Warner Bros se pronuncia contra la demanda de Paramount por el acuerdo con Netflix

La disputa gira en torno a la valoración del acuerdo con Netflix y el futuro de Discovery Global

Warner Bros acusa a Paramount
Warner Bros acusa a Paramount Skydance de intentar desviar la atención de los inversores en medio de su acuerdo con Netflix.

Warner Bros. Discovery (WBD) respondió con dureza a la demanda presentada por Paramount Skydance, que busca forzar a la compañía a revelar más detalles financieros sobre su acuerdo con Netflix.

En un comunicado oficial, el gigante mediático calificó la acción legal de “infundada” y acusó a Paramount de intentar “distraer” a los inversores mientras continúa una campaña pública para convencer a los accionistas de que su oferta de 30 dólares por acción es superior.

“A pesar de sus múltiples oportunidades, Paramount Skydance sigue proponiendo una transacción que nuestra junta directiva concluyó por unanimidad que no es superior al acuerdo de fusión con Netflix”, expresó el comunicado.

La demanda, presentada el lunes 12 de enero ante el Tribunal de Cancillería de Delaware, cuestiona la valoración que Warner Bros. Discovery asigna a su negocio Discovery Global dentro del acuerdo con Netflix.

Según Warner, la ofensiva legal llega después de semanas de comunicados y presiones mediáticas por parte de Paramount Skydance, sin que esta haya mejorado económicamente su propuesta inicial.

“A pesar de seis semanas y numerosos comunicados de prensa, Paramount Skydance no ha aumentado el precio ni ha abordado las numerosas y obvias deficiencias de su oferta”, afirmó la compañía.

Cabe destacar que el conflicto se remonta a pocas semanas después de que Skydance Media completara la adquisición de Paramount Global en agosto de 2025.

A partir de ese momento, David Ellison —presidente y CEO de Paramount y figura central de la ofensiva— inició lo que se transformó en una guerra de ofertas por Warner Bros. Discovery.

Respaldado por inversores de peso, entre ellos su padre, Larry Ellison, cofundador de Oracle, Ellison presentó reiteradas propuestas para adquirir Warner Bros. en su totalidad. Sin embargo, el consejo de administración rechazó ocho ofertas consecutivas.

Tras analizar las propuestas de Paramount, Comcast y Netflix, la junta de WBD optó por cerrar un acuerdo con Netflix. Según los términos anunciados, la plataforma de streaming pagará 27.75 dólares por acción, en efectivo y acciones, a cambio de los estudios de cine y televisión de Warner Bros, HBO y HBO Max, así como el negocio de videojuegos.

La operación se completará tras la escisión prevista para el tercer trimestre de 2026 de Discovery Global, que agrupará activos como CNN, TBS, HGTV, Food Network y Discovery+.

Pese a la decisión del consejo, Ellison no ha abandonado su ofensiva. De hecho, continuó defendiendo públicamente que la propuesta de Paramount Skydance representa una mejor opción para los accionistas de Warner Bros..

Uno de los ejes centrales de su argumentación es la valoración de Discovery Global, un aspecto clave para comparar el valor real del acuerdo con Netflix frente a la oferta de 30 dólares por acción de Paramount.

La demanda del 12 de enero apunta directamente a este punto. Paramount solicita que WBD revele cómo está valorando Discovery Global dentro de la transacción con Netflix, así como cuánta deuda será transferida a esa nueva entidad tras la escisión.

Según Paramount, esta información es esencial para que los accionistas puedan evaluar el verdadero valor total del acuerdo.

En un análisis difundido el 8 de enero, Paramount sostuvo que, debido a la caída en el precio de las acciones de Netflix desde el anuncio del acuerdo, el valor total para los accionistas de WBD se habría reducido a 27,42 dólares por acción.

Esa lectura sugiere, según Paramount, que Discovery Global estaría siendo valorada prácticamente en cero dentro de la operación.

La disputa no se limita al terreno judicial. El mismo lunes, Paramount anunció formalmente su intención de presentar una lista alternativa de candidatos al consejo de administración de Warner Bros. Discovery en la junta de accionistas de 2026.

El objetivo declarado es presionar a la actual dirección para que reabra conversaciones sobre la oferta de 30 dólares por acción.

