la resolución judicial.

Señaló también que la pareja estaba enfocada en seguir el proceso paso a paso y en colaborar con sus abogados para la defensa. “Estamos yendo día a día”, resumió su defensa.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, personas allegadas a la pareja insistieron en que Gilbert mantuvo su confianza en la inocencia de su esposo.

Aseguraron que continuaría asistiendo a todas las audiencias judiciales y que permanecería a su lado en cada etapa del proceso.

La actriz reconoció su impotencia para resguardar personalmente a su esposo en prisión, una preocupación que, según quienes la rodean, le provocó ansiedad constante durante los días de detención.

Melissa Gilbert acompañó a Timothy Busfield en cada paso del proceso legal y, luego de la liberación, agradeció públicamente a quienes le ofrecieron apoyo.