Tom Cruise llevó al límite su papel en ‘Valkiria’ con una transformación extrema

Tom Cruise es conocido por su entrega total en cada proyecto, pero en la película Valkiria (2008) llevó su implicación a un nuevo nivel. Para interpretar al coronel Claus von Stauffenberg, el actor estadounidense decidió experimentar de forma directa las limitaciones físicas que sufrió el verdadero militar alemán, quien perdió el ojo izquierdo, la mano derecha y dos dedos de la mano izquierda tras un ataque en Túnez durante la Segunda Guerra Mundial.

En medio de la filmación, Cruise no se conformó con utilizar un parche en el ojo y prótesis en las manos. El actor se propuso vivir las dificultades cotidianas del personaje, incluyendo vestirse únicamente usando los tres dedos restantes de su mano izquierda, sin ningún tipo de asistencia.

“Practiqué mucho vistiéndome y moviéndome solamente con los dedos y sin una mano. Stauffenberg insistió en seguir escribiendo, así que he practicado con mi mano izquierda. Nunca quiso ayuda. Incluso aunque sus piernas estuvieron heridas, trabajó muy duro en que nadie se diera cuenta”, explicó Cruise en declaraciones recopiladas por Sensacine.

Este nivel de compromiso no solo representó un reto actoral, sino también un desafío físico. Según fuentes cercanas a la producción, el intérprete se esforzó por replicar los movimientos y rutinas diarias del coronel, desde abotonarse la chaqueta hasta manipular objetