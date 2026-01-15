Los detalles de la denuncia contra Kiefer Sutherland por parte de un taxista de aplicación: “Lo habría amenazado de muerte”

El incidente ocurrió cerca de Sunset Boulevard y Fairfax Avenue, poco después de la medianoche del 12 de enero (REUTERS/Simon Dawson)

A pocos días de que se conociera el arresto de Kiefer Sutherland en Hollywood, nuevas precisiones sobre el episodio aportan contexto y detalles a una denuncia que sigue en investigación.

Según la cobertura de prensa local, el protagonista de 24 fue detenido bajo sospecha de amenazas criminales tras un altercado con un conductor de una aplicación de transporte durante la madrugada del lunes.

Fuentes policiales hablaron con TMZ y explicaron que el casi habría iniciado cuando Sutherland (59) abordó un Uber Black luego de una cena con un amigo.

El trayecto se desarrollaba con normalidad hasta que, ya en camino a su domicilio, el actor habría pedido al conductor que se orillara para dejarlo descender. Según el testimonio del chofer, el pedido fue rechazado, lo que habría escalado la discusión.

Según la acusación, el actor habría amenazado de muerte a un chofer de Uber que se negó a detener el vehículo. (AP Foto/Rick Rycroft)

TMZ reportó que Sutherland insistió en al menos dos ocasiones para que el vehículo se detuviera y, ante la negativa, el conductor denunció que el actor amenazó con matarlo si no se orillaba. La discusión también habría escalado a una “agresión con las manos”.

El chofer llamó al 911 tras el episodio. La Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó que los agentes respondieron a una llamada por una “agresión que involucraba a un conductor de aplicativo” poco después de la medianoche, en las inmediaciones de Sunset Boulevard y Fairfax Avenue.

TMZ y Daily Mail buscaron corroborar los detalles con el vocero oficial de la policía; pero solo remitieron el comunicado general sobre el incidente.

Al momento de registrar la intervención, el LAPD describió que “el sospechoso ingresó al vehículo, agredió físicamente al conductor y realizó amenazas criminales". Se precisa que el conductor no sufrió lesiones que requirieran atención médica.

El actor fue fichado en la división Hollywood del LAPD y liberado horas más tarde el mismo día (AFP)

Sutherland fue arrestado y fichado a las 4:23 a.m. en la división Hollywood del LAPD y liberado a las 11:30 a.m. tras pagar una fianza de 50.000 dólares, según registros del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles citados por Daily Mail.

La policía señaló que detectives de la división Hollywood continúan investigando el hecho.

El caso tiene una audiencia inicial programada para el 2 de febrero, de acuerdo con los registros judiciales mencionados por Associated Press. Hasta el momento, no hubo comentarios públicos por parte de representantes del actor ni de la empresa de transporte.

Antecedentes legales del actor

Kiefer Sutherland es hijo del fallecido Donald Sutherland, ícono de Hollywood que murió en junio de 2024 a los 88 años. El actor comenzó su trayectoria en la pantalla con títulos como Stand By Me (1986), The Lost Boys (1987) y Young Guns (1988).

Luego, consolidó su estatus en la industria como protagonista de la serie 24 de Fox, proyecto que narraba cada temporada en tiempo casi real (cada temporada duraba 1 día y cada episodio era 1 hora de ese día).

El protagonista de 24 quedó en libertad luego de pagar una fianza de 50.000 dólares, según registros del condado de Los Ángeles (IMBD)

El reciente arresto ha sacado a flote algunos antecedentes judiciales de Sutherland. En 2007, el actor se declaró “no contest” en una causa por conducir bajo los efectos del alcohol, luego de fallar una prueba de sobriedad. Dado que ya había sido condenado por DUI en 2004, recibió una sentencia de 48 días de cárcel por el caso de 2007

Por otro lado, en 2009, fue arrestado por agresión tras un incidente en Nueva York con el diseñador Jack McCollough. Los cargos fueron retirados después de que Sutherland ofreciera una disculpa pública, según informaron los involucrados en una declaración conjunta.