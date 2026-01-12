Danielle Marsh se pronuncia por primera vez tras su salida de NewJeans: “Luché hasta el final”

La artista de 20 años ofreció su primer mensaje público tras la ruptura, agradeciendo el apoyo de los fans y mostrando su determinación (Instagram/Ador)

El anuncio de la demanda por más de USD 30 millones contra Danielle Marsh impactó en la industria del K-pop y evidenció la magnitud de la ruptura con NewJeans.

La exintegrante se pronunció públicamente por primera vez tras su salida, en medio de una batalla legal que involucra tanto a su familia como a la exproductora del grupo.

Durante una transmisión en directo dirigida a los seguidores, Danielle expresó gratitud y determinación: “Luché hasta el final para estar con las integrantes”, afirmó la cantante australiana.

El contacto, realizado a través de YouTube e Instagram Live, fue su primer mensaje público luego de la rescisión de su contrato con Ador.

En esa intervención, la artista afirmó que sus sentimientos hacia el grupo permanecen, a pesar de la separación.

Danielle evitó los detalles sobre la disputa judicial y señaló la dificultad del proceso. “Esto no es el final”, remarcó ante la comunidad de seguidores conocida como Bunnies, en un mensaje cargado de emoción.

La situación legal de Danielle se agravó tras la decisión de Ador de demandarla por 43.100 millones de wones (más de USD 30 millones) en concepto de penalizaciones y daños.

La querella incluye a un familiar directo y a la exdirectora Min Hee-jin, a quienes la agencia atribuye importante responsabilidad en el conflicto contractual y la demora en el regreso del grupo.

Danielle optó por no abordar públicamente los aspectos legales, aunque reconoció que muchas preguntas sobre su futuro y el del grupo siguen sin respuesta.

Durante la transmisión, agradeció el respaldo de los seguidores: “Leo sus mensajes por las noches y me dan consuelo”, compartió la joven, quien también evocó los momentos en el escenario con NewJeans como fuente de fortaleza.

La disputa comenzó cuando las cinco integrantes intentaron rescindir sus contratos en 2024, alegando maltrato y falta de comunicación con la agencia.

Las autoridades judiciales fallaron a favor de Ador y obligaron a las artistas a cumplir sus compromisos hasta 2029.

Poco después, la agencia anunció el regreso de Haerin, Hyein y Hanni, mientras que la permanencia de Minji sigue sin definirse.

La exclusión definitiva de Danielle fue comunicada por la empresa a finales de 2025.

En ese contexto, Ador justificó la medida al considerar “difícil continuar con Danielle como parte de NewJeans”, según declaraciones recogidas por la prensa internacional.

La empresa sostuvo que las integrantes estuvieron expuestas a información distorsionada y parcial, lo que habría ocasionado malentendidos graves.

Las acusaciones cruzadas excedieron las cuestiones contractuales. Hanni Pham, una de las miembros, denunció ante el Parlamento surcoreano haber sufrido “manipulación y mala comunicación deliberada” dentro de la compañía.

Por su parte, Danielle relató experiencias de control extremo durante sus años de entrenamiento, como vigilancia constante y la necesidad de aprobación para cada comida, denuncias que ni Ador ni Hybe respondieron públicamente.

Pese a la presión mediática y la división entre seguidores, Danielle aseguró no arrepentirse de sus decisiones y pidió no considerar la situación como un cierre definitivo.

La artista, de 20 años, expresó: “No considero esto un final”, dejando abierta la posibilidad de futuros proyectos personales.

Un futuro incierto para NewJeans

La salida de Danielle pone en duda la continuidad de NewJeans como quinteto y deja abiertas incógnitas sobre el futuro del grupo.

Actualmente, la formación se reduce a cuatro integrantes, aunque la situación de Minji sigue sin definirse.

El conflicto legal, sumado a la prolongada ausencia de lanzamientos, afectó la imagen pública del grupo.

Según reconoció la agencia al medio surcoreano, restaurar el apoyo de los fans y del público requerirá tiempo y transparencia para aclarar todos los malentendidos.

Desde su debut en 2022, la agrupación femenina logró una de las trayectorias más exitosas de la escena pop surcoreana, con éxitos como “Ditto”, “Attention”, “Hype Boy” y “Super Shy”.

Sin embargo, la controversia detuvo nuevos proyectos y la reaparición del grupo aún no tiene fecha confirmada.