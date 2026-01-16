Entretenimiento

Pamela Anderson expresó malestar tras un encuentro con Seth Rogen en los Globos de Oro

El reciente cruce entre ambos artistas durante la gala llevó a la intérprete a reabrir el debate sobre su privacidad

Después de entregar el premio a la Mejor Actriz en Comedia o Musical a Rose Byrne, explicó a Andy Cohen, durante una entrevista en radio reproducida por People, que la incomodidad fue tan profunda que prefirió retirarse temprano.

Pamela Anderson, reconocida actriz y símbolo de los noventa, expresó su malestar tras coincidir con Seth Rogen en la reciente ceremonia de los Globos de Oro 2026. El encuentro avivó recuerdos dolorosos relacionados con la serie Pam & Tommy, producida por Rogen sin consultar previamente a Anderson. El hecho la llevó a reflexionar sobre el consentimiento y los límites de la privacidad cuando la vida personal de las figuras públicas es adaptada para la pantalla.

Encuentro incómodo en los Globos de Oro

La presencia de Seth Rogen en la gala representó una situación incómoda para Anderson. Según declaraciones recogidas por People, la actriz describió la sensación de rechazo al ver a Rogen, recordando que él llevó adelante el proyecto televisivo sobre uno de los momentos más difíciles de su vida sin buscar su testimonio ni contar con su aprobación. Anderson compartió: “Seth Rogen hizo esa serie sin hablar conmigo, ya sabes, ‘Pam & Tommy’, y sentí un rechazo”. Agregó que le resultó inquietante que alguien pudiera transformar sus experiencias personales en material de entretenimiento sin siquiera consultarla.

La actriz lamentó que Seth Rogen produjera la serie Pam & Tommy sin consultar ni solicitar su consentimiento previo (Capturas: X)

Después de entregar el premio a la Mejor Actriz en Comedia o Musical a Rose Byrne, Anderson optó por evitar cualquier interacción con Rogen y decidió abandonar la ceremonia. Explicó a Andy Cohen, durante una entrevista en radio reproducida por People, que la incomodidad fue tan profunda que prefirió retirarse temprano. “Me sentí fuera de lugar en esa sala. No siento que pertenezca a esos ambientes, así que preferí irme a dormir”, afirmó.

El derecho a la privacidad de las figuras públicas

Anderson manifestó que su malestar no se limita al encuentro con Rogen, sino que responde a un debate mayor sobre la privacidad. Considera que la exposición mediática no debería justificar la utilización de tragedias personales como argumento para series de televisión. “Dicen que no tienes derecho a la privacidad cuando eres una persona pública. Pero tus tragedias no tendrían que ser terreno libre para una serie de televisión. Eso me molestó bastante”, señaló la actriz, subrayando la importancia de establecer límites entre la vida pública y el respeto por la intimidad.

El encuentro con Rogen reavivó el debate sobre la privacidad y el consentimiento de figuras públicas en adaptaciones televisivas (REUTERS/Mike Blake)

La intérprete reconoció que evitó confrontar directamente a Rogen durante la gala, aunque confesó haber ensayado mentalmente lo que le habría dicho. “No fui a encararlo, aunque en mi cabeza sí lo hice. Por lo menos mentalmente, le dije lo que pensaba”, expresó Anderson. Según People, ella no descarta la posibilidad de recibir una disculpa, aunque duda que una acción así modifique su percepción. “Quizá algún día me contacte y se disculpe. No es que eso cambie nada, pero quién sabe”, agregó.

Impacto personal y nuevos proyectos

Actualmente, Pamela Anderson se mantiene enfocada en su carrera cinematográfica y en su bienestar personal. Relató que en el último año participó en cinco películas y que se esfuerza por dejar atrás los episodios dolorosos vinculados al pasado. “He estado tan ocupada trabajando. Hice cinco películas el año pasado. A veces todo esto vuelve y te sientes un poco desanimada, pero sigo adelante”, explicó Anderson, destacando su capacidad de resiliencia.

La intérprete reconoció que no enfrentó a Rogen en persona, pero sí deseó haberle trasmitido su sentir sobre la producción (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz ya había manifestado su desaprobación hacia la serie Pam & Tommy en su documental de Netflix, Pamela, A Love Story, lamentando no haber sido consultada para la producción. “Deberían haber pedido mi permiso antes de producir esa serie, porque nadie realmente comprendía lo que estábamos viviendo entonces”, recordó. En declaraciones a Entertainment Tonight, reiteró su decisión de no ver la serie ni la cinta original que inspiró el proyecto: “No tengo ninguna intención de verla, igual que jamás vi aquella cinta ni pienso hacerlo”.

Resiliencia y mirada hacia el futuro

Más allá de la controversia sobre la privacidad de las celebridades y el uso de sus historias en la industria televisiva, Anderson insiste en no quedar atrapada en el pasado. Prefiere centrarse en nuevos desafíos y proyectos, consciente de que existen situaciones más graves en el mundo. “Siempre hay algo más importante, así que trato de mantener la perspectiva y avanzar”, concluyó.

Actualmente, Pamela Anderson está enfocada en nuevos proyectos cinematográficos y en priorizar su bienestar personal sobre el pasado (REUTERS/Daniel Cole)

El episodio vivido en los Globos de Oro refleja cómo la exposición mediática puede convertirse en una carga emocional. La experiencia de Anderson reabre el debate sobre los límites éticos en la adaptación de historias personales. A pesar de las adversidades, la actriz reafirma su intención de seguir adelante y enfocarse en su presente.

