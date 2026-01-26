Entretenimiento

Madison Beer analizó sus inicios en la industria: “Pasé más tiempo siendo artista que como una niña normal”

La cantante pop estadounidense abrió su faceta íntima al compartir en “Podcrushed” cómo la notoriedad infantil alteró dinámicas, en especial al modificar vínculos y establecer prioridades distintas desde una edad muy temprana

La nueva etapa artística de Beer con control creativo y confianza personal se refleja en el álbum Locket, que incluye temas como "Bad enough" (Madison Beer)

Consolidada como una de las voces más destacadas en el pop internacional, Madison Beer compartió en el pódcast Podcrushed las experiencias que marcaron su vida personal y artística. Desde sus primeros pasos en las redes sociales durante la infancia hasta la forma en que Justin Bieber cambió su destino, la cantante estadounidense abordó los desafíos de crecer frente a la exposición pública y las lecciones que extrae de la industria musical.

Al recordar su acercamiento al mundo digital, relató: “Obtuve Instagram en 2011, tenía 12 años. Si alguien revisa mi perfil y baja hasta el fondo, encontrará que una de mis primeras fotos era un recorte de cartón de Justin Bieber en mi habitación”. Describió un periodo en el que Instagram “era solo para amigos”, donde la viralización y los ‘influencers’ todavía no existían y la plataforma se percibía como una extensión natural de la vida cotidiana.

La artista de 26 años remarcó cómo era ese ambiente: “Eran solo tus amigos, la comida, el perro, las vacaciones. No era nada performativo”. Aquella espontaneidad de los primeros años en redes, según Beer, contrastó con lo que vendría después en términos de exposición y presión.

Descubrimiento por parte de Justin Bieber

Uno de los momentos centrales en Podcrushed fue la narración del instante en que la vida de Madison Beer dio un giro. “Subí un video a YouTube después de que me quitaran los brackets. Solo quería cantar, no pensaba que llegaría a nada grande”, contó.

Sin embargo, todo cambió y repasó: “Justin Bieber tuiteó mi video. Estaba en una tienda de caramelos y mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Corrí, llamé a mi amiga Nicole y las dos estábamos en shock”.

El impacto fue inmediato: “Good Morning America llegó esa misma noche a mi casa. Mi madre estaba nerviosa y nos pidió que no saliéramos de la habitación”. Pocas semanas después, no solo conocía a su ídolo, sino que firmaba su primer contrato profesional con él. “Era una locura haber pasado de tener un recorte de Justin en mi cuarto a formar parte de su mundo”, recordó.

Familia y cambios personales que produjo la fama

Beer habló abiertamente sobre las consecuencias personales y familiares del éxito precoz: “Pasé más tiempo siendo artista que como una niña normal, y eso es difícil de asimilar. Lo que más me dolió fue dejar de ir al campamento de verano, era lo que más amaba y me lo quitaron de golpe”.

La relación con su hermano también sufrió una transformación. “Él tenía nueve años cuando todo empezó. Éramos muy cercanos, pero su vida cambió y lo llevaron de un lado a otro por mi trabajo. Ahora a veces me siento culpable, creo que le robé parte de su infancia”, reflexionó. Sin embargo, destacó que mantienen una relación fuerte y cercana en la actualidad.

Fama temprana y retos emocionales: introspección en la industria musical

Durante el reciente episodio, hizo hincapié en las presiones psicológicas derivadas de la exposición mediática. “Siempre me dijeron que debía fingir que los comentarios negativos no me afectaban, que dijera que no me importaba. Pero no entiendo por qué debemos actuar como si las palabras no nos dolieran”, expresó.

Sobre el entorno digital actual y el ciberacoso, subrayó: “Quiero que la gente vea que también soy humana, que esas palabras hieren”. Reconoció también que el odio en línea y las comparaciones constantes con otras figuras del pop generaron una carga emocional pesada durante años.

Perspectiva artística con el control creativo

Con casi 15 años de carrera, la cantautora analizó su proceso de introspección y la evolución en su relación con la industria musical, y afirmó: “Cuando me firmaron, muchos me presentaban como ‘la versión femenina de Justin Bieber’. Había muchísima presión”.

Actualmente, asegura haber encontrado confianza en sí misma y apreciar el control creativo sobre su obra. “Dejé de compararme, ahora solo quiero apoyar a otras artistas. Si mi yo de 13 años pudiera verme, estaría orgullosa. Aprendí a valorar el recorrido y no solo un número uno en las listas”, señaló.

Destacó cómo proyectos recientes, como el álbum Locket y su más reciente gira, han supuesto una reconciliación consigo misma: “Quiero disfrutar cada etapa y cada concierto, aunque sean mil personas más. Lo importante es el camino”.

Anécdotas personales y equilibrio con la fama

En la entrevista, compartió detalles íntimos sobre su viaje personal. Por ejemplo, respecto a su canción “Homesick”, mencionó: “Esa canción habla de sentir que no pertenezco a ningún lugar. Desde pequeña era más artística que el resto; hacía películas caseras. No todos lo entendían, y eso me hacía sentir algo aislada”.

También abordó la dicotomía entre ser persona y personaje público: “Hice una lista de lo que valoro como Madison y lo que valora Madison Beer como figura pública, y muchas cosas se contradicen. Privacidad, conexión verdadera, frente a fama y exposición”. Según relató en Podcrushed, ese ejercicio fue fundamental para aprender a equilibrar ambas facetas de su vida.

Sobre su nuevo álbum, reveló cuál es actualmente su canción favorita: “’Healthy Habit‘, la escucho sin parar. Aunque cada semana tengo una distinta. Siento que este disco refleja muy bien mi momento actual".

Al ser consultada sobre si cambiaría algo de su historia, Madison Beer cerró la conversación en Podcrushed con una reflexión: prefiere honrar las vivencias acumuladas y reconoce que cada momento de su carrera la llevó a convertirse en la persona que es en la actualidad.

