Globos de Oro 2026: Así fue la inesperada irrupción de Fran Drescher, la icónica actriz de “La niñera”

Fran Drescher subió al escenario y detuvo a Nikki Glaser durante la ceremonia de los Globos de Oro 2026. Su aparición generó sorpresa entre los asistentes y marcó uno de los momentos más comentados de la noche (HBO Max/CBS)

La ceremonia de los Globos de Oro 2026 sorprendió al público cuando Fran Drescher irrumpió en el escenario durante la participación de Nikki Glaser.

El episodio se desarrolló mientras Glaser interpretaba una parodia de “Golden”., tema principal de Las guerreras K-Pop, que acababa de obtener el Globo de Oro a mejor canción original, ubicándose como uno de los momentos centrales de la noche.

La comediante, micrófono en mano, entonó: “No voy a rendirme, rendirme, rendirme con esta canción”. El auditorio, entre risas y miradas de complicidad, presenció un cambio inesperado en la dinámica del evento.

En ese momento, Drescher subió al escenario y, con gesto exasperado, interpeló a la presentadora: “¡Basta! ¡Por favor, basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Por el amor de Dios, basta”. La reacción de los asistentes osciló entre la sorpresa y la expectativa ante la interrupción.

La irrupción de Fran Drescher en el escenario de los Globos de Oro 2026 sorprendió al público y generó gran expectativa en la ceremonia (HBO Max/CBS)

Glaser, visiblemente desconcertada, preguntó: “¿Qué estás haciendo aquí?”. Este breve intercambio, cargado de humor e improvisación, se convirtió en uno de los episodios más comentados de la velada.

La espontaneidad se impuso, desplazando el guion habitual incluso en una entrega de premios con numerosas celebridades. La interacción quedó registrada como uno de los recuerdos de la edición 2026 de los Globos de Oro.

Nikki Glaser es una comediante, actriz y presentadora de Estados Unidos. Se consolidó en la escena del stand up por su estilo directo y su humor sin filtros.

Participó en diversos programas de televisión y radio, donde abordó temas de actualidad y cultura popular con una perspectiva humorística.

Nikki Glaser protagonizó uno de los momentos centrales de la gala con una parodia musical inspirada en la canción ganadora de "Las guerreras K-Pop" (REUTERS/Daniel Cole)

Además, condujo especiales de comedia y galas de premios, lo que la convirtió en una figura habitual en eventos del espectáculo.

Su capacidad para improvisar y conectar con el público la posicionó como una de las voces más reconocibles del humor contemporáneo en Estados Unidos.

A lo largo de su trayectoria, Glaser destacó por su humor irreverente y su habilidad para abordar temas actuales con ironía e inteligencia.

Condujo varios programas y fue invitada recurrente en galas y ceremonias, donde su estilo directo y espontáneo le valió una importante base de seguidores.

Drescher, famosa por su papel en "La niñera", es referente de la comedia y defensora activa de la salud y los derechos laborales en Hollywood (CBS/vía IMBD)

Por otro lado, Fran Drescher es una actriz y productora de Estados Unidos, conocida internacionalmente por su papel en la serie La niñera, donde interpretó a Fran Fine.

A lo largo de su trayectoria, Drescher se destacó en la comedia y la producción televisiva, además de participar activamente como defensora de la salud y los derechos laborales en la industria del espectáculo.