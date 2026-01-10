Entretenimiento

Melissa Gilbert compró regalos de Navidad para los niños vinculados en la causa contra Timothy Busfield, según documentos judiciales

La investigación revela gestos personales hacia los menores señalados por abuso infantil, un elemento que consideran clave para reconstruir el vínculo entre el entorno del acusado y las presuntas víctimas

Guardar
Los documentos judiciales detallan gestos
Los documentos judiciales detallan gestos personales hacia los menores señalados en el expediente que involucra a Melissa Gilbert y su esposo Timothy Busfield (Crédito: TheImageDirect.com)

La investigación judicial que involucra al actor y director Timothy Busfield sumó un dato sensible que llamó la atención de los investigadores: su esposa, Melissa Gilbert, compró regalos de Navidad para los niños que hoy figuran como presuntas víctimas en la causa por abuso infantil, de acuerdo con la orden de arresto emitida por la policía de Albuquerque.

El documento judicial, fechado el 9 de enero, detalla que los obsequios formaron parte de una relación personal sostenida entre el matrimonio y dos mellizos de once años, a quienes conocieron durante la filmación de una serie televisiva en Nuevo México.

Según consta en el informe policial, la compra de los regalos fue realizada por Gilbert y se produjo en el marco de encuentros sociales frecuentes con los menores y sus familias.

Un vínculo que excedió el ámbito laboral

De acuerdo con el reporte elaborado por el oficial Marvin Brown, las autoridades interpretaron estas acciones como parte de un acercamiento que se desarrolló fuera del entorno estrictamente profesional. La orden de arresto señala que tanto Busfield como Gilbert compartieron reuniones sociales con los niños y sus padres, con el objetivo de fortalecer la relación personal.

El vínculo fuera del ámbito
El vínculo fuera del ámbito laboral quedó bajo análisis de las autoridades (ZUMA)

Los investigadores remarcaron que los regalos navideños no fueron un hecho aislado, sino que se inscribieron dentro de una dinámica de contacto sostenido. En ese contexto, la participación activa de Gilbert en la compra de los obsequios quedó consignada como un elemento relevante dentro del expediente.

Cómo se inició la causa judicial

El caso comenzó a tomar forma en noviembre de 2024, cuando un médico del Hospital de la Universidad de Nuevo México notificó a las autoridades sobre un posible episodio de abuso sexual infantil. En ese momento, profesionales de la salud mencionaron la sospecha de un posible proceso de “captación”, aunque inicialmente no se avanzó con cargos formales.

Meses más tarde, en octubre de 2025, la madre de los menores presentó una denuncia formal ante la policía y los Servicios de Protección Infantil. Según los documentos judiciales, los hechos denunciados habrían ocurrido entre noviembre de 2022 y la primavera de 2024, período en el que los niños participaron de la producción televisiva.

Los cargos contra Busfield y la reacción del entorno

La orden de arresto imputa a Busfield dos cargos por contacto sexual criminal con un menor y uno por abuso infantil. El actor declaró ante la policía que la relación con la familia de los niños se deterioró luego de que los mellizos dejaran de formar parte de la serie y fueran reemplazados por otro actor.

Por su parte, Warner Bros. Television aseguró que colabora plenamente con las autoridades y reafirmó que la seguridad de los menores es una prioridad absoluta dentro de sus producciones. La compañía recordó que cuenta con protocolos específicos para actuar ante cualquier denuncia de conducta inapropiada.

Hasta el momento, ni Busfield ni Gilbert realizaron declaraciones públicas sobre las acusaciones. Según People, los representantes de ambos no respondieron a las solicitudes de comentario.

Enigmático post de Melissa Gilbert
Enigmático post de Melissa Gilbert antes de la orden de arresto de su esposo (Captura: Instagram)

La documentación judicial también menciona que Busfield había sido señalado en una denuncia por agresión sexual en 1994, aunque en aquel caso no se avanzó con cargos. El nuevo expediente reavivó el escrutinio público sobre su figura y sobre el entorno cercano que lo acompañó durante los años investigados.

