Karley Scott Collins revela el estado de su relación con Keith Urban tras su divorcio de Nicole Kidman

Los rumores apuntaban que Keith Urban comenzó una relación con Karley Scott Collins luego de divorciarse de Nicole Kidman. (Créditos: Instagram/Karley Scott Collins. Reuters)

Karley Scott Collins, quien abordó los conciertos de Keith Urban durante su High and Alive World Tour 2025, abordó los rumores que la vinculan románticamente con el artista semanas después de que el cantante finalizara su divorcio de Nicole Kidman.

Los rumores sobre una posible relación entre Urban y la estrella del country de 26 años surgieron poco después de que se hiciera oficial la separación del cantante con la acriz, tras 19 años de matrimonio.

En su cuenta de Instagram, la artista compartió la captura de pantalla de un artículo titulado “Keith Urban se mudó con Karley Scott Collins? Nuevas especulaciones tras el divorcio” y escribió: “Esto es absolutamente RIDÍCULO e falso”.

Karley Scott Collins aseguró que no tiene una relación con Keith Urban. (Instagram/Karley Scott Collins)

Según el acuerdo de divorcio entre Keith Urban y Nicole Kidman obtenido por PEOPLE y presentado el 6 de enero, ambos renunciaron a cualquier derecho de manutención infantil o conyugal respecto a sus hijas, Faith, de 15 años, y Sunday, de 17 años. Cada uno asumirá además sus propios gastos legales.

El plan de crianza establece que el hogar de Kidman será la residencia principal de las hijas, aunque ambos padres deben mantener una relación “amorosa, estable, consistente y nutritiva” con sus hijas, aun estando divorciados.

Asimismo, ambos se comprometen a no hablar negativamente de la otra parte ni de sus familiares y a fomentar que las niñas sigan queriendo y sintiéndose cómodas con ambos padres.

Keith Urban y Nicole Kidman llegaron a un acuerdo por el bien de sus hijas. (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

Fuentes cercanas a la pareja indicaron que, una vez que Urban “instaló discretamente su propio lugar” y se mudó antes de la separación, sus vidas comenzaron a seguir caminos distintos.

“Se sentía como si ya estuviera escrito en la pared”, dijo un informante, mientras que otro agregó: “No ha sido un secreto en sus círculos que Keith y Nicole llevaban tiempo viviendo separados. La gente cercana a Keith sentía que la separación era prácticamente inevitable”.

Pese a ello, otros allegados señalaron que Kidman continuó intentando “salvar el matrimonio”.

Nicole Kidman supuestamente había intentado salvar su matrimonio con Keith Urban. (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

En octubre de 2025, la actriz habló con Harper’s Bazaar sobre la sabiduría adquirida tras enfrentar momentos difíciles en su vida.

“A medida que envejezco, quiero poder compartir y transmitir lo que he aprendido. He visto mucho, he experimentado mucho y he sobrevivido a mucho. No vas a poder adormecerlo. Vas a tener que sentirlo, y a veces parecerá insuperable. Vas a sentirte roto. Pero si avanzas con cuidado y lentamente —y puede tomar muchísimo tiempo—, pasa”, explicó.

Además, según fuentes cercanas citadas por PEOPLE, la estrella de Hollywood se encuentra iniciando el año con una actitud marcada por el optimismo y la reorganización personal.

“Nicole pasa mucho tiempo con sus hijas. Le encanta el tiempo en familia”, señaló una fuente sobre Sunday, de 17 años, y Faith, de 15 años, a quien procreó con el músico.

Nicole Kidman retomó la rutina junto a sus hijas tras las vacaciones decembrinas. (REUTERS/Benoit Tessier)

Tras pasar las fiestas de fin de año en Australia, la artista de 58 años, ha regresado a Nashville junto a las adolescentes, donde la familia ha retomado su rutina habitual.

“Está renovada y optimista de cara al nuevo año. Todas están volviendo a la normalidad. Las cosas han estado tranquilas”, dijo el informante.