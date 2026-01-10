Melissa Gilbert compró regalos de Navidad para los niños vinculados en la causa contra Timothy Busfield, según documentos judiciales

Los documentos judiciales detallan gestos personales hacia los menores señalados en el expediente que involucra a Melissa Gilbert y su esposo Timothy Busfield (Crédito: TheImageDirect.com)

La investigación judicial que involucra al actor y director Timothy Busfield sumó un dato sensible que llamó la atención de los investigadores: su esposa, Melissa Gilbert, compró regalos de Navidad para los niños que hoy figuran como presuntas víctimas en la causa por abuso infantil, de acuerdo con la orden de arresto emitida por la policía de Albuquerque.

El documento judicial, fechado el 9 de enero, detalla que los obsequios formaron parte de una relación personal sostenida entre el matrimonio y dos mellizos de once años, a quienes conocieron durante la filmación de una serie televisiva en Nuevo México.

Según consta en el informe policial, la compra de los regalos fue realizada por Gilbert y se produjo en el marco de encuentros sociales frecuentes con los menores y sus familias.

Un vínculo que excedió el ámbito laboral

De acuerdo con el reporte elaborado por el oficial Marvin Brown, las autoridades interpretaron estas acciones como parte de un acercamiento que se desarrolló fuera del entorno estrictamente profesional. La orden de arresto señala que tanto Busfield como Gilbert compartieron reuniones sociales con los niños y sus padres, con el objetivo de fortalecer la relación personal.

El vínculo fuera del ámbito laboral quedó bajo análisis de las autoridades (ZUMA)

Los investigadores remarcaron que los regalos navideños no fueron un hecho aislado, sino que se inscribieron dentro de una dinámica de contacto sostenido. En ese contexto, la participación activa de Gilbert en la compra de los obsequios quedó consignada como un elemento relevante dentro del expediente.

Cómo se inició la causa judicial

El caso comenzó a tomar forma en noviembre de 2024, cuando un médico del Hospital de la Universidad de Nuevo México notificó a las autoridades sobre un posible episodio de abuso sexual infantil. En ese momento, profesionales de la salud mencionaron la sospecha de un posible proceso de “captación”, aunque inicialmente no se avanzó con cargos formales.

Meses más tarde, en octubre de 2025, la madre de los menores presentó una denuncia formal ante la policía y los Servicios de Protección Infantil. Según los documentos judiciales, los hechos denunciados habrían ocurrido entre noviembre de 2022 y la primavera de 2024, período en el que los niños participaron de la producción televisiva.

Los cargos contra Busfield y la reacción del entorno

La orden de arresto imputa a Busfield dos cargos por contacto sexual criminal con un menor y uno por abuso infantil. El actor declaró ante la policía que la relación con la familia de los niños se deterioró luego de que los mellizos dejaran de formar parte de la serie y fueran reemplazados por otro actor.

Por su parte, Warner Bros. Television aseguró que colabora plenamente con las autoridades y reafirmó que la seguridad de los menores es una prioridad absoluta dentro de sus producciones. La compañía recordó que cuenta con protocolos específicos para actuar ante cualquier denuncia de conducta inapropiada.

Hasta el momento, ni Busfield ni Gilbert realizaron declaraciones públicas sobre las acusaciones. Según People, los representantes de ambos no respondieron a las solicitudes de comentario.

Enigmático post de Melissa Gilbert antes de la orden de arresto de su esposo (Captura: Instagram)

La documentación judicial también menciona que Busfield había sido señalado en una denuncia por agresión sexual en 1994, aunque en aquel caso no se avanzó con cargos. El nuevo expediente reavivó el escrutinio público sobre su figura y sobre el entorno cercano que lo acompañó durante los años investigados.

Mientras la causa avanza, el foco judicial permanece puesto en reconstruir el vínculo entre los adultos y los menores, y en determinar el alcance de cada una de las acciones mencionadas en la orden de arresto, incluidos los gestos personales como la compra de regalos de Navidad que hoy forman parte central del expediente.