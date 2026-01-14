La fan brasileña detenida por acosar a Jungkook padece de un trastorno mental, según su familia

Autoridades de Corea del Sur detuvieron a una mujer brasileña por acoso al cantante Jungkook, integrante del grupo BTS (REUTERS/Caitlin Ochs)

La detención de una mujer brasileña en Corea del Sur por acoso a Jungkook, integrante de BTS, provocó profunda preocupación en su familia.

Sus allegados sostuvieron que padecía un trastorno mental, agravado por la distancia de su entorno habitual y la falta de acceso a la medicación necesaria.

La policía de Yongsan, en Seúl, informó a The Korea Times que la mujer fue arrestada el 4 de enero tras presentarse nuevamente en la residencia del cantante, infringiendo la ley surcoreana que prohíbe el acoso.

El informe policial indica que la joven alteró la tranquilidad del lugar tras arrojar correspondencia y realizar visitas reiteradas en diciembre, lo que llevó al entorno del artista surcoreano a solicitar una orden de restricción.

Familiares explicaron que la joven ya había presentado episodios de crisis y permanecía sin tratamiento médico adecuado, lo que agravó su estado y la preocupación de quienes la conocían.

La familia de la joven señaló que padece un trastorno mental y que viajó sola a Seúl sin acceso a su medicación (Captura de video/Channel A)

Una pariente relató a Globo que viajó sola a Seúl, convencida de que Jungkook era el gran amor de su vida, y que la situación familiar se vio gravemente afectada.

“No tuvimos Navidad ni Año Nuevo. Pensamos constantemente en ella, sola y sin la medicación necesaria para su bienestar”, afirmó la familiar.

La abogada Paloma Lopes Ventura, especialista en derecho internacional, explicó a g1 que el caso debía abordarse como una urgencia clínica y no solo bajo criterios legales, por la vulnerabilidad de la joven.

“Los vídeos muestran que ella está fuera de sí y necesita ayuda médica. No basta con tratarla como criminal”, señaló la abogada, quien colaboraba con la familia en los trámites de repatriación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, a través de la embajada en Seúl, confirmó que seguía el caso y mantenía comunicación con la familia mientras evaluaba acciones consulares.

La policía de Yongsan intervino después de que la mujer arrojara correspondencia y visitara reiteradamente la residencia del idol surcoreano (REUTERS/Kim Hong-Ji)

El entorno familiar consideró que la única opción viable era la deportación, para que la joven recibiera atención médica y permaneciera bajo el cuidado de sus seres queridos en Brasil, lejos de los riesgos asociados a quedarse en el extranjero.

Jungkook manifestó públicamente su inquietud ante los episodios de intromisión en su domicilio, que se repitieron en los últimos meses.

En una transmisión en directo, declaró: “Si vienes, te encerraré. Todo está grabado y serás llevado por la policía. No entres en mi aparcamiento si no quieres acabar en la comisaría”, según recogió Korea JoongAng Daily.

El artista solicitó reiteradamente a sus seguidores que no se aproximaran a su vivienda y enfatizó la importancia de la privacidad.

Estos incidentes llevaron a Jungkook a reforzar las medidas de seguridad y solicitar repetidas órdenes de restricción para proteger su integridad y la de quienes lo rodean.

Jungkook expresó públicamente su preocupación por la privacidad y solicitó a sus seguidores no acercarse a su domicilio (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

En meses anteriores, otras mujeres fueron detenidas por intentar acceder a su residencia, lo que incrementó la vigilancia de las autoridades y el refuerzo de las barreras de acceso.

La familia de la joven brasileña reunió documentación médica para respaldar el pedido de deportación ante las autoridades surcoreanas, un proceso que exigió informes psiquiátricos y pruebas clínicas.

“El psiquiatra elaborará un informe que presentaremos al gobierno coreano para iniciar una investigación y, posteriormente, la deportación”, indicó Lopes Ventura a g1, detallando los pasos legales en curso.

La decisión final sobre el futuro de la joven correspondía al gobierno de Corea del Sur, mientras la familia esperaba una resolución que permitiera garantizar su salud, su seguridad y su regreso a un entorno más protegido.

La situación permaneció abierta y bajo seguimiento de las autoridades.

BTS volverá a los escenarios con una gira mundial en 2026 (EFE/EPA/DAVID SWANSON)

Jungkook forma parte de la agrupación masculina BTS, integrada también por RM, j-hope, Jimin, V, Suga y Jin. Recientemente, el grupo de K-Pop anunció su gira mundial, incluyendo a países de Sudamérica en el recorrido.