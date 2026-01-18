La interna menos conocida de The Beatles: el día que se enfrentaron Lennon y Harrison

El único desencuentro físico entre John Lennon y George Harrison marcó la etapa inicial de los Beatles en Hamburgo

La rivalidad entre George Harrison y John Lennon tuvo un solo episodio físico durante los inicios de los Beatles en Hamburgo. El grupo británico, formado por cuatro jóvenes de Liverpool, vivió aquel momento en 1962, durante una de sus extenuantes jornadas en clubes alemanes. La tensión derivó de largas horas de trabajo, el consumo de pastillas estimulantes y un ambiente cargado de presión. El incidente marcó el único caso de violencia física entre ambos músicos, según sus propios relatos.

En Hamburgo, los Beatles actuaban durante noches enteras, tocando hasta cuatro horas seguidas. La escena musical local exigía resistencia física y flexibilidad mental. De acuerdo con American Song Writer, la banda aceptó el reto y, para soportar el ritmo, recurrió a las pastillas conocidas como Preludins, entregadas por el personal de los clubes. Los efectos de los estimulantes y el alcohol potenciaron el cansancio y la irritabilidad, generando un entorno propenso a discusiones y conflictos.

El episodio de violencia surgió en ese contexto. Harrison y Lennon, tras horas de música y agotamiento, protagonizaron un intercambio de amenazas y arrojo de comida. De acuerdo con Anthology, ambos reconocieron que nunca llegaron a los golpes, pero sí atravesaron ese límite verbal y emocional en una ocasión.

La presión de los maratónicos shows en clubes alemanes y el consumo de estimulantes generaron tensiones únicas en la joven banda de Liverpool (AP Foto)

Hamburgo, el laboratorio de los Beatles

Según American Songwriter, la estadía de los Beatles en Hamburgo significó una etapa formativa decisiva. El grupo, aún sin fama internacional, debía adaptarse a jornadas maratónicas en bares y clubes. Las actuaciones continuas, el público exigente y el ambiente nocturno pusieron a prueba la cohesión interna del cuarteto.

John Lennon recordó en Anthology la intensidad de aquellas noches: “Solíamos romper el escenario… dejábamos guitarras sonando sin gente, nos emborrachábamos y destrozábamos el equipo. Todo venía de la frustración”. Lennon explicaba que estas acciones no respondían a ideas preconcebidas ni a estrategias de espectáculo; simplemente actuaban impulsados por el cansancio y el alcohol.

La presión no solo provenía del trabajo. Según George Harrison, las pastillas que tomaban para mantenerse despiertos durante varios días alteraban el ánimo y la percepción. Harrison señaló: “Empezabas a alucinar y a ponerte raro. John a veces se ponía al límite. Entraba de madrugada gritando, y yo fingía dormir para que no me viera”.

Los Beatles realizaron actuaciones nocturnas extenuantes en Hamburgo, enfrentando el cansancio extremo como parte de su formación (CAMERA PRESS/Jane Bown)

La convivencia bajo presión

La dinámica interna de los Beatles reflejaba la tensión propia de una banda joven. Las discusiones no se centraban en diferencias profundas, sino en aspectos triviales, como recordó Lennon. El ambiente saturado por el cansancio y los estimulantes llevaba a los integrantes a perder la paciencia por detalles menores.

La rivalidad entre Lennon y Harrison nunca sobrepasó los límites de la convivencia profesional, salvo por esos dos episodios puntuales. En testimonios recogidos por American Song Writer, Lennon relató: “George me tiró comida una vez en el escenario. La pelea fue por una tontería. Dije que le rompería la cara. Tuvimos una discusión a gritos, pero nada más. Y una vez le arrojé un plato de comida a George. Esa fue la única violencia que tuvimos entre nosotros”.

Las diferencias, lejos de romper al grupo, formaron parte del proceso de maduración artística. La experiencia en Hamburgo fortaleció la relación profesional, a pesar de los roces y las noches difíciles. La presión constante y el consumo de estimulantes contribuyeron a momentos de tensión, pero también forjaron el carácter de la banda.

George Harrison y John Lennon protagonizaron una discusión verbal y un intercambio de comida, que nunca pasó a la violencia física (foto: Wikipedia)

El mito y la realidad de la violencia en los Beatles

Con el paso de los años, surgieron muchas teorías sobre la relación entre Lennon y Harrison. Los testimonios de ambos músicos, recogidos en entrevistas y en Anthology, desmontaron las versiones más dramáticas. La violencia física se limitó a esos incidentes relacionados con el cansancio extremo y el consumo de Preludins.

De acuerdo con American Songwriter, la fama posterior de los Beatles eclipsó en parte los momentos más oscuros de sus inicios. La etapa en Hamburgo, aunque marcada por la presión y la experimentación, definió la identidad del grupo y su dinámica interna. La convivencia diaria, los espectáculos prolongados y la vida nocturna dejaron huella en la personalidad de cada miembro.

El episodio entre Harrison y Lennon representa un caso excepcional dentro de la historia de los Beatles. La mayoría de los conflictos quedaron en el terreno verbal o emocional, sin llegar a la violencia. La narración de los propios protagonistas permite reconstruir esos días con precisión y objetividad.

Las diferencias entre los integrantes de los Beatles en Hamburgo contribuyeron a fortalecer su relación artística y profesional (Pictorial Press Ltd)

Las secuelas en la historia del grupo

El único episodio violento entre George Harrison y John Lennon no dejó consecuencias graves. El grupo continuó su trayectoria, alcanzando el éxito internacional y superando las dificultades de sus primeros años. Las diferencias personales y los roces formaron parte de una convivencia intensa, propia de cualquier banda sometida a presión.

La experiencia en Hamburgo consolidó la disciplina y la creatividad de los Beatles. El grupo aprendió a convivir con el cansancio, el estrés y los desafíos del entorno. La anécdota de la pelea entre Harrison y Lennon quedó como una excepción en una historia marcada por la colaboración y la innovación musical.

La relación entre los Beatles, aunque tensa en ocasiones, siempre priorizó la música sobre las diferencias personales. El episodio de Hamburgo se transformó en un relato más dentro de la leyenda del grupo, recordando que incluso las bandas más exitosas enfrentan momentos de conflicto. La historia demuestra que la verdadera fortaleza de los Beatles residía en su capacidad para superar los desafíos y seguir creando juntos.