MrBeast, el youtuber más exitoso del mundo, confiesa que está “en números rojos” pese a que su fortuna supera los USD 2.600 millones

MrBeast, el youtuber más exitoso, admite estar en números rojos pese a una fortuna de USD 2.600 millones

MrBeast, el creador de contenido mejor pago de 2025 según Forbes y con una fortuna estimada en USD 2.600 millones, reveló que actualmente se encuentra en números rojos y ha recurrido a préstamos, incluso de familiares. Esta situación ocurre pese a liderar un conglomerado empresarial valorado en cerca de USD 5.000 millones y ser un referente mundial en YouTube, tal como informó Fortune.

Con una comunidad global estimada entre 460 y 600 millones de seguidores, Jimmy Donaldson —su nombre real— reconoce que su saldo bancario personal está lejos de reflejar la magnitud de su patrimonio. Su empresa principal, Beast Industries, alcanzó una valoración cercana a USD 5.000 millones en la última ronda de financiación, impulsada por marcas como Feastables, Lunchly y MrBeast Burger, además de la firma MrBeast LLC, dedicada a la producción de sus videos virales.

La falta de liquidez de Jimmy Donaldson se origina en su agresiva reinversión y en la financiación de proyectos personales (EFE)

El éxito de este conglomerado le permitió reportar ingresos superiores a USD 400 millones en 2024, mientras que el canal de YouTube que lo catapultó a la fama alcanzó los 3.000 millones de visualizaciones mensuales, según Business Insider. La diversificación de sus negocios abarca snacks, tecnología y software, lo que consolidó a Donaldson como una figura clave de los negocios digitales, con ganancias anuales de hasta USD 85 millones, de acuerdo con PEOPLE.

La realidad de la liquidez personal de Donaldson contrasta con estas cifras. El propio MrBeast afirmó: “Estoy pidiendo dinero prestado. Así de poco dinero tengo”, explicó a The Wall Street Journal en una entrevista citada por Fortune, y añadió: “Tengo dinero negativo ahora mismo... Técnicamente, cualquiera que vea este video tiene más dinero que yo si se descuenta el valor de mis acciones”.

El canal de YouTube de MrBeast registró 3.000 millones de visualizaciones mensuales y reportó ingresos de más de USD 400 millones en 2024 (Europa Press)

Incluso admitió que solicitó préstamos a su madre para cubrir gastos personales, como su boda. El público suele reaccionar con escepticismo: “Nadie me cree nada de lo que digo”, reconoció, según declaraciones recogidas por el medio.

Donaldson atribuye esta falta de efectivo a su decisión de reinvertir todos los ingresos en crecimiento y nuevos proyectos. “He reinvertido todo hasta un punto de —se podría decir— estupidez, confiando en que triunfaríamos. Ha funcionado”, aseguró a PEOPLE.

Para este año, anticipó un gasto de unos USD 250 millones en contenidos audiovisuales, según publicó en su cuenta de X y citó Fortune. Esta política de inversión intensiva implica riesgos: la división de medios de su empresa perdió más de USD 100 millones en 2024, principalmente por el sobrecoste de la primera temporada de “Beast Games”, según Business Insider.

Donaldson explica que la mayor parte de su riqueza está en acciones, lo que limita su acceso inmediato a efectivo disponible (REUTERS/Kylie Cooper)

Su rutina diaria se centra en el trabajo: “Me despierto y solo trabajo... Estoy tan centrado en crear los mejores videos y en hacer que la empresa crezca que apenas pienso en mi cuenta personal”, confesó a Business Insider.

El caso de MrBeast evidencia la diferencia entre poseer un patrimonio neto elevado y disponer de efectivo real. Fortune destaca que, aunque Donaldson posee más de la mitad de Beast Industries, la mayor parte de su riqueza permanece “en papel”, ya que el valor de una empresa privada no permite convertir de inmediato las participaciones en liquidez.

A pesar de la falta de liquidez, MrBeast mantiene una intensa actividad filantrópica. De acuerdo con PEOPLE, a través de Beast Philanthropy y donaciones particulares, ha destinado USD 5 millones a refugiados ucranianos, entregado más de USD 300 millones en alimentos y otros USD 500 millones en útiles escolares y tecnología. Además, su canal de YouTube canaliza aproximadamente USD 100.000 mensuales a fines benéficos, según declaró en TIME. “Me gusta hacer este tipo de videos porque ofrecen a los jóvenes alguien a quien admirar y muestran que se puede ayudar a los demás”, explicó.

Beast Industries, liderada por MrBeast, alcanzó una valoración de USD 5.000 millones gracias a marcas como Feastables y MrBeast Burger (REUTERS/Mohammed Benmansour)

Para el futuro, Donaldson planea consolidar una nueva línea de negocios en el sector financiero. Busca lanzar Beast Financial, un servicio de experiencias y asesoría financiera, junto a un canal de YouTube especializado en educación económica y herramientas para gestionar dinero. “El contenido financiero encaja bien con nosotros porque trabajamos constantemente con grandes sumas”, comentó a Business Insider, enfatizando su interés en trasladar la conversación sobre dinero a su audiencia global.

La situación de MrBeast desafía la percepción convencional sobre la riqueza e ilustra que poseer un alto patrimonio neto no implica necesariamente contar con fondos disponibles.