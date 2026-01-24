El creador de Hannah Montana salió a desmentir una posible inspiración en la película de Lizzie McGuire

Michael Poryes desmintió que 'Hannah Montana' se inspirase en 'The Lizzie McGuire Movie', afirmando su independencia creativa (Composición fotográfica)

En 2006, Disney estrenó Hannah Montana y, desde el lanzamiento de la serie, los fanáticos compararon las similitudes narrativas con The Lizzie McGuire Movie, En este contexto, Michael Poryes, creador del programa protagonizado por Miley Cyrus, aclaró que la trama no se inspiró en la producción que tiene como personaje princiapl a Hilary Duff, estrenada dos años antes.

El prodcutor respondió a estas comparaciones en declaraciones a TMZ. Según el creador, Hannah Montana nació como una propuesta original de Disney sobre una joven cantante y no tuvo como referencia la trama de la película de Duff.

Reacciones de los protagonistas

De acuerdo con TMZ, Michael Poryes aseguró que la idea de una doble vida famosa surgió en su oficina en Los Ángeles, lejos de cualquier influencia directa. El guionista explicó que el concepto empezó como un encargo de Disney para crear una serie sobre una adolescente que lleva dos vidas: una cotidiana y otra como estrella musical. Desde ese punto, Miley Cyrus llevó el personaje de Hannah Montana a un nivel de popularidad mundial.

Según Poryes, la idea de una adolescente con doble vida famosa nació como un encargo original de Disney en Los Ángeles (Hannah Montana Wiki)

Por otro lado, Hilary Duff, en una entrevista reciente con Vanity Fair, opinó que su película contribuyó al éxito de historias similares. En ese sentido, la actriz hizo referencia al fenómeno que The Lizzie McGuire Movie generó en 2004, y comentó: “Creo que Disney sabía que estaba tocando algo especial cuando esto funcionó tan bien. Estoy segura de que fue alguna fuente de inspiración”.

El impacto de Miley Cyrus y el legado de Lizzie McGuire

A pesar de la postura de Poryes, Miley Cyrus reconoció que Hilary Duff fue un modelo a seguir para ella y, durante una transmisión en vivo en 2020, expresó abiertamente su admiración. “La única razón por la que quería el papel de Hannah Montana era para hacer lo que tú hiciste. No creo que me importara realmente ser actriz o cantante, solo iba a copiarte de cualquier manera”, declaró la cantante.

Miley Cyrus reconoció que Hilary Duff fue un modelo a seguir e inspiración personal para su carrera en 'Hannah Montana' (Facebook)

Estas palabras reflejan la influencia personal que Duff y su personaje tuvieron en la nueva generación de estrellas de Disney. Sin embargo, Poryes insiste en que el guion de Hannah Montana surgió de un proceso creativo independiente, sin referencias directas a otros proyectos del canal.

Debate y reacciones en redes

La discusión sobre el origen de Hannah Montana se expandió rápidamente por redes sociales. Los fanáticos de ambas series debatieron sobre las similitudes entre los personajes y las tramas. Algunos usuarios destacaron que ambos programas exploran el dilema de la fama durante la adolescencia, mientras que otros señalaron las diferencias en el desarrollo y el tono de cada historia.

Usuarios de redes sociales compararon las tramas de 'Hannah Montana' y 'Lizzie McGuire', destacando el dilema adolescente de la fama (Foto: Especial)

De acuerdo con Rolling Stone, la controversia puso en primer plano el impacto de las producciones juveniles de Disney en la cultura popular de los años 2000. La revista destacó que tanto “Lizzie McGuire” como “Hannah Montana” lograron definir una generación y abrir nuevas oportunidades para sus protagonistas.

Disney y la fórmula del éxito en series juveniles

Disney supo aprovechar el interés del público joven con historias protagonizadas por adolescentes enfrentando desafíos cotidianos y sueños de fama. La compañía consolidó su fórmula con la llegada de Hannah Montana, que superó los índices de audiencia y convirtió a Miley Cyrus en una figura global.

Según expertos del sector, la estrategia de Disney se centró en crear personajes con los que el público pudiera identificarse. El éxito de “Hannah Montana” y el fenómeno previo de “Lizzie McGuire” confirmaron la efectividad de este enfoque.

El debate sobre las similitudes entre las series de Disney resurgió por unas declaraciones de Hilary Duff sobre su posible influencia (REUTERS/Danny Moloshok)

El futuro de los protagonistas

Tras el éxito de ambas series, ambas desarrollaron carreras en la música y la actuación. Duff continúa ligada a la pantalla, mientras que Cyrus se consolidó como cantante internacional. El legado de “Hannah Montana” y “Lizzie McGuire” permanece vigente en la memoria de los seguidores, quienes siguen debatiendo sobre el origen y la inspiración de sus personajes favoritos.

La aclaración de Michael Poryes no logró cerrar la discusión, pero aportó una visión directa sobre el proceso creativo de la serie. El debate en torno a la inspiración y la originalidad sigue vivo en la conversación cultural, mientras Disney continúa produciendo contenidos para nuevas generaciones.

Sin inspiración directa, pero con influencias y admiración personal, “Hannah Montana” y “Lizzie McGuire” siguen siendo referentes de la televisión juvenil.