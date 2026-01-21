Timothy Busfield saldrá de la cárcel bajo fianza mientras enfrenta cargos de abuso sexual infantil

Timothy Busfield fue puesto en libertad tras una audiencia en Nuevo México. (Reuters)

Timothy Busfield será liberado de un centro penitenciario de Nuevo México tras una decisión judicial que determinó que no existe causa probable para mantenerlo detenido, informó la corte el martes 20 de enero.

La decisión del juez David A. Murphy se produjo durante una audiencia de detención previa al juicio, en la que se resolvió que el actor y director no representa un riesgo para la seguridad pública.

El artista de 68 años había pasado una semana tras las rejas antes de que se dictara su liberación bajo fianza, y ahora deberá comparecer ante la justicia en todas las futuras audiencias, además de reportarse periódicamente a los servicios de libertad previa.

La orden también establece que no puede poseer armas de fuego o drogas, consumir alcohol o tener contacto con las presuntas víctimas ni sus familias. Asimismo, debe notificar sobre su lugar de residencia a las autoridades.

Timothy Busfield logró salir bajo fianza, pero será vigilado por las autoridades. (REUTERS)

Larry Stein, abogado del actor, calificó la decisión como justa y expresó su satisfacción por el fallo.

“Estamos encantados de que el juez haya revisado minuciosamente las pruebas y haya llegado a una decisión justa. Estamos emocionados y felices, especialmente Melissa (Gilbert)”, declaró a USA TODAY.

La actriz y esposa de Busfield, Melissa Gilbert, se encontraba entre los familiares presentes en la galería del tribunal y celebró discretamente la resolución del juez.

El juez Murphy señaló que, aunque los fiscales presentaron evidencia que sugería que Timothy Busfield “podría representar un peligro para la seguridad de otros”, la información disponible hasta el momento hace que “el peso de la evidencia contra el acusado sea neutral”.

Además, destacó que el actor no tiene antecedentes penales y que no existen denuncias similares verificadas previamente.

El juez aseguró que Timothy Busfield no tiene antecedentes penales similares. (Europa Press)

Cabe recordar que Busfield enfrenta cargos por dos delitos de contacto sexual criminal con un menor y un cargo de abuso infantil. Los presuntos incidentes habrían ocurrido entre finales de 2022 y principios de 2024 con dos menores que participaron en la serie The Cleaning Lady, dirigida por él.

Durante la audiencia, el actor ingresó al tribunal esposado y con uniforme naranja, usando sandalias abiertas, y revisó documentos junto a sus abogados antes de que llegara el juez.

Tanto la defensa como la fiscalía tuvieron una hora para presentar sus argumentos sobre la continuación o no de su detención. Timothy Busfield está citado para una próxima audiencia de estatus el 4 de febrero.

La defensa ha sostenido que las acusaciones en su contra son infundadas y motivadas por represalias, argumentando que los menores fueron reemplazados en la serie en 2024.

La defensa de Timothy Busfield argumenta que el actor es víctima de venganza. (Reuters)

También mencionaron una investigación independiente de Warner Bros que concluyó que las denuncias eran infundadas, aunque esos hallazgos no fueron incluidos en la acusación criminal.

Por si fuera poco, el artista también se sometió voluntariamente a un polígrafo y a una evaluación de riesgo psicosexual, ambos elementos destacados por sus abogados como prueba de su cooperación y buen carácter.

En contraste, los fiscales insistieron en que los resultados del polígrafo no son determinantes y no garantizan que el acusado no represente un riesgo para la comunidad, subrayando que los delincuentes sexuales pueden actuar sobre distintas víctimas sin necesariamente encajar en un perfil específico.

Los fiscales insistieron que Timothy Busfield representa un riesgo para otros menores. (REUTERS)

Además de los cargos recientes, la fiscalía mencionó un supuesto abuso ocurrido años atrás en California, donde se alega que Timothy Busfield habría acosado a una menor durante audiciones teatrales. El caso podría verse afectado por estas denuncias antiguas, aunque aún no se ha decidido si serán admitidas en el juicio.

Por su parte, Busfield, quien se declaró inocente, ha defendido públicamente su versión. “Confrontaré estas mentiras. Son horribles, son todas mentiras, y no hice nada de lo que me acusan”, declaró antes de su arresto.