La historia detrás de BTS: así fue cómo se eligieron a los siete integrantes que hicieron historia en la industria musical

Los integrantes de BTS pasaron por distintos procesos de audición antes de debutar en 2013 (Instagram)

El fenómeno global que hoy es BTS —compuesto por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— no nació de una elección al azar, ni de un casting tradicional masivo estilo reality show.

La conformación del grupo fue un proceso meticuloso de audiciones, encuentros fortuitos, recomendaciones y búsquedas específicas de talento por parte de Big Hit Entertainment (ahora HYBE), la agencia que impulsó la carrera de la banda antes de su debut en 2013.

El proceso de selección de los integrantes de BTS no fue uniforme. Algunos, como RM, Suga y J-Hope, entraron por audiciones relacionadas con rap y baile; otros, como Jin y V, fueron descubiertos en la calle o por casualidad.

Algunos integrantes de BTS fueron descubiertos por casualidad (AFP)

Más allá de cómo se unieron, lo cierto es que la visión de Big Hit Entertainment y de su fundador, Bang Si-hyuk, fue clave: buscar no solo habilidades individuales, sino personalidades que pudieran complementarse y crecer juntas como un grupo sólido, capaz de evolucionar con autenticidad.

A continuación haremos un repaso por las historias de cada uno de los integrantes:

RM: el líder del grupo

Antes de BTS, RM, se dedicaba al rap bajo el seudónimo de Runch Randa (crédito @joonfanpage/X)

La historia de BTS empieza con el que sería su líder: Kim Namjoon —conocido como RM. En 2007, antes de ser trainee, el artista ya era conocido en la escena under del hip-hop en Corea del Sur, actuando bajo el nombre artístico Runch Randa.

Fue invitado a una audición organizada por una agencia de hip-hop, donde conoció a Sleepy, miembro del dúo Untouchable, quien quedó tan impresionado con su estilo que no solo guardó su número, sino que lo pasó directamente al productor Bang Si-hyuk.

Sin embargo, en una entrevista en el programa Shimshimtapa, el cantante reveló que pensó que no debutaría, pues el propio Bang Si-hyuk dudó de sus habilidades como artista.

“Me dijo: ‘Creo que te traje sin ninguna razón’”, recordó. Aunque estas palabras le hicieron entristecerse, tomó fuerza para lograr su objetivo y se convirtió en el primer integrante de BTS en 2010, marcando el inicio de lo que luego sería la formación del grupo.

Suga: de compositor en Daegu a K-pop Idol

Suga componía y producía música antes de convertirse en un K-Pop Idol (Foto: AP/Lee Jin-man)

El segundo miembro en unirse fue Min Yoongi, mejor conocido como Suga, quien antes del grupo era una figura activa en la escena de hip-hop en Daegu, componiendo y produciendo música con el seudónimo Gloss.

Su reputación entre artistas locales creció y lo llevó a competir en la audición “Hit It” organizada por Big Hit. Aunque no ganó el primer lugar, terminó consiguiendo el segundo puesto y fue reclutado como trainee.

En una aparición en Rookie King Channel de 2013, Suga bromeó diciendo que fue “engañado” para ser parte de BTS, ya que cuando firmó con Big Hit le dijeron que estaría “en un grupo de hip-hop donde solo tendría que bailar un poco”.

J-Hope: de bailarín a futuro rapero

J-Hope intentó entrar a JYP Entertainment, pero fue rechazado (MV Oficial/Youtube)

J-Hope, cuyo nombre real es Jung Hoseok llegó a Big Hit a través de otro camino distinto: el baile. Proveniente de Gwangju, el artista ya tenía experiencia como bailarín y formaba parte de una crew llamada Neuron.

Intentó entrar a JYP Entertainment, otra gran agencia del K-pop, y aunque pasó varias rondas, fue rechazado, lo que lo llevó a presentarse en la audición de Big Hit.

Su sentido del ritmo, técnica de baile y potencial para el rap le valieron ser aceptado como trainee y moverse a Seúl para entrenar.

Sin embargo, una de las etapas más tensas de su carrera pre-debut fue la posibilidad real de no debutar con el grupo, algo que hoy en día parece difícil de imaginar.

Según reportes, RM llegó a convencer tanto a Big Hit como a J-Hope mismo de que BTS necesitaba su presencia, asegurando así su lugar definitivo en el lineup. De hecho, en una entrevista con Rolling Stone, J-Hope habló de cómo su entrenamiento fue diferente y desafiante al principio

“Cuando empecé a entrenar, todos los miembros eran raperos dentro de ese grupo. No fue fácil adaptarme al principio, pero realmente me esforcé mucho para adaptarme a ese nuevo ambiente”, contó.

