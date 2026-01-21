El futuro de Star Wars después de Kathleen Kennedy: cambios de liderazgo, películas en desarrollo y dudas estratégicas

La transición genera interrogantes sobre el rumbo creativo de Star Wars y su capacidad para reinventarse sin perder identidad (Lucasfilm)

Star Wars atraviesa uno de los momentos más delicados y decisivos de su historia reciente. La salida de Kathleen Kennedy de la presidencia de Lucasfilm cierra una etapa de más de una década y expuso las tensiones creativas, industriales y estratégicas que rodean el futuro de la franquicia.

En un escenario cinematográfico cada vez más exigente, la saga creada por George Lucas afronta el desafío de consolidarse nuevamente como un acontecimiento cultural y comercial en la gran pantalla.

El anuncio oficial de Disney supuso un cambio profundo en la estructura de poder del estudio. Kennedy, figura clave desde la adquisición de Lucasfilm por parte de The Walt Disney Company en 2012, deja su cargo en un contexto marcado por éxitos económicos, debates entre los seguidores y una presencia intermitente en los cines.

El fin de la era Kennedy en Lucasfilm

Tras más de 13 años al frente del estudio, Kennedy se despidió de la compañía que definió gran parte de su legado reciente. Según informó Los Angeles Times, Disney designó a Dave Filoni como presidente y director creativo de Lucasfilm, acompañado por Lynwen Brennan, presidenta y gerente general del área de negocios, en un esquema de copresidencia.

Filoni asume la presidencia creativa de Lucasfilm tras la salida de Kennedy, quien dirigió el estudio desde 2012 durante la etapa posterior a la adquisición por parte de Disney (REUTERS)

Kennedy, elegida por George Lucas como su sucesora, expresó en un comunicado: “Cuando George Lucas me pidió que asumiera Lucasfilm tras su retiro, no podía imaginar lo que me esperaba. Ha sido un verdadero privilegio pasar más de una década trabajando junto al extraordinario talento de Lucasfilm”.

Durante su gestión, Lucasfilm sumó más de USD 5.600 millones en taquilla, cifra que validó la inversión de USD 4.050 millones realizada por Disney. El mayor éxito se alcanzó con Star Wars: El despertar de la fuerza (2015), que superó los USD 2.000 millones a nivel global.

La trilogía de secuelas, compuesta además por Los últimos jedi (2017) y El ascenso de Skywalker (2019), marcó una etapa de fuerte visibilidad y debate interno dentro de la base de seguidores.

Una franquicia poderosa, con rumbo incierto

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Star Wars se encuentra en una posición inusual: cuenta con numerosos proyectos en desarrollo, aunque muestra dificultades para comprometerse con una visión cinematográfica sostenida. Tras El ascenso de Skywalker, la saga estuvo ausente de los cines varios años, mientras consolidó su presencia en streaming con títulos como The Mandalorian y Andor.

La saga Star Wars prepara su regreso al cine con The Mandalorian & Grogu, con estreno previsto para mayo de 2026 (Disney+/AP)

El regreso a la gran pantalla llegará con The Mandalorian & Grogu, dirigida por Jon Favreau y coescrita por Filoni, con estreno previsto para mayo de 2026. Esta será la primera película de Star Wars desde 2019.

Según el análisis de The Hollywood Reporter, la propuesta no presenta diferencias claras respecto del formato televisivo que la precede, ya que la sinopsis se basa en una misión encargada por la Nueva República a Din Djarin y Grogu, un planteamiento similar al de la serie de Disney+.

Nuevas películas y proyectos en pausa

Otro de los lanzamientos confirmados es Star Wars: Starfighter, dirigida por Shawn Levy y con estreno programado para mayo de 2027. Ambientada cinco años después de El ascenso de Skywalker, la película cuenta con un elenco encabezado por Ryan Gosling, Mia Goth, Matt Smith, Aaron Pierre y Amy Adams.

The Hollywood Reporter indicó que el proyecto se concibe como una historia autónoma y, hasta el momento, no se revelaron detalles vinculados a Jedi, Sith o sables de luz.

El proyecto Star Wars: Starfighter, dirigido por Shawn Levy y protagonizado por Ryan Gosling y Mia Goth, tiene estreno programado para 2027 (REUTERS)

Varios proyectos anunciados en ediciones anteriores de Star Wars Celebration quedaron relegados. Entre ellos figuran la película sobre el origen de los Jedi de James Mangold, el proyecto de Taika Waititi, el guion de Donald Glover centrado en Lando Calrissian y la iniciativa de Steven Soderbergh y Adam Driver para desarrollar una historia de Ben Solo, cancelada por Disney.

El futuro creativo bajo la mirada de Filoni

En los planes aún activos, The Hollywood Reporter destacó la confianza de Kennedy en el proyecto de Simon Kinberg, quien trabaja en un guion con proyección de trilogía. Filoni representa el enfoque creativo heredado de George Lucas y se distingue por priorizar los elementos de fantasía espacial, con énfasis en la Fuerza, las profecías y los mitos galácticos.

Un proyecto que permanece sin avances visibles es New Jedi Order, protagonizado por Daisy Ridley y ambientado 15 años después de El ascenso de Skywalker.

Con Simon Kinberg desarrollando una nueva trilogía y Daisy Ridley protagonizando New Jedi Order, el futuro creativo de Star Wars mantiene el interés de la industria y los seguidores (REUTERS)

En declaraciones a IGN citadas por The Hollywood Reporter, Ridley explicó: “Creo que a lo largo de los años, aprendí que la realidad de hacer cualquier película es enorme. Los obstáculos son numerosos... Pero con esta en particular, sé que voces y creativos increíbles son parte de ella, y que la espera valdrá la pena”.

La reorganización interna de Lucasfilm sitúa a Star Wars ante una etapa de definiciones. Con un nuevo liderazgo creativo y una lista de proyectos en distintas fases, la franquicia enfrenta el desafío de recuperar centralidad cinematográfica en una industria donde el reconocimiento de marca ya no garantiza el entusiasmo del público, según concluyeron los informes de Los Angeles Times y The Hollywood Reporter.