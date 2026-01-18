Entretenimiento

Kianna Underwood, ex estrella de Nickelodeon, murió tras doble atropello en Brooklyn

Las autoridades de Nueva York continúan investigando el caso y, hasta el momento, no han identificado ni detenido a los conductores implicados

Kianna Underwood, actriz de "All
Kianna Underwood, actriz de "All That" en Nickelodeon, murió tras ser atropellada por dos vehículos que no se detuvieron en Brooklyn (Nickelodeon)

La muerte de Kianna Underwood, conocida por su participación en All That de la cadena Nickelodeon, ocurrió tras un doble atropello en Brooklyn.

La actriz de 33 años cruzaba la calle cerca de las 6:50 de la mañana en la intersección de Pitkin Avenue y Mother Gaston Boulevard cuando fue impactada por una camioneta negra Ford Explorer.

Segundos después, un sedán negro y gris la atropelló mientras estaba en el suelo.

Según declaraciones de la policía a Entertainment Weekly, ambos conductores abandonaron el lugar y no prestaron auxilio.

La muerte de Kianna, de
La muerte de Kianna, de 33 años, ocurrió en la intersección de Pitkin Avenue y Mother Gaston Boulevard poco antes de las 7:00 de la mañana (Instagram)

La familia confirmó la identidad de la víctima en redes sociales, antes de que las autoridades la hicieran pública.

El padre de la actriz, Anthony Underwood, compartió en un mensaje que luego eliminó un recuerdo personal que le evocó la tragedia. “Todo lo que puedo pensar es, ¿alguien le mostró compasión a mi bebé, como alguien hizo con ese zorro atropellado?”, escribió en redes sociales.

En esa misma línea, se preguntó si en los últimos momentos de su hija alguien intentó consolarla: “¿Alguien intentó consolar a mi niña mientras agonizaba sola en la calle, o simplemente se quedaron alrededor con sus teléfonos?”.

El entorno artístico y quienes siguieron la carrera de Kianna Underwood respondieron con consternación a la noticia.

Ninguno de los conductores involucrados
Ninguno de los conductores involucrados en el doble atropello de Brooklyn se detuvo para prestar ayuda a la actriz (IMDb)

Su paso por All That, el programa de sketches de Nickelodeon que incluyó a figuras como Amanda Bynes y Kenan Thompson, la hizo reconocible para muchos jóvenes de la época.

Entre 2004 y 2005, durante la décima temporada de la famosa serie infantil, la actriz se integró al elenco y participó en varios episodios junto a otros talentos jóvenes.

Además de su trabajo en televisión, Kianna formó parte del elenco de la serie animada Little Bill, creada por Bill Cosby y emitida entre 1999 y 2004.

Allí compartió créditos con personalidades como Phylicia Rashad, Gregory Hines, Tyler James Williams y Ruby Dee.

La actriz también apareció en la película The 24 Hour Woman. En la producción televisiva Santa, Baby!, prestó su voz junto a Patti LaBelle, Vanessa Williams y Eartha Kitt.

Kianna Underwood participó en la
Kianna Underwood participó en la décima temporada de "All That", junto a figuras de Nickelodeon como Amanda Bynes y Kenan Thompson (Nickelodeon)

En el ámbito teatral, Kianna Underwood actuó en la gira nacional original del musical Hairspray, según confirmó Page Six. Su recorrido abarcó distintos formatos, tanto en pantalla como en escenarios de teatro musical.

El dolor de la familia y del ambiente profesional se expresó en mensajes que reclamaron respuestas tras el doble atropello.

La policía de Nueva York, según la información proporcionada a la prensa estadounidense, no ha detenido aún a los responsables y la investigación sigue abierta.

La falta de intervención de los automovilistas y la posible difusión de imágenes o videos por parte de testigos del suceso generaron interrogantes sobre la actitud de quienes estaban presentes.

La familia de Kianna Underwood
La familia de Kianna Underwood expresó su dolor en redes y cuestionó la reacción de los testigos que grabaron la escena sin intervenir (Nickelodeon)

Nuevos detalles de la muerte de Kianna Underwood

A medida que avanzó la investigación, la policía de Nueva York pudo detallar la secuencia del accidente: la actriz cruzaba por un paso peatonal cuando la camioneta Ford Explorer cruzó la línea amarilla en sentido contrario y la impactó de frente.

El golpe la arrojó al suelo y, en segundos, un sedán negro y gris la atropelló por segunda vez, sin que ninguno de los conductores se detuviera. Ambos huyeron tras el incidente.

El personal médico que llegó solo pudo constatar el fallecimiento de la actriz, mientras la escuadra de colisiones del Departamento de Policía sigue recogiendo pruebas y testimonios para identificar a los responsables.

Por el momento, no se ha logrado identificar a los responsables de la muerte de Kianna Underwood y sus familiares están a la espera de los avances en la investigación a partir de las pruebas recogidas en el lugar de los hechos.

