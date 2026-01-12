Entretenimiento

Globos de Oro 2026: Así fue la inesperada irrupción de Fran Drescher, la icónica actriz de “La niñera”

La estrella confrontó en vivo a la anfitriona Nikki Glaser. La interacción llena de humor se robó la noche y desató las risas

Guardar
Fran Drescher subió al escenario y detuvo a Nikki Glaser durante la ceremonia de los Globos de Oro 2026. Su aparición generó sorpresa entre los asistentes y marcó uno de los momentos más comentados de la noche (HBO Max/CBS)

La ceremonia de los Globos de Oro 2026 sorprendió al público cuando Fran Drescher irrumpió en el escenario durante la participación de Nikki Glaser.

El episodio se desarrolló mientras Glaser interpretaba una parodia de “Golden”., tema principal de Las guerreras K-Pop, que acababa de obtener el Globo de Oro a mejor canción original, ubicándose como uno de los momentos centrales de la noche.

La comediante, micrófono en mano, entonó: “No voy a rendirme, rendirme, rendirme con esta canción”. El auditorio, entre risas y miradas de complicidad, presenció un cambio inesperado en la dinámica del evento.

En ese momento, Drescher subió al escenario y, con gesto exasperado, interpeló a la presentadora: “¡Basta! ¡Por favor, basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Por el amor de Dios, basta”. La reacción de los asistentes osciló entre la sorpresa y la expectativa ante la interrupción.

La irrupción de Fran Drescher
La irrupción de Fran Drescher en el escenario de los Globos de Oro 2026 sorprendió al público y generó gran expectativa en la ceremonia (HBO Max/CBS)

Glaser, visiblemente desconcertada, preguntó: “¿Qué estás haciendo aquí?”. Este breve intercambio, cargado de humor e improvisación, se convirtió en uno de los episodios más comentados de la velada.

La espontaneidad se impuso, desplazando el guion habitual incluso en una entrega de premios con numerosas celebridades. La interacción quedó registrada como uno de los recuerdos de la edición 2026 de los Globos de Oro.

Nikki Glaser es una comediante, actriz y presentadora de Estados Unidos. Se consolidó en la escena del stand up por su estilo directo y su humor sin filtros.

Participó en diversos programas de televisión y radio, donde abordó temas de actualidad y cultura popular con una perspectiva humorística.

Nikki Glaser protagonizó uno de
Nikki Glaser protagonizó uno de los momentos centrales de la gala con una parodia musical inspirada en la canción ganadora de "Las guerreras K-Pop" (REUTERS/Daniel Cole)

Además, condujo especiales de comedia y galas de premios, lo que la convirtió en una figura habitual en eventos del espectáculo.

Su capacidad para improvisar y conectar con el público la posicionó como una de las voces más reconocibles del humor contemporáneo en Estados Unidos.

A lo largo de su trayectoria, Glaser destacó por su humor irreverente y su habilidad para abordar temas actuales con ironía e inteligencia.

Condujo varios programas y fue invitada recurrente en galas y ceremonias, donde su estilo directo y espontáneo le valió una importante base de seguidores.

Drescher, famosa por su papel
Drescher, famosa por su papel en "La niñera", es referente de la comedia y defensora activa de la salud y los derechos laborales en Hollywood (CBS/vía IMBD)

Por otro lado, Fran Drescher es una actriz y productora de Estados Unidos, conocida internacionalmente por su papel en la serie La niñera, donde interpretó a Fran Fine.

A lo largo de su trayectoria, Drescher se destacó en la comedia y la producción televisiva, además de participar activamente como defensora de la salud y los derechos laborales en la industria del espectáculo.

Temas Relacionados

Globos de OroFran DrescherLa niñeraNikki Glaserestrellas de hollywoodEntretenimiento

Últimas Noticias

Owen Cooper, actor de “Adolescencia”, marcó un récord tras ganar en los Globos de Oro 2026

A sus 16 años, se coronó como el actor más joven en liderar la categoría de mejor actor de reparto en televisión

Owen Cooper, actor de “Adolescencia”,

Los Globos de Oro 2026 premian por primera vez a un pódcast

"Good Hang With Amy Poehler" recibió el reconocimiento inaugural a una propuesta centrada en entrevistas y comedia

Los Globos de Oro 2026

La broma que incomodó a Leonardo DiCaprio en los Globos de Oro: “Has conseguido todo esto antes de que tu novia cumpliera 30”

La anfitriona Nikki Glaser utilizó su característico sentido del humor para provocar las risas del auditorio

La broma que incomodó a

Globos de Oro 2026 EN VIVO: Todos los ganadores de la noche

La 83ª edición de los premios se celebra en el tradicional Beverly Hilton Hotel de California

Globos de Oro 2026 EN

La vez que Jodie Foster desató especulaciones sobre su orientación sexual en los Globos de Oro

La actriz reflexionó sobre cómo sus palabras anticiparon la invasión de la vida personal de los famosos en Hollywood

La vez que Jodie Foster
DEPORTES
Fue Nº 3 del mundo,

Fue Nº 3 del mundo, gano más de USD 20 millones y anunció su retiro del tenis a los 35 años: “Hay muchísima vida por delante”

Combinación entre dos caras nuevas y penal ejecutado por Montiel: así fue el primer gol de River de 2026

Intenso ardor y agua en los pies: debieron detener un partido por la temperatura del césped sintético

Un bicampeón de Europa acelera por Thiago Almada, luego de que el Atlético de Madrid lo declarara prescindible

La controvertida actitud de Mbappé tras el título de Barcelona en la Supercopa de España: así impidió el pasillo del Real Madrid

TELESHOW
Lucía Galán se emocionó al

Lucía Galán se emocionó al recordar la operación que le salvó la vida: “Fue un milagro”

Así está Christian Petersen después de haber pasado un mes internado: “Regenerando, día a día”

Quién es Maia Reficco, la actriz argentina con la que estaría saliendo Franco Colapinto

Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes sociales

El romántico posteo de Indiana Cubero por el primer mes de noviazgo con Thiago Silvero: “Por muchos más”

INFOBAE AMÉRICA

Homero no fue la primera

Homero no fue la primera persona que firmó una obra literaria, sino una mujer que nadie recuerda

La belleza de la semana: “La mujer barbuda”, de José de Ribera

Trump dijo que está considerando “opciones muy contundentes” por la brutal masacre perpetrada por el régimen iraní

El Gobierno de Bolivia acordó con los principales sindicatos levantar los bloqueos y mantener el subsidio a los combustibles

Pese a las vigilias de las familias y los reclamos de las ONG, este domingo no hubo liberaciones de presos políticos en Venezuela