A los 70 años murió Rob Hirst, baterista y miembro fundador de Midnight Oil

El músico falleció en Sídney tras una lucha de casi tres años contra un cáncer de páncreas. Figura clave del rock australiano, fue uno de los pilares creativos de la banda desde su formación en los años 70

Rob Hirst reveló en 2023 que enfrentaba un cáncer de páncreas

Murió Rob Hirst, baterista y miembro fundador de la banda australiana Midnight Oil. La noticia fue confirmada el martes 20 de enero. El músico falleció en Sídney, Australia, a los 70 años. Se encontraba acompañado por su familia y seres queridos, tras una lucha de casi tres años contra el cáncer de páncreas. Hirst deja un legado fundamental en la historia del rock australiano, como figura clave del grupo que revolucionó la escena musical desde finales de los años setenta.

La noticia de su muerte se confirmó a través de un comunicado oficial publicado en las redes sociales de la banda. El texto destacó que Hirst “falleció en paz, rodeado de sus seres queridos”. El mensaje también incluyó palabras de sus compañeros: “Estamos destrozados y lamentamos la pérdida de nuestro hermano Rob. Por ahora no hay palabras, pero siempre habrá canciones”, expresaron Jim Moginie, Martin Rotsey y Peter Garrett.

El artista había compartido públicamente en abril de 2023 que padecía cáncer de páncreas, enfermedad que afrontó con diversos tratamientos médicos. En ese momento, relató: “Me han hecho prácticamente todos los tratamientos conocidos: todas las exploraciones, ecografías, resonancias magnéticas. Me han hecho ‘de todo’”, afirmó Hirst.

Rob Hirst, baterista fundador de Midnight Oil, falleció en Sídney a los 70 años tras luchar contra el cáncer de páncreas (AAP)

Trayectoria musical y legado en Midnight Oil

Midnight Oil nació en 1976, cuando Rob Hirst, Jim Moginie y Andrew James formaron la banda bajo el nombre inicial de Farm. Peter Garrett se sumó como vocalista en 1975, tras responder a un anuncio publicado por Hirst en el Sydney Morning Herald. Con la incorporación de Martin Rotsey y el cambio de nombre, la agrupación consolidó su formación definitiva.

Hirst sobresalió como baterista por su energía y precisión, pero también se destacó como compositor. Participó en la creación de éxitos como “Beds Are Burning”, “The Dead Heart”, “Short Memory”, “The Power And The Passion”, “Forgotten Years” y “King Of The Mountain”. Según The Guardian, Jim Moginie, compañero de banda, lo describió como el “motor” de Midnight Oil, tanto dentro como fuera del escenario.

El grupo lanzó 13 álbumes de estudio entre 1978 y 2022. La banda se tomó un receso prolongado en 2002, cuando Garrett dejó la música para dedicarse a la política. Se reencontraron para conciertos puntuales en 2005 y 2009, y en 2017 emprendieron una gira de regreso, antes de despedirse de los escenarios en 2022.

La familia y compañeros de Midnight Oil destacaron el legado musical y humano de Rob Hirst en un comunicado oficial en redes sociales (Wikimedia)

Vida personal y proyectos paralelos

Rob Hirst nació en Camden, Nueva Gales del Sur, en 1955. A los doce años, recibió su primera batería tras superar una cirugía por un tumor benigno en una pierna. Desde entonces, desarrolló una pasión inquebrantable por la música. Además de su papel en Midnight Oil, integró otros proyectos musicales como Ghostwriters, Backsliders, The Angry Tradesmen y The Break.

Hirst formó Ghostwriters junto a Andrew Dickson y Rick Grossman, de Hoodoo Gurus, grupo con el que editó cuatro discos. En Backsliders, colaboró con Dom Turner y creó The Angry Tradesmen, una banda experimental. Con Moginie y Rotsey fundó The Break, junto a músicos de Violent Femmes y Hunters & Collectors, publicando dos álbumes entre 2010 y 2013.

Hirst con Jim Moginie y Hamish Stuart, quienes lanzaron su último EP en noviembre Foto: Robert Hambling

De acuerdo con Rockfm, el baterista mantuvo una vida familiar discreta. Le sobreviven su esposa, Leslie Holland, dos hijas (Alexandra y Gabriella), y su hija mayor Jay O’Shea, quien también es música y a la que reencontró en 2010 tras años de separación, según recogió The Guardian.

Homenajes y mensajes de despedida

En los mensajes difundidos por Midnight Oil, la familia de Rob Hirst solicitó a quienes deseen honrar su memoria que realicen donaciones a Pankind, la asociación australiana contra el cáncer de páncreas, o a Support Act, organización benéfica vinculada a la industria musical. Estas entidades reflejan el compromiso del artista con la ayuda social y el apoyo a quienes atraviesan situaciones similares.

Rob Hirst reveló en 2023 que enfrentaba un cáncer de páncreas, sometiéndose a múltiples tratamientos médicos durante casi tres año (AAP: Dean Lewins)

Antes de su fallecimiento, Hirst expresó su apoyo a la muerte asistida voluntaria en Nueva Gales del Sur. En una entrevista con The Australian en 2025, reflexionó sobre la importancia de la atención médica temprana: “La lección que he aprendido es que, si tienes algún síntoma, simplemente ve a hacerte un análisis de sangre. Podría cambiarte la vida y alargártela”, explicó Hirst.

El legado de Rob Hirst permanece en la historia del rock australiano y en la memoria de quienes compartieron con él el escenario y la vida. Su talento, dedicación y compromiso social marcaron a generaciones de músicos y aficionados. La huella que deja en Midnight Oil y en la música internacional continuará inspirando a las futuras generaciones.

