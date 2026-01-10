El esposo de Melissa Gilbert ha sido acusado de abuso sexual infantil

El actor está casado desde 2013 con Melissa Gilbert, exestrella de Little House on the Prairie (Agencias de prensa/REUTERS)

El actor y director estadounidense Timothy Busfield (68), esposo de la actriz Melissa Gilbert, enfrenta graves acusaciones de abuso sexual infantil que derivaron en la emisión de una orden de arresto activa en Albuquerque, Nuevo México.

Los señalamientos están vinculados a presuntos hechos ocurridos en el set de la serie de FOX The Cleaning Lady, producción de Warner Bros. Television, donde Busfield se desempeñó como director.

Según los documentos judiciales revisados por PEOPLE y Associated Press, el actor que encarnó a Danny Concannon en The West Wing es acusado de dos cargos de contacto sexual criminal con un menor y un cargo abierto de abuso infantil.

Las víctimas serían dos niños actores, familiares entre sí, cuyas identidades se mantienen en reserva. Uno de ellos habría declarado que los presuntos abusos comenzaron cuando tenía siete años.

Los supuestos incidentes habrían ocurrido entre noviembre de 2022 y la primavera de 2024, periodo en el que Busfield trabajó en The Cleaning Lady. La investigación se inició formalmente el 1 de noviembre de 2024, luego de que un médico del University of New Mexico Hospital (UNMH) alertara a las autoridades sobre un posible caso de abuso sexual infantil.

Las acusaciones contra Busfield están vinculadas a presuntos hechos ocurridos en el rodaje de The Cleaning Lady. (Fox)

Los padres de los menores señalaron a la policía que sus hijos conocieron a Busfield en el set de la serie y que, con el tiempo, el director “se volvió cercano a los niños”, según consta en la orden de arresto. En ese contexto, Busfield habría pedido a los niños que lo llamaran “tío Tim”.

La denuncia refiere que los menores no habrían revelado contacto sexual explícito inicialmente, pero sí relataron que Busfield “los hacía cosquillas en el estómago y las piernas”, algo que, según los registros, les resultaba incómodo.

Posteriormente, uno de los niños habría contado a su terapeuta que el director “tocó y frotó su pene tres o cuatro veces”, relato que aparece detallado en la orden judicial.

Un terapeuta diagnosticó al menor con trastorno de estrés postraumático moderado y ansiedad, tras reportar que el niño tenía “pesadillas sobre el director tocándolo y se despertaba asustado”, consignó AP. El mismo documento indica que el menor sufría enuresis nocturna y otros problemas de conducta.

Los padres de los niños acudieron a las autoridades para denunciar a Busfield luego de que terapeutas detectaran señales de "trauma psicológico". (REUTERS)

Los familiares de los menores alegan que los menores tenían miedo a denunciar pues "Tim era el director, y él temía que Tim se enojara con él”.

El oficial Marvin Kirk Brown, quien firmó la orden, sostuvo que el comportamiento descrito encaja en un patrón de “grooming”.

En el documento al que tuvo acceso la prensa, Brown escribió: “En mi entrenamiento y experiencia, los pedófilos a menudo se infiltran en las familias bajo un rol de confianza, como Timothy, quien, como productor, explotó los caóticos sets de filmación”. El oficial añadió que el presunto agresor habría utilizado regalos, reuniones sociales y cercanía familiar para generar dependencia y silenciar sospechas.

La orden también menciona que, tras la contratación de Busfield, se habría eliminado una práctica previa en el set: el uso de iPads para que los padres pudieran monitorear a sus hijos durante las grabaciones. Según el testimonio de la madre, Busfield habría dicho que “no fomentaban” ese tipo de supervisión.

La versión de Timothy Busfield

Por otro lado, Busfield niega haber cometido abuso sexual y sostiene que las acusaciones responden a una venganza.

El actor, al momento en que fue entrevistado por la policía, dijo que una actriz del programa le contó sobre la intención de la madre de los niños, quien “quería vengarse” porque sus hijos no fueron convocados para la última temporada de la serie.

El actor ganador del Emmy negó las acusaciones y afirmó que se trata de una venganza relacionada con un conflicto laboral (Efren Landaos/Sipa USA via Reuters)

Busfield reconoció que es “altamente probable” que haya hecho cosquillas o levantado a los niños, pero insistió en que su intención era crear “un ambiente relajado” en el set.

“No está permitido en absoluto”, dijo al referirse al contacto inapropiado, según la orden. “No hay protocolo. Siempre estoy rodeado de gente. Nunca habría un momento extraño”, declaró.

El actor también confirmó que él y su esposa, Melissa Gilbert, mantenían una relación social con la familia de los niños fuera del trabajo, que intercambiaban regalos de Navidad y compartían otras actividades de confianza.

Hasta el momento, un juez firmó la orden de arresto, lo que habilita la detención de Busfield para que enfrente formalmente los cargos. Sus abogados y representantes no han dado declaraciones oficiales a la prensa tras la difusión del caso.

Timothy Busfield es un actor ganador del Emmy, conocido por series como Thirtysomething, The West Wing y películas como Field of Dreams. Está casado desde 2013 con Melissa Gilbert, exestrella de La familia Ingalls.

Hasta ahora, la actriz que encarnó a Laura Ingalls no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso; sin embargo, semanas antes de este incidente, había compartido su experiencia personal sobre riesgos de acoso infantil en los sets de televisión.

Enigmático post de Melissa Gilbert antes de la orden de arresto de su esposo (Captura: Instagram)

Además, el 6 de enero, Gilbert publicó una frase sin contexto en su perfil de instagram: “Parece que confundes incomodidad con injusticia”.

En los comentarios, la actriz precisó que su post no iba dirigido a la situación política de Venezuela y los Estados Unidos; por lo que sus seguidores sospecharon que aludía a otro tema personal.