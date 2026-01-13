Timothy Busfield, esposo de Melissa Gilbert, sigue prófugo tras orden de arresto por presunto abuso sexual infantil

Busfield dirigió varios episodios de The Cleaning Lady, serie que se emitió entre 2022 y 2025 antes de ser cancelada. (Instagram)

El actor y director estadounidense Timothy Busfield continúa sin ser localizado por las autoridades, a más de tres días de que la Policía de Albuquerque emitiera una orden de arresto en su contra por presuntos delitos de abuso sexual infantil.

Ante la imposibilidad de dar con su paradero, el caso ya cuenta con la asistencia del U.S. Marshals Service, que colabora con la policía local para ubicar y detener al intérprete de The West Wing, según confirmaron fuentes oficiales a People.

Busfield, de 68 años, enfrenta cargos por dos delitos de contacto sexual criminal con un menor y abuso infantil, de acuerdo con la orden de arresto emitida el viernes 9 de enero en Nuevo México.

Hasta el lunes 12 de enero, un portavoz de la APD aseguró a People que no tenían conocimiento de que el actor hubiera sido localizado, detenido o arrestado.

Un informe similar de Us Weekly reportó este martes que la orden de arresto sigue activa y no existe constancia de que Busfield se haya entregado voluntariamente.

El actor afirmó no recordar con precisión a los menores ni los hechos denunciados, según el expediente (ZUMA Press Wire via Reuters Conn)

Los detalles de la denuncia

De acuerdo con los documentos judiciales que se difundieron este fin de semana, la denuncia fue presentada en nombre de dos hermanos de 11 años, cuyas identidades no han sido reveladas por tratarse de menores de edad. Ambos eran actores infantiles y conocieron a Busfield en el set de la serie de Fox The Cleaning Lady, donde él se desempeñó como director en varios episodios.

Uno de los menores declaró que los presuntos abusos comenzaron cuando tenía 7 años, alrededor de noviembre de 2022, y continuaron hasta la primavera de 2024. En su testimonio, el niño acusó a Busfield de tocarle sus “partes privadas” en reiteradas ocasiones, tanto cuando tenía 7 como 8 años.

Según el affidavit citado por Us Weekly, el menor expresó que se sentía “muy asustado de Tim” y que experimentó alivio cuando el director dejó de estar presente en el set.

El documento judicial también señala que los niños eran alentados a llamar “Tío Tim” a Busfield, y que el menor afectado no se animó a contar lo ocurrido durante mucho tiempo por temor a represalias, ya que Busfield era el director y una figura de autoridad en el rodaje.

El actor y director de The West Wing es buscado por la policía de Albuquerque con apoyo del U.S. Marshals Service. (Niviere David/ABACAPRESS.COM)

La investigación formal comenzó en noviembre de 2024, después de que un médico del Hospital de la Universidad de Nuevo México (UNMH) alertara a la policía sobre un posible caso de abuso sexual infantil.

En ese momento, los profesionales sugirieron que los niños podían haber sido víctimas de grooming; sin embargo, el caso “no cumplió los criterios necesarios para avanzar judicialmente”.

Posteriormente, en octubre de 2025, la madre de los niños presentó un nuevo informe policial y notificó a Servicios de Protección Infantil (CPS). En esa instancia, declaró que ambos hijos habían revelado que existió abuso sexual por parte de Busfield en el período mencionado previamente. Según la orden de arresto, a la familia se le indicó inicialmente que, al no haberse producido abuso físico con violencia, no había acciones inmediatas que pudieran tomarse.

Durante el curso de la investigación, la policía habló telefónicamente con Busfield en noviembre de 2025. Según los documentos citados por Us Weekly, el actor reconoció que era “muy probable” que hubiera tenido contacto físico con los niños, como levantarlos o hacerles cosquillas, pero aseguró que se trataba de un ambiente “juguetón” y que cualquier contacto habría ocurrido frente a los padres.

En declaraciones posteriores, afirmó no recordar específicamente a los menores ni los episodios denunciados, aunque sostuvo que ese tipo de interacción no habría sido inusual para él. En ese sentido, sugirió que la acusación era parte de una “venganza” en su contra, luego de que decidiera no contar con ambos actores infantiles en otros episodios de la serie.

La actriz de Little House on the Prairie no ha realizado declaraciones públicas sobre las acusaciones contra su marido. (Instagram)

La difusión pública del caso al iniciar el 2026 también impactó en Melissa Gilbert, actriz de La familia Ingalls y esposa de Busfield desde 2013.

La estrella de televisión eliminó su cuenta de Instagram el domingo 11 de enero, poco después de que se conociera la existencia de la orden de arresto contra su marido. Al intentar acceder a su perfil, los usuarios se encontraron con un mensaje que indicaba que la página no estaba disponible.

La decisión de Gilbert de cerrar su cuenta se produjo semanas después de que la actriz compartiera una publicación reflexiva sobre el abuso sexual infantil, aunque en ese mensaje no realizó acusaciones contra ninguna persona específica.