“Humana por accidente”: el nuevo k-drama de Kim Hye-yoon que ya es lo más visto en Netflix

La serie, que mezcla mitología y comedia romántica, lanzó sus primeros dos episodios el 16 de enero

Kim Hye-yoon interpreta a Eun-ho, una gumiho que se resiste a dejar su vida mágica para convertirse en humana en el nuevo k-drama (Netflix)

Humana por accidente llegó el pasado 16 de enero a Netflix con una propuesta que combina mitología coreana y comedia romántica, narrada en un tono ligero y moderno.

El k-drama, titulado en inglés No Tail To Tell, lanzó sus primeros dos episodios y continuará con lanzamientos a lo largo de enero y febrero. En países de América Latina, el título se encuentra en los primeros lugares del Top 10 de la plataforma.

En el centro de la historia se encuentra Kim Hye-yoon (Lovely Runner), quien interpreta a Eun-ho, una zorra de nueve colas que ha dedicado siglos a perfeccionarse para alcanzar la humanidad, pero que finalmente decide apartarse de ese destino y mantener su vida bajo control, lejos de vínculos con los humanos.

Todo ese esfuerzo se ve alterado cuando un accidente, completamente fuera de sus planes, la convierte de golpe en una persona común y corriente.

Lomon da vida a Kang Si-yeol, delantero del Thames FC que lleva una rutina disciplinada y se ve forzado a convivir con Eun-ho tras un deseo erróneo (Netflix)

El personaje masculino principal es la estrella del fútbol Kang Si-yeol, interpretado por Lomon, conocido por Estamos muertos. Su día a día gira alrededor de rutinas estrictas y disciplina constante, sin lujos ni excesos.

Es un futbolista con gran habilidad pero poco interés en el trabajo en equipo, acostumbrado a la soledad y los desafíos personales.

La llegada de Eun-ho a su vida, bajo circunstancias tan insólitas, lo pone frente a emociones que había mantenido a raya.

Sin embargo, la aparición de un objeto del pasado lo reencuentra con Eun-ho, y ambos quedan atados por las consecuencias de un deseo erróneo que los obliga a convivir.

Lo que sigue es una convivencia forzada, llena de roces, ironías y una atracción que ambos intentan negar. La serie juega con la tensión entre lo sobrenatural y los sentimientos humanos.

"Humana por accidente" muestra cómo un deseo puede desencadenar situaciones mágicas y cambiar el destino de los protagonistas (Netflix)

Los protagonistas atraviesan malentendidos y situaciones cómicas, mientras los poderes mágicos de Eun-ho se entrelazan con emociones que ella nunca pensó experimentar.

Desde Netflix describieron la producción como una historia de “química instantánea y diálogos ágiles”, en la que la fantasía y la realidad se alternan de manera dinámica, sin perder el humor.

La figura de la gumiho —la zorra de nueve colas— forma parte del folclore coreano desde hace siglos.

La leyenda cuenta que estos seres, tras realizar buenas acciones y sumar colas, pueden conceder deseos y finalmente transformarse en humanos cuando completan las nueve.

La convivencia forzada entre Eun-ho y Si-yeol en Humana por accidente genera malentendidos, ironía y una química negada por ambos personajes (Netflix)

No obstante, el personaje de Eun-ho rechaza ese destino y se resiste a dejar atrás su vida de criatura mágica.

Como explicó Kim Hye-yoon en You Quiz on the Block, esta versión de gumiho “no quiere convertirse en humana” y enfrenta un entorno que la empuja hacia el mundo humano de forma inesperada.

A diferencia de otras adaptaciones de este mito, Humana por accidente opta por mostrar una protagonista que, lejos de desear la transformación, se aferra a su identidad mágica y se resiste a cambiar.

El accidente que la convierte en humana desencadena una serie de enredos, pero también la obliga a cuestionar sus propias reglas y descubrir una nueva forma de relacionarse con los demás.

El k-drama Humana por accidente llega al catálogo global de Netflix y mezcla mitología coreana, comedia romántica y fantasía (Netflix)

Los duros inicios de Kim Hye-yoon

En la entrevista para You Quiz on the Block, Kim Hye-yoon compartió que pasó siete años en la sombra, trabajando como extra, presentándose a más de 100 audiciones y enfrentando críticas duras.

La mayoría de sus papeles eran fugaces y muchas veces ni siquiera recibía un nombre en los créditos. Sus esperanzas de quedar seleccionada por un gran papel se veían minimizadas por sus propias inseguridades.

“Cuando tenía más audiciones, llegaba a hacer tres en un solo día. Siempre pensaba: ‘Hoy volveré a fracasar’. Siempre tuve complejo por mi estatura. Me decían: ‘Eres demasiado bajita’”, confesó al citado medio.

Recordó frases como “¿De qué sirve pronunciar bien si no sabes actuar?” y relató cómo atravesó noches en cafés de 24 horas, largas esperas en los rodajes y hasta sufrió congelación en los dedos, al punto de perder las uñas.

Kim Hye-yoon, también conocida por "Lovely Runner" se sinceró sobre su sacrificio profesional con más de 100 audiciones y años de anonimato antes de alcanzar la fama (Viki)

“Después de interpretar papeles secundarios durante tanto tiempo, pensaba: ‘¿De verdad se me da bien actuar?’ o ‘¿Es este realmente mi trabajo?’. Cada vez que me pasaba eso, veía una película al día y hacía ejercicio durante una hora. Sin mis propias reglas, el camino me parecía demasiado largo y desalentador", sostuvo la actriz, quien actualmente tiene 29 años.

La oportunidad de reconocimiento llegó con Sky Castle (2018), donde la seleccionaron entre más de 200 aspirantes: “Todavía lo recuerdo vívidamente. Pensé: ‘Hoy volveré a fracasar’. Me dieron siete páginas de guion para ensayar allí mismo, una escena sobre el liberalismo de Nietzsche. Busqué sin descanso el significado y me preparé para la audición”.

El director le dijo que fue la única capaz de comprender los matices de las líneas de Ye-seo, el personaje que finalmente la catapultó a la fama.