Y añadió: “Durante mi entrenamiento, la vida estaba muy lejos de ser algo ordinario. Mis amigos iban a la escuela y hacían excursiones, y yo no. Elegí este camino persiguiendo mis sueño”.

Jin: descubierto en las calles de Corea del Sur

Jin fue abordado por un reclutador mientras bajaba del autobús (REUTERS/Kim Hong-Ji)

La historia de Kim Seokjin (Jin) es única, pues a diferencia de sus compañeros que audicionaron o fueron influenciados por la escena musical, el artista fue descubierto literalmente en la calle.

De hecho, antes de BTS, el famoso era estudiante de la Universidad Konkuk, donde cursaba Actuación y Arte Cinematográfico. Su objetivo era convertirse en actor, no en un ídolo de K-Pop, además de que no tenía formación previa en canto o baile.

Curiosamente, SM Entertainment le ofreció integrarse a sus filas cuando él solo tenía 15 años, pero lo rechazó porque pensó que era una estafa. Más tarde, mientras terminaba sus clases de la universidad, un representante de Big Hit lo vio bajarse de un autobús y le sugirió que audicionara.

“Estaba yendo a la escuela. Alguien de la empresa se me acercó y me dijo: ‘Es la primera vez que veo a alguien así’. Me sugirió reunirme con ellos”, recordó en una entrevista con la revista Esquire.

Big Hit vio potencial vocal y presencia escénica, y lo reclutó como trainee para BTS. Con entrenamiento riguroso, Jin desarrolló sus habilidades hasta convertirse en una de las voces principales del grupo.

Jungkook: de tener múltiples ofertas a quedarse con Big Hit

Jungkook recibió ofertas de por lo menos siete agencias antes de entrar a Big Hit (REUTERS/Caitlin Ochs)

Jeon Jungkook, el menor del grupo, vivió un camino algo diferente. Su primera aparición notable fue en 2011 cuando participó en el programa de talento Superstar K en Busan, aunque no avanzó mucho en la competencia.

Aun así, su actuación llamó la atención de varios reclutadores de agencias; recibió ofertas de hasta siete compañías diferentes, incluyendo JYP Entertainment y Starship.

Finalmente, Jungkook decidió unirse a Big Hit después de ver a RM en acción y sentir que sería un lugar donde podía aprender y crecer, tanto como vocalista como bailarín.

V: De solo acompañar a un amigo a ser elegido

V solo iba a apoyar a un amigo en la adición y un representante lo animó a participar (Créditos: @yeontanie.ig)

La historia de Kim Taehyung conocido como V parece sacada de una película. El cantante fue con un amigo a la audición de Big Hit únicamente para apoyarlo, sin intención de participar.

No obstante, un miembro del equipo de scouts notó algo especial en él y lo animó a probar suerte. V llamó a su padre, obtuvo permiso y audicionó en el momento.

No solo pasó la audición, sino que fue el único seleccionado en esa ciudad (Daegu) ese día. “Fui a la audición de Big Hit solo por diversión, nunca pensé que pasaría. Estaba muy nervioso, pero me dijeron que tenía algo especial”, recordó en una entrevista.

Al igual que Jungkook, V tenía la opción de acercarse a otras agencias, pero decidió quedarse con Big Hit por el ambiente cercano y el apoyo que sintió.

“Big Hit se sentía diferente. Me trataban como persona, no solo como trainee. Supe que quería estar aquí. Recuerdo conocer a los otros miembros, algo hizo ‘clic’. Nos reíamos, entrenábamos juntos, sentí que este sería mi lugar”, expresó.

Jimin: el último en llegar

Jimin deseaba ser bailarín antes de ser parte de BTS. (REUTERS/Yiming Woo)

Por último, Park Jimin entró al grupo tras ser recomendado por su profesor de danza, quien vio en él un enorme potencial. El artista estudió danza contemporánea en la Busan High School of Arts y su técnica le valieron pasar la audición y convertirse en trainee.

“Originalmente quería ser bailarín. Cantar no era mi fuerte al principio, pero estaba dispuesto a intentarlo si eso significaba unirme a Big Hit”, expresó en una conferencia de prensa.

Aunque fue el último en unirse al grupo, Jimin tuvo uno de los periodos de entrenamiento más cortos, y aún así logró dominar el estilo de baile exigente del K-pop, además de desarrollar habilidades vocales que más tarde se convertirían en uno de los sellos distintivos del grupo.

“No sabía si podía cantar, pero Big Hit me dijo que les gustaba mi baile y mi presencia en el escenario. Eso fue suficiente para que lo intentara”, recordó en una entrevista.