Mientras la causa avanza, el foco judicial permanece puesto en reconstruir el vínculo entre los adultos y los menores, y en determinar el alcance de cada una de las acciones mencionadas en la orden de arresto, incluidos los gestos personales como la compra de regalos de Navidad que hoy forman parte central del expediente.

Temas Relacionados

Timothy BusfieldMelissa GilbertAbuso infantilContacto sexual criminalDepartamento de Policía de AlbuquerqueWarner Bros. TelevisionAlbuquerqueNewsroom BUE

Últimas Noticias

Indy, el perro de “Good Boy”, le ganó a Ethan Hawke y otros finalistas en los Astra Awards 2026

El protagonista canino conquistó al jurado de los premios Astra y venció a otros actores consagrados

Indy, el perro de “Good

“The Hunt for Gollum”: por qué la nueva película de El señor de los anillos tardó casi 30 años en hacerse realidad

Una travesía marcada por décadas de transformaciones, disputas legales y nuevos liderazgos redefinió la realización de la cinta basada en el universo tolkieniano

“The Hunt for Gollum”: por

El esposo de Melissa Gilbert ha sido acusado de abuso sexual infantil

Timothy Busfield, actor y director, es investigado por la policía de Albuquerque por la denuncia de dos menores de edad

El esposo de Melissa Gilbert

Jennifer Lawrence explica por qué las escenas de sexo son “más fáciles” de grabar con extraños

La actriz de “Los juegos del hambre” analizó su experiencia rodando escenas románticas con diferentes coestrellas

Jennifer Lawrence explica por qué

La confesión de Michael B. Jordan sobre Chadwick Boseman: “Solo desearía haber tenido más tiempo con él”

El impacto y las enseñanzas de una amistad marcada por la admiración siguen guiando el crecimiento del actor

La confesión de Michael B.
DEPORTES
Tras su separación de Paula

Tras su separación de Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas blanqueó su romance con una ex tenista en medio de un viaje espiritual

El ataque de ira de uno de los hijos de Zinedine Zidane tras la “masacre arbitral” que eliminó a Argelia de la Copa Africana

Martín Palermo y el Flaco Schiavi jugaron la final de un torneo exhibición de pádel en Punta del Este

Compró el club “después de estar cuatro días bebiendo” y prometió un viaje de fiesta a su equipo tras la mayor sorpresa en la historia de la FA Cup

La conexión argentina entre Valentín Barco y Joaquín Panichelli para guiar la goleada del Racing de Estrasburgo

TELESHOW
Pepe Cibrián se disculpó con

Pepe Cibrián se disculpó con Carla Calabrese, Enrique Piñeyro y el musical Come from away: “Fue un error”

Dónde estaba Charlotte Caniggia, ausente en el cumpleaños de su padre: así se mostró relajada y lejos del conflicto

El video de Guillermo Francella durante la primera lectura del libreto de “Desde el Jardín”, su nueva obra

Maxi López compartió un video en el que expresa lo que siente al estar en la Argentina: “Extrañé mucho”

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión en Punta del Este: miradas cómplices y mucho amor en un paseo sin sus hijas

INFOBAE AMÉRICA

Trump habló sobre sus planes

Trump habló sobre sus planes en Venezuela, Groenlandia y Ucrania: “Mi moralidad es lo único que puede detenerme”

Los científicos identifican diferencias clave en el desarrollo de conductas riesgosas entre humanos y chimpancés

Investigadores vinculan una “mancha salada” en océanos antiguos a la captura de gases de efecto invernadero

El legado de Antonio Gaudí inicia en Japón una gira mundial con obras inéditas y proyectos jamás construidos

Polémica sobre la nacionalidad de Carlos Gardel: el daño de las verdades a medias