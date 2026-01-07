Entretenimiento

Caleb McLaughlin reconoció el impacto de Stranger Things en su vida: “Es difícil separar ambos mundos porque moldeó quién soy”

El actor y protagonista de la exitosa producción compartió cómo su trayectoria artística resultó transformadora. Entrevistado por “Podcrushed” reveló la influencia determinante de sus inicios en Broadway, para su desarrollo personal y profesional en pantallas

Caleb McLaughlin explicó que su personaje Lucas Sinclair en "Stranger Things" lo acompañó durante años, moldeando su identidad personal y profesional (Netflix)

Caleb McLaughlin pisó Broadway a los 10 años como Simba en el musical de “El Rey León”. Ese primer papel abrió el camino para que se convirtiera en uno de los protagonistas de Stranger Things y, más recientemente, diera vida al personaje principal de la película animada “GOAT”, producida por el basquetbolista Stephen Curry.

Durante una entrevista extensa con el pódcast Podcrushed, el actor estadounidense compartió recuerdos de su infancia, el importante apoyo de su familia, su fe y el impacto de la fama, mostrando el lado humano detrás de su carrera en el entretenimiento.

En diálogo con Podcrushed, el
En diálogo con Podcrushed, el actor destacó que su paso por Broadway y el apoyo familiar fueron fundamentales para forjar su carrera artística desde niño (Podcrushed)

Inicios en Broadway y apoyo familiar

“A los 12 años estaba terminando El Rey León en Broadway, tras dos años y ocho funciones semanales. Como niño, solo tenía el sueño y lo seguía”, relató McLaughlin. Recordó el intenso proceso de audiciones: “Recuerdo hacer cuatro o cinco pruebas y me decían: ‘No pongas tanto sentimiento’. Estaba nervioso, pero sentía que tenía que lograrlo”.

También subrayó que el respaldo de su familia fue esencial: “Mis padres siempre me apoyaron. Muchos padres no pueden hacerlo. Recuerdo ver El Rey León, desear usar ese maquillaje, bailar y hacer acrobacias, pero nunca pensé que mi carrera estaba planeada. Simplemente iba con el flujo”.

Las experiencias tras bambalinas lo marcaron profundamente. “El olor a maquillaje y cuero en los camerinos era inconfundible. Antes de salir, rezaba para divertirme y estar seguro. Había una brecha en el escenario: si saltaba, podía caer al foso, eran casi seis metros de caída”, comentó.

Salto a Stranger Things y la conexión Broadway

Al recordar su llegada a la televisión, el intérprete de 24 años explicó: “Mi agente me mandó a una audición para una serie de ciencia ficción que primero se llamaba Montauk. Referenciaban películas de los 80, como Los Goonies o E.T.”.

Durante este proceso, encontró rostros familiares. “Me dijeron que Gaten (Matarazzo) ya estaba elegido y ambos veníamos de Broadway. Nos cruzábamos en un parque donde los niños actores se reunían. Con Sadie (Sink) también coincidimos en ese entorno teatral”, señaló. Y además valoró la experiencia previa en Broadway: “Teníamos una ética de trabajo similar, y nuestros padres también se llevaban bien. Eso facilitó mucho el comienzo del elenco”.

McLaughlin resaltó la importancia de
McLaughlin resaltó la importancia de las amistades forjadas en Broadway y Stranger Things, compartiendo valores y disciplina laboral (REUTERS)

Vínculos en Stranger Things y el fin de una época

El actor describió una línea difusa entre el set y la vida cotidiana. “Éramos niños y nos permitían serlo. Crecimos juntos, viajamos por el mundo y compartimos escuela y experiencias inéditas. Es una situación poco común”, confesó.

En cuanto a su perspectiva sobre diferentes personajes, reveló: “Dustin es de mis favoritos, y Steve también. Con Priah (Ferguson), que interpreta a mi hermana, tengo una relación fraternal fuera de las cámaras”.

Al hablar del desarrollo de Lucas, su personaje, mencionó: “La historia con Max —interpretada por Sadie Sink— es muy importante. Aunque no sea el novio ideal, haría cualquier cosa por ella. Me gusta que muestren una relación basada en la amistad y el aprendizaje, distinta a las demás”.

El cierre de Stranger Things representa un punto de inflexión personal y profesional. “Todavía estoy procesando lo que siento. Desde los 13, la serie fue la base de mi vida. Lucas es parte de mí y crecí a medida que su historia avanzaba. Es difícil separar ambos mundos porque moldeó quién soy”.

Respecto a las expectativas del público en la última temporada, McLaughlin señaló: “Hicimos esta temporada pensando en la familia que formamos en el set. Más allá de lo que digan los fans, me quedo con el afecto y el lazo con mis compañeros”.

El vínculo fraternal con sus
El vínculo fraternal con sus compañeros de Stranger Things y la cercanía con los personajes, definieron el crecimiento conjunto (Netflix)

Significado de “GOAT” y la huella de Stephen Curry

Al referirse a su nueva incursión en animación con estreno previsto para febrero de 2026, contó en Podcrushed: “‘GOAT’ narra la historia clásica del ‘mejor de todos los tiempos’, pero con animales. Que Stephen Curry produzca la película es muy significativo para mí, porque admiro el baloncesto y crecí jugando”.

La oportunidad le llegó en el momento justo. “La película tiene un estilo visual impactante, obra de creadores de Spider-Verse. Siempre quise explorar la animación, y este papel se ajustó perfecto”, afirmó. Fue así que revalidó su relación con figuras del deporte: “Me considero afortunado. Había trabajado en Shooting Stars, producida por LeBron James. Siento que todo esto se ha ido alineando”.

El actor consideró significativa su
El actor consideró significativa su participación en la película animada GOAT, producida por Stephen Curry e inspirada en el básquet (Columbia Pictures)

Básquetbol, cine y disciplina

La conexión de McLaughlin con el básquet va más allá de los papeles que interpreta. “Jugué de pequeño y me apasiona el deporte. En Stranger Things, Lucas entra al equipo buscando identidad, y en Shooting Stars interpreté a Drew Joyce, el amigo de la infancia de LeBron”.

Sobre la preparación para ese papel, compartió: “Fue clave investigar, observar los gestos de Drew real y hablar con quienes lo conocen para dar vida al personaje”. El rodaje presentó desafíos físicos y actorales, y reveló: “En una escena tenía que anotar triples mientras recitaba el texto. Hice casi todos los lanzamientos pese al cansancio. Sentí que era un momento especial; no lo olvidaré”.

El intérprete compartió detalles de
El intérprete compartió detalles de su pasión por el deporte y cómo fue su minuciosa preparación con papeles significativos para él (Podcrushed)

Fe con valores familiares claves

La familia y las creencias religiosas constituyen un pilar en su vida. A propósito de ello, relató: “Crecí con tres hermanos, y aunque la distancia de edad es grande, la influencia de los mayores fue clave en la música y en la vida. Nos apoyamos y hasta las pequeñas rivalidades se convierten en bromas”.

Asimismo, el actor fue sincero sobre su fe y reflexionó: “Mi papá es reverendo. Nunca nos obligaron a ir a la iglesia; encontré mi religión solo. Este último año sentí la necesidad de reconectarme, alejé las redes sociales y me acerqué a la oración”.

“Con el tiempo llegan responsabilidades, fama y las opiniones ajenas. Pero redescubrí que lo importante es tener una base personal y saber quién eres, más allá de lo que otros esperan”, planteó, manifestando que la fe sirvió para encontrar estabilidad.

Caleb McLaughlin compartió que su
Caleb McLaughlin compartió que su fe y la presencia de su familia le brindaron estabilidad y claridad para afrontar la fama (Podcrushed)

La entrevista permitió mostrar una faceta de Caleb McLaughlin distinta a la habitual. Antes de cerrar la charla en Podcrushed, el actor resumió el aprendizaje que acompaña cada etapa: la importancia de vivir el presente y atesorar cada experiencia durante el trayecto.

