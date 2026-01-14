Entretenimiento

Kiefer Sutherland es arrestado por presuntas amenazas criminales a un chofer de aplicación

El actor fue detenido en la madrugada del lunes tras un presunto altercado en el oeste de Hollywood

Kiefer Sutherland enfrenta cargos por el delito de "amenazas criminales". (REUTERS/Aude Guerrucci)

Kiefer Sutherland fue arrestado en Los Ángeles tras un presunto altercado con un conductor de una aplicación de transporte, según confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

El incidente ocurrió poco después de la medianoche del lunes 12 de enero, en las inmediaciones de Sunset Boulevard y Fairfax Avenue, una zona concurrida del oeste de Hollywood.

De acuerdo con un comunicado del LAPD obtenido por Us Weekly, los agentes respondieron a una llamada de radio alrededor de las 12:15 a.m. por una supuesta agresión que involucraba a un conductor de ride-share.

“La investigación determinó que el sospechoso, posteriormente identificado como Kiefer Sutherland, ingresó a un vehículo de transporte compartido, agredió físicamente al conductor (la víctima) y realizó amenazas criminales contra él”, señala el informe policial.

Kiefer Sutherland agredió a un conductor de aplicación. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Las autoridades informaron que Kiefer Sutherland fue arrestado en el lugar por el cargo de “amenazas criminales”, en violación del Código Penal de California, sección 422, un delito grave.

Según la policía, la presunta víctima no sufrió lesiones que requirieran atención médica en el sitio. El caso quedó a cargo de la División Hollywood del LAPD, que continuará con la investigación.

Hasta el momento, los representantes del actor no han emitido comentarios públicos sobre lo ocurrido. Sutherland, de 58 años, deberá comparecer ante un tribunal el próximo lunes 2 de febrero, de acuerdo con la información preliminar difundida por las autoridades.

Kiefer Sutherland tendrá una audiencia el próximo 2 de febrero. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El arresto vuelve a colocar al protagonista de 24 en el centro de la atención mediática por problemas legales, un terreno que no le resulta ajeno. A lo largo de las décadas, el actor británico-canadiense ha tenido varios encuentros con la justicia, en su mayoría relacionados con conducción bajo los efectos del alcohol.

En 1989, Kiefer Sutherland fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y acusado de portar un arma cargada; ese cargo fue desestimado tras declararse “no culpable” por la infracción de tránsito.

En 1993, el actor fue detenido nuevamente y, tras llegar a un acuerdo con los fiscales, se declaró “no contest”, lo que derivó en más de 200 horas de servicio comunitario, según reportó ABC News en ese momento.

Años después, en 2004, volvió a ser arrestado por conducir bajo la influencia de sustancias tóxicas. En esa ocasión recibió cinco años de libertad condicional y la orden judicial de someterse a tratamiento por abuso de sustancias, de acuerdo con Reuters.

En 2004 Kiefer Sutherland fue arrestado nuevamente por manejar ebrio. (REUTERS/Simon Dawson)

Sin embargo, en septiembre de 2007 fue arrestado nuevamente mientras aún se encontraba en libertad condicional, lo que constituyó una violación de su acuerdo y derivó en una breve estancia en prisión.

El propio Kiefer Sutherland ha hablado públicamente de esa experiencia con una mezcla de humor y autocrítica. En una entrevista de 2008 con Late Night With David Letterman, relató anécdotas de su paso por la cárcel, incluyendo su primer día en las duchas, bromeando con que se sentía un “cliché”.

Años más tarde, en 2022, durante su participación en el pódcast Kyle Meredith With, reconoció que el humor fue un mecanismo para sobrellevar el encierro, aunque subrayó que nunca perdió de vista la gravedad de sus actos.

“No hay sonido que haya aprendido a odiar más que el de la reja de la cárcel del condado cerrándose”, confesó.

Kiefer Sutherland admitió que no fue fácil enfrentarse al encierro en la cárcel (REUTERS/Mario Anzuoni)

Más allá de su historial legal, Sutherland cuenta con una extensa carrera en cine y televisión, y es hijo del fallecido actor Donald Sutherland. Es padre de Sarah Sutherland, conocida por su papel de Catherine Meyer en la serie Veep, fruto de su primer matrimonio con Camelia Kath.

También estuvo casado con Elizabeth Kelly Winn entre 1996 y 2004, y desde 2017 mantiene un compromiso con la actriz Cindy Vela.

