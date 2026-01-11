Entretenimiento

Melissa Gilbert elimina su cuenta de Instagram tras las acusaciones de abuso sexual de su esposo Timothy Busfield

La desaparición del perfil de la actriz en redes sociales coincide con la orden de arresto emitida por la policía de Albuquerque contra su esposo

Melissa Gilbert eliminó su cuenta
Melissa Gilbert eliminó su cuenta de Instagram luego de los señalamientos en contra de su esposo Timothy Busfield. (Crédito: TheImageDirect.com)

Melissa Gilbert, conocida por su papel protagónico en La familia Ingalls, eliminó su cuenta de Instagram en medio de las acusaciones de abuso sexual infantil que enfrenta su esposo, el actor y director Timothy Busfield, según consta en documentos judiciales recientes.

Este domingo 11 de enero de 2026, el perfil de la actriz ya no estaba disponible para el público y los intentos por acceder a él mostraban mensajes de error. Usuarios que intentaron ingresar a la cuenta de Gilbert encontraron la notificación: “El perfil no está disponible. El enlace puede estar dañado o el perfil puede haber sido eliminado”.

La desaparición de su presencia en redes sociales se produjo después de que el Departamento de Policía de Albuquerque (APD) emitiera una orden de arresto contra Busfield, de 68 años, en la que se le acusa de haber mantenido conducta sexual ilegal con dos menores de edad.

Melissa Gilbert desapareció de Instagram
Melissa Gilbert desapareció de Instagram tras la emisión de la orden de arresto contra Timothy Busfield. (Instagram/Melissa Gilbert)

Gilbert y Busfield contrajeron matrimonio en 2013, un año después de haberse reencontrado de manera casual en un bar. Hasta hace poco, la actriz mantenía una actividad regular en redes sociales.

Por si fuera poco, semanas antes de que se conociera la orden de arresto, Melissa Gilbert había compartido una publicación reflexiva sobre el abuso sexual infantil, a raíz de comentarios públicos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein.

En ese mensaje, recordó su experiencia trabajando siendo menor de edad en La familia Ingalls, donde actuó junto a un interés romántico mayor, aunque aclaró que no estaba acusando de conducta inapropiada a ningún colega.

Melissa Gilbert cuestionó su primer
Melissa Gilbert cuestionó su primer beso en pantalla a los 15 años. (Instagram/Melissa Gilbert)

De acuerdo con la orden de arresto obtenida por la revista PEOPLE, el oficial Marvin Brown detalló que las presuntas víctimas son dos hermanos gemelos de 11 años, cuyas identidades no fueron reveladas para proteger su privacidad. Uno de los menores declaró que los hechos habrían comenzado cuando tenía siete años.

La investigación contra Busfield se inició en noviembre de 2024, luego de que un médico del Hospital de la Universidad de Nuevo México (UNMH) alertara a las autoridades sobre un posible caso de abuso sexual infantil.

Según el documento, los padres de los niños indicaron que ambos eran actores infantiles y que conocieron a Timothy Busfield en el set de la serie de FOX The Cleaning Lady, donde él se desempeñó como director. La producción estuvo al aire desde enero de 2022 hasta junio de 2025.

Timothy Busfield supuestamente abusó de
Timothy Busfield supuestamente abusó de los niños mientras dirigía la serie "The Cleaning Lady". (Reuters)

Los padres afirmaron que, tras consultar con un abogado, llevaron a los menores a la UNMH, donde profesionales de la salud sugirieron que los niños “habían sido objeto de grooming (acoso sexual a menores de edad)”.

No obstante, el caso no avanzó en ese momento debido a que, según las autoridades, no cumplía con los criterios necesarios para su aceptación formal. Más adelante, en octubre de 2025, la madre de los menores presentó un reporte policial y notificó a Child Protective Services (CPS).

En ese informe, aseguró que ambos hijos revelaron haber sufrido abuso sexual por parte del también actor “desde aproximadamente noviembre de 2022 hasta la primavera de 2024”. Según la orden judicial, a la madre se le habría indicado que, al no existir abuso físico evidente, no se podía proceder legalmente en ese momento.

La investigación en contra de
La investigación en contra de Timothy Busfield comenzó en 2024. (Reuters)

Durante el desarrollo de la investigación, el director —conocido también por su papel como Danny Concannon en The West Wing— habría declarado a la policía que los padres de los menores estaban molestos porque sus hijos habían sido reemplazados por un actor más joven en la serie.

Poco después de esa declaración, el actor recibió una llamada de Warner Bros., informándole que se estaba investigando una queja relacionada con el caso.

Temas Relacionados

Melissa GilbertTimothy BusfieldentretenimientoLa familia Ingalls

