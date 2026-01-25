Entretenimiento

Alex Honnold conquista el “Taipei 101” sin cuerdas de seguridad ni protecciones

El escalador de 40 años llegó a la punta del rascacielos de 508 metros de altura tras más de una hora y media de esfuerzo físico

Guardar

Alex Honnold escaló sin cuerdas ni arnés los 508 metros del Taipei 101, uno de los rascacielos más altos de Asia. El evento, titulado Skyscraper Live, fue emitido por Netflix. El ascenso estuvo programado para las 9:00 de la mañana del domingo, hora local en la capital taiwanesa.

Alex Honnold llegó a la cima de la torre en 1:31:40, menos del tiempo asignado de dos horas creado para la transmisión de Netflix. De pie en lo más alto de la estructura, se tomó una selfie para destacar un logro que probablemente ningún otro escalador podrá alcanzar.

Al llegar a la parte superior de la torre con anillos, Alex Honnold se aferró únicamente con sus piernas, dejando ir sus manos.

Tenía las piernas bien agarradas y, como señaló Emily Harrington, era una oportunidad para descansar. Pero en ese momento decisivo, él prefirió soltarse y dejar los brazos colgando, lo que causó gritos de los asistentes.

Alex Honnold llegó a la
Alex Honnold llegó a la cima del Taipei 101 en poco más de una hora y media. (Captura de video)

Durante todo el recorrido, Alex Honnold no se distrajo por los espectadores que le tomaban fotografías desde dentro del Taipei 101 mientras escala.

Cabe destacar que la torre se inauguró oficialmente el 31 de diciembre de 2004, después de haber sido construida entre 1999 y 2004. El edificio fue el más alto del mundo desde su inauguración hasta 2009.

¿Quién es Alex Honnold ?

Alex Honnold, nacido en 1985 en Sacramento, California, comenzó a escalar a los cinco años en un gimnasio local, alentado por sus padres y motivado por su curiosidad.

Durante su adolescencia, la escalada se convirtió en su principal pasión. Abandonó brevemente la universidad para dedicarse de lleno a explorar distintas paredes rocosas de Estados Unidos, viviendo en una camioneta mientras recorría los principales parques nacionales y zonas de escalada.

Reconocido mundialmente por sus ascensos en escalada libre, Honnold se ha especializado en rutas de gran dificultad y exposición.

Alex Honnold dejó la universidad
Alex Honnold dejó la universidad por un tiempo para dedicarse a escalar. (Instagram @alexhonnold)

El documental Free Solo, ganador del Oscar y producido por National Geographic, lo catapultó a la fama al documentar su ascenso a la ruta “Freerider” en El Capitán, dentro del Parque Nacional de Yosemite.

“Me emocioné mucho con la idea, pero miraba lo alto que es El Capitán y pensaba: ‘Oh... ni pensarlo’. Realmente comencé a planear la escalada hace aproximadamente un año y medio”, relató en declaraciones recogidas por Men’s Journal.

Tras completar la escalada, resumió: “Honestamente, creo que este es el momento en que me he sentido más satisfecho. Fue exactamente lo que esperaba. Me sentí muy bien. Salió prácticamente perfecto”.

Entre sus otras escaladas más destacadas figuran la ascensión en escalada libre de la cara noroeste de la Half Dome (Yosemite), realizada en 2008 en unas horas y sin ningún tipo de protección, y la travesía del Fitz Roy en la Patagonia junto a Tommy Caldwell, completada en 2014 en una de las jornadas más exigentes de su carrera.

Alex Honnold alcanzó la fama
Alex Honnold alcanzó la fama mundial después de protagonizar el documental ganador del Oscar "Free Solo", donde se le ve escalar una de las estructuras rocosas más altas de Yosemite (National Geographic/Jimmy Chin)

También sobresale su récord en la travesía de la triple corona de Yosemite (Montañas Watkins, El Capitán y Half Dome), completada en menos de 24 horas.

Temas Relacionados

Alex HonnoldTaipei 101entretenimiento

Últimas Noticias

El alpinista Alex Honnold llegó al final del “Taipei 101”, sin cuerdas ni arnés de seguridad

El alpinista de 40 años intentará llegar a la punta de este rascacielos de 508 metros de altura. El evento es transmitido por Netflix

El alpinista Alex Honnold llegó

Flea reveló la historia íntima detrás de la portada de su nuevo álbum solista: quién es la mujer que aparece en la tapa de “Honora”

La experiencia personal y familiar se cruza con la música en un proyecto que pone en primer plano la memoria, la identidad y la resistencia

Flea reveló la historia íntima

Victoria Beckham y Nicola Peltz no se soportaban mucho antes del drama de la boda: “La comunicación era mínima”

El conflicto entre la actriz y la ex cantante habría marcado la relación de Brooklyn Beckham con su familia desde antes del casamiento

Victoria Beckham y Nicola Peltz

La película donde Leonardo DiCaprio desafía el peligro sin dobles ni pantallas verdes

La producción logró integrar escenas de riesgo ejecutadas personalmente por el actor, apoyado por un equipo técnico especializado que garantizó la seguridad sin sacrificar la emoción, lo que revivió el debate sobre la veracidad en el cine actual

La película donde Leonardo DiCaprio

Liza Minnelli defiende el uso de IA en su nueva canción “Kids Wait Till You Hear This”

La cantante presentó su primera canción inédita en más de una década y respondió a las críticas sobre el uso de inteligencia artificial

Liza Minnelli defiende el uso
DEPORTES
Tras la derrota de Racing,

Tras la derrota de Racing, Belgrano le ganó 2-1 al Rosario Central de Ángel Di María en el inicio del Torneo Apertura

El gol de penal de Ángel Di María que no alcanzó para el triunfo de Rosario Central en el debut en el Apertura

El golazo olímpico que convirtió el hijo de Guillermo Barros Schelotto en el triunfo de Gimnasia ante Racing

La emoción del jugador argentino de Alianza Lima que se llevó la camiseta de Lionel Messi: el gesto que lo conmovió

Alisha Lehmann, la jugadora “más viral”, fue presentada en su nuevo equipo y confirmó su romance con un futbolista

TELESHOW
Charly García llegó a Punta

Charly García llegó a Punta del Este y fue recibido con emoción por fans y amigos

Sofía “la Reini” Gonet sorprendió con un cambio de look y un guiño a sus comienzos en las redes

El sugerente posteo de Anita Espasandín con los signos de fuego de ella y Benjamín Vicuña que encendió las redes

El impactante look de Mirtha Legrand: cristales, mini pailleté y oro para su tercera noche en la costa

Así fue el festejo del primer cumpleaños de Amanda, la hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe

INFOBAE AMÉRICA

Piden que estudiantes de colegios

Piden que estudiantes de colegios privados reciban computadoras igual que en el sector público salvadoreño

Descubrieron una tumba en Turquía que estaría vinculada a la familia del rey Midas

Netanyahu recibió en Israel a Witkoff y Kushner para discutir la segunda fase de la tregua en Gaza

Flea reveló la historia íntima detrás de la portada de su nuevo álbum solista: quién es la mujer que aparece en la tapa de “Honora”

EEUU comentó que los negociadores de Rusia y Ucrania parecían “casi amigos” durante las conversaciones en Abu Dabi