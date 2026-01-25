“Era como si me hablara en árabe”, la canción de George Harrison que desconcertó a Ringo Starr y fue un himno de The Beatles

George Harrison sorprendió a Ringo Starr con la estructura rítmica de "Here Comes the Sun" durante la grabación de Abbey Road (YouTube)

La historia de The Beatles está marcada por la constante búsqueda de sonidos innovadores, el perfeccionismo musical y una dinámica interna que, con frecuencia, puso a prueba la paciencia y el talento de sus integrantes. Considerados como una de las bandas más influyentes de todos los tiempos, los Fab Four lograron revolucionar la música popular durante la década de los 60.

Sin embargo, detrás del brillo del éxito y la creatividad, el trabajo en el estudio no siempre fue sencillo. Las tensiones entre los miembros eran habituales, especialmente en los últimos años del grupo, cuando cada uno buscaba imprimir su sello personal en las composiciones.

Bajo ese contexto, George Harrison emergió como un compositor de ideas frescas y profundas, capaz de aportar algunas de las piezas más memorables del repertorio beatle. Sin embargo, ese mismo afán de experimentación muchas veces supuso un desafío para sus compañeros, en especial para Ringo Starr, el encargado de sostener el pulso rítmico en canciones cada vez más complejas.

La obra de Harrison que descolocó a Ringo Starr

En 1969, mientras The Beatles trabajaban en lo que sería su último álbum grabado, Abbey Road, Harrison presentó “Here Comes the Sun”, una canción compuesta en la residencia campestre de su amigo Eric Clapton. La pieza, hoy considerada uno de los himnos más luminosos y populares del catálogo del grupo, surgió en un momento de gran tensión interna. No obstante, la aparente sencillez de su melodía escondía una estructura rítmica inusual que complicó el trabajo de Ringo Starr en el estudio.

“Los rellenos de tom de Ringo realmente le dan vida a la pista, pero curiosamente, odiaba hacerlos porque nunca recordaba lo que hacía de una toma a la siguiente”, explicó el propio Geoff Emerick, ingeniero de sonido de los Beatles, en una entrevista con MusicRadar. El baterista había alcanzado altísimos niveles de frustración durante las sesiones de grabación.

La causa del desconcierto de Ringo Starr no tenía relación con la melodía ni con el ambiente cálido de la canción, sino con su estructura rítmica poco convencional. Harrison, influenciado por sus viajes a la India y su interés por los compases irregulares, propuso trabajar en un tiempo de 7 ½, muy alejado de los patrones habituales del rock occidental.

“George había estado en la India otra vez. Y me dijo: ‘Tengo este track. Está en compás de 7 ½’. Es decir, era como si me hablara en árabe. No se me ocurre contar hasta siete para el ritmo. Simplemente no es mi cerebro”, reconoció el propio Starr.

Ringo Starr experimentó frustración al enfrentarse a patrones de ritmo inusuales propuestos por Harrison (The Grosby Group)

Entre la frustración y la innovación

La dificultad que representó “Here Comes the Sun” para Ringo Starr puso de manifiesto el nivel de exigencia que caracterizaba al grupo en la recta final de su carrera. A pesar de su vasta experiencia, Starr debió adaptarse a patrones rítmicos desconocidos, lo que generó momentos de incomodidad y desorientación. Sin embargo, su capacidad para sobreponerse a estos retos permitió que la canción lograra ese carácter especial que hoy la distingue.

El propio Emerick destacó el valor de su aporte: “Los rellenos de tom de Ringo realmente le dan vida a la pista”, subrayando el rol fundamental del baterista en el resultado final.

Sin radares, ni comunicación por radio, Starr tuvo que confiar en su intuición y en el acompañamiento de sus compañeros para poder grabar una de las pistas más emblemáticas de la discografía beatle.

Esta no fue la única ocasión en la que Starr se vio superado por la complejidad de una composición. La canción “Maxwell’s Silver Hammer”, escrita por Paul McCartney para el mismo álbum, también resultó ser una experiencia frustrante para el baterista.

No obstante, “Here Comes the Sun” se consolidó como una de las canciones más reconocidas y queridas de The Beatles, siendo un símbolo de esperanza y renovación. Aunque la anécdota en sí reflejó hasta qué punto los límites del grupo fueron constantemente desafiados por los mismos protagonistas.