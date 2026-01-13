El fenómeno Owen Cooper y las lecciones que deja su paso de alumno solitario en teatro a referente generacional internacional

El triunfo de Owen Cooper en los Globos de Oro impulsa una ola de vocaciones teatrales masculinas en el Reino Unido - Netflix España

Owen Cooper de apenas de 16 años, obtuvo el Globo de Oro al mejor actor de reparto masculino por su participación en la serie dramática Adolescence de Netflix. El éxito alcanzado en Los Ángeles generó una ola de interés entre los adolescentes británicos, quienes ven en Cooper un referente y una prueba de que es posible desafiar los estereotipos de género en la interpretación.

La dedicación de Cooper fue evidente desde la infancia. Mentores y docentes señalaron que, desde niño, mostró una entrega poco habitual en el teatro juvenil. La profesora Esther Morgan, cofundadora de Drama Mob junto a la actriz Tina O’Brien, influyó decisivamente en su desarrollo. “Se notaba que lo quería”, afirmó Morgan a The Guardian, al subrayar la entrega del actor y su agilidad para aprender los diálogos.

La victoria de Cooper inspira a adolescentes británicos a desafiar los prejuicios de género en el teatro juvenil - REUTERS/Mario Anzuoni

El impacto de Cooper va más allá del Globo de Oro. En la misma temporada, la serie Adolescence recibió seis premios Emmy, incluido uno para Cooper. En los Globos de Oro, la producción obtuvo cuatro reconocimientos, consolidándose como uno de los dramas británicos más destacados de 2025 por la calidad de la producción y el alcance de su audiencia. El estreno reunió a 6,45 millones de espectadores en el primer episodio y 5,9 millones en el segundo, cifras que establecieron récords nacionales.

Los creadores y mentores de la serie resaltaron la madurez y profesionalismo de Cooper, reconocidos desde las primeras audiciones. La directora de casting Shaheen Baig y el coguionista Jack Thorne elogiaron la preparación del joven actor y su capacidad de adaptación en escenas complejas. Thorne explicó que los ensayos más exigentes se realizaron junto al director Philip Barantini y la actriz Erin Doherty, favoreciendo la construcción del personaje en situaciones de presión.

El joven actor, premiado también con un Emmy por “Adolescence”, se consolida como referente nacional del cambio social en la escena artística - REUTERS/Mario Anzuoni

Cooper también enfrentó desafíos personales durante su formación. Relató haber sido “el único chico de su clase” en la escuela de teatro y reconoció que en ocasiones resultaba “vergonzoso”, un sentimiento compartido por muchos adolescentes varones respecto al arte dramático.

Morgan detalló a The Guardian que, al llegar a la secundaria, los chicos suelen inclinarse por actividades como el fútbol o el rugby, mientras que actuar se percibe como “algo blando”. En 2025, participaron 17.000 niños en clases de teatro frente a 35.700 niñas en Reino Unido, según datos mencionados por el medio, lo que revela la brecha social existente.

El joven actor, premiado también con un Emmy por “Adolescence”, se consolida como referente nacional del cambio social en la escena artística - (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

El éxito de Adolescence y el ejemplo de Cooper empiezan a revertir esa tendencia. Morgan observa un renovado interés de chicos que asisten a clases de arte dramático, motivados por el modelo que representa el joven actor. Su caso demuestra que la actuación masculina joven puede trascender prejuicios, impulsando un cambio cultural en las aulas y en el imaginario colectivo del Reino Unido.

La producción de la serie amplió sus escenarios más allá de Londres, con rodajes en Pontefract y Sheffield y un reparto predominantemente del noroeste, entre quienes sobresalen Cooper y Stephen Graham. Esta apuesta desafía la tradicional concentración de la industria audiovisual en la capital, donde más de la mitad de las producciones nacionales se realizan y donde acceder a castings resulta complicado para jóvenes actores del norte por factores económicos y logísticos.

La serie Adolescence bate récords de audiencia en el estreno y posiciona al drama británico como uno de los éxitos de 2025 en Netflix - Cr. Courtesy of Netflix © 2024

Guionistas y directores aseguran que el fenómeno Cooper favorece una revisión de la representación de la masculinidad. La serie se convirtió en catalizadora de una conversación nacional sobre salud mental y masculinidad tóxica, abriendo nuevos debates en el sector artístico y en las familias.

El fenómeno Cooper promueve el debate sobre salud mental y masculinidad en el sector artístico del Reino Unido - Cr. Courtesy of Netflix © 2024

La historia de Owen Cooper inspiró a más jóvenes a acercarse al teatro, demostrando que contar con un referente puede ser el impulso decisivo para superar temores y descubrir nuevas vocaciones. Su ejemplo animó a numerosos chicos a atreverse y cruzar el umbral del escenario, mostrando que es posible avanzar más allá de los antiguos prejuicios, abrir espacios en la industria y transformar el imaginario colectivo.