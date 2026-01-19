Priscilla Presley reveló cómo se imagina a Elvis si estuviera vivo en 2026

Priscilla Presley imagina cómo sería la vida de Elvis Presley si estuviera vivo en 2026 y revela detalles íntimos de su relación

Priscilla Presley compartió su visión sobre cómo se desarrollaría la vida de Elvis Presley si estuviera vivo en 2026. La exesposa del ícono musical, quien falleció el 16 de agosto de 1977 en Memphis, Estados Unidos, a los 42 años, reflexionó sobre el presente y el legado del artista en una entrevista reciente.

Priscilla, hoy de 80 años, mantiene vivo el recuerdo del cantante y asegura que sus pasiones y rutinas seguirían intactas, a pocos días de la fecha en la que hubiese cumplido 91 años, el 8 de enero de 2026.

Según Priscilla, Elvis habría continuado vinculado a la música en esta etapa de su vida. En diálogo con Hello! Magazine sobre su nuevo libro de memorias, Softly, As I Leave You: Life After Elvis, la actriz destacó la energía y la entrega de quien fuera su marido durante los escenarios y las giras. Asegura que el entusiasmo de Elvis por el espectáculo nunca desapareció, incluso en los momentos más difíciles de su carrera.

El recuerdo de Elvis Presley se mantiene vivo gracias al compromiso de Priscilla Presley y su constante homenaje a través de memorias y entrevistas (Pictorial Press Ltd)

De acuerdo con testimonios recogidos por People, Priscilla indicó que la escritura de sus memorias le permitió revivir etapas intensas y emotivas. El proceso de redacción se extendió durante más de once meses y le brindó la oportunidad de repasar recuerdos felices y momentos complejos. La autora sostiene que este ejercicio la ayudó a comprender la magnitud de la historia que compartió con el “Rey del Rock”.

Priscilla Presley destaca que Elvis habría seguido involucrado con la música en 2026, manteniendo su pasión y entrega sobre los escenarios (People)

Un vínculo que perduró después de la separación

Priscilla y Elvis Presley mantuvieron una relación cercana tras su divorcio, que ocurrió en 1973 luego de seis años de matrimonio y casi una década de relación.

Según Priscilla, el diálogo y la cordialidad fueron constantes, especialmente por su hija en común, Lisa Marie Presley. En sus palabras, la prioridad siempre fue garantizar que Lisa Marie pasara tiempo de calidad con su padre en Graceland y pudiera verlo actuar en vivo.

La autora relató que, pese a la separación, ambos se respetaron y conservaron el afecto. Elvis, afirma Priscilla, poseía un gran sentido del humor y resultaba una compañía agradable. Este ambiente familiar permitió que la relación entre padre e hija se fortaleciera y que la memoria de aquellos años permanezca vigente en su memoria.

La escritura del libro Softly, As I Leave You permitió a Priscilla Presley repasar momentos felices y dolorosos vividos con Elvis Presley Crédito: prensa BMG

Priscilla remarcó la importancia de esos encuentros en Graceland y la influencia positiva que tuvieron en su hija. Asegura que el legado de Elvis continúa vivo no solo a través de la música, sino también en los recuerdos compartidos por su familia.

Experiencia con el público y nuevas etapas

Actualmente, Priscilla Presley se encuentra en una gira de promoción por diversas ciudades del mundo, donde presenta su libro y dialoga con el público sobre su vida junto a Elvis.

Tras el divorcio, Priscilla y Elvis Presley conservaron una relación cercana y cordial, priorizando el bienestar de su hija Lisa Marie Presley en Graceland (AP)

Según la propia autora, la recepción de los lectores ha sido entusiasta y la ha llevado a destinos como Londres, París, Nueva York, Melbourne y Sídney. Priscilla expresa que disfruta responder preguntas y compartir anécdotas, lo que le permite conectar con seguidores de distintas generaciones.

En una de estas presentaciones, Priscilla recibió una consulta curiosa sobre Elvis: si alguna vez usó un peluquín. Ella respondió que no, aclarando que el famoso cabello de Elvis era natural y auténtico, disipando así uno de los mitos sobre el cantante.

Tras el divorcio, Priscilla y Elvis Presley conservaron una relación cercana y cordial, priorizando el bienestar de su hija Lisa Marie Presley en Graceland (08/11/1978)(AP Photo)

La gira literaria representa para Priscilla una oportunidad de mantener el contacto con el público y compartir detalles inéditos de su historia. La actriz manifestó su deseo de continuar recorriendo nuevas ciudades en 2026, llevando su libro y su testimonio a más lectores.

El impacto de Elvis tras su partida

Priscilla Presley recordó los días posteriores a la muerte de Elvis como momentos de incredulidad y conmoción. De acuerdo con declaraciones previas recogidas por Today en 2018, la despedida en Memphis dejó una huella profunda en quienes lo conocieron y en sus admiradores. Las calles se llenaron de personas que acompañaron el cortejo fúnebre y manifestaron su dolor de manera masiva.

La gira literaria de Priscilla Presley incluye presentaciones en Londres, París, Nueva York y otras ciudades, donde responde preguntas sobre la vida junto a Elvis Presley (AP Photo)

A más de cuatro décadas de su fallecimiento, la figura de Elvis Presley sigue generando devoción. Cada aniversario reúne multitudes en Graceland, lo que evidencia la magnitud del legado artístico y personal que dejó el cantante. Priscilla subraya que el recuerdo de Elvis persiste, tanto en la memoria colectiva como en la vida familiar.

Elvis permanece como un símbolo cultural cuya influencia atraviesa generaciones. La visión de Priscilla Presley sobre el presente y futuro del artista reafirma la vigencia de su historia y el impacto que mantiene en la cultura global.