Barry Manilow comparte alentadora actualización de su lucha contra el cáncer de pulmón

A los 82 años, el legendario cantante aseguró que se encuentra en plena recuperación tras someterse a una cirugía

Manilow pospuso shows en enero
Manilow pospuso shows en enero para priorizar su recuperación tras una intervención quirúrgica (REUTERS/Eduardo Munoz)

Barry Manilow, una de las voces más famosas de la música popular estadounidense, atraviesa un momento de alivio y optimismo tras semanas de preocupación por su salud.

A los 82 años, el intérprete de clásicos como “Mandy” y “Copacabana (At the Copa)” compartió una actualización alentadora sobre su estado físico luego de haber revelado en diciembre que había sido diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa temprana.

Hoy, 14 de enero, el balance es positivo: el artista asegura sentirse “genial” y ya proyecta su regreso pleno a los escenarios con nuevas fechas de conciertos programadas para los próximos meses.

La importancia de un diagnóstico temprano

La enfermedad de Manilow se conoció públicamente pocos días antes de Navidad, cuando el cantante explicó que los médicos habían encontrado un punto canceroso en su pulmón izquierdo.

“Como muchos de ustedes saben, recientemente pasé por seis semanas de bronquitis seguidas de una recaída de otras cinco semanas”, contó entonces en un mensaje dirigido a sus seguidores. Aunque ya se sentía recuperado y había regresado al escenario en el Westgate Las Vegas, su médico decidió ordenar una resonancia magnética por precaución.

El artista agradeció a sus
El artista agradeció a sus médicos por detectar el cáncer “muy, muy temprano” (REUTERS/Eduardo Munoz)

Ese estudio fue clave. “La resonancia descubrió un punto canceroso en mi pulmón izquierdo que necesita ser removido. Es pura suerte —y un gran médico— que se haya encontrado tan temprano. Esa es la buena noticia”, afirmó el músico en sus redes sociales.

Al ser detectado en fase inicial, el artista contó que no era necesario incluir quimioterapia o radiación en su tratamiento. Solo tendría que someterse a una cirugía para extirpar la zona afectada.

“Los doctores no creen que se haya propagado y estoy haciéndome pruebas para confirmar su diagnóstico. Así que eso es todo. Nada de quimio. Nada de radiación. Solo sopa de pollo y repeticiones de I Love Lucy”, dijo con su característico tono humorístico.

Posteriormente, Manilow confirmó en diálogo con PEOPLE que el cáncer era de etapa uno y que no presentaba mayores síntomas. “Estoy agradecido de que mis doctores hayan sido precavidos y hayan hecho pruebas que normalmente no se hacen. Lo detectaron muy, muy temprano”, enfatizó.

No obstante, debido a la cirugía y al período de recuperación, el cantante se vio obligado a posponer una serie de conciertos previstos para enero de 2026. “Lamento mucho que tengan que cambiar sus planes”, escribió entonces a sus fans.

El 3 de enero, el
El 3 de enero, el artista compartió un selfie desde el hospital (Instagram)

“Barry se siente genial”

A menos de un mes de aquel anuncio, el panorama cambió notablemente. Esta semana, Manilow compartió una actualización sobre su estado de salud a través de Instagram, y confirmó que se siente plenamente recuperado y listo para volver a cantar en vivo.

“¡Sorpresa! Barry se siente genial… tan genial que decidió agregar seis conciertos adicionales a su calendario existente de marzo”, señala el comunicado difundido el sábado 10 de enero.

Las nuevas fechas se suman a su agenda de 2026 e incluyen presentaciones en Charlotte, Norfolk, Baltimore, Cincinnati, Nashville y Lexington. Las entradas estarán disponibles a través de una preventa para fans desde el 14 de enero, seguida de preventas locales y una venta general a partir del 16 de enero.

El músico compartió la noticia
El músico compartió la noticia de su recuperación a través de sus redes sociales (REUTERS/Dylan Martínez)

Manilow, cantante con más de seis décadas de carrera, ha vendido más de e 85 millones de discos en todo el mundo y colocado 51 sencillos en el Top 40 de la lista Adult Contemporary. Asimismo, es un influyente productor y arreglista. A lo largo de su trayectoria ha sido nominado 15 veces al Grammy, premio que ganó en una ocasión.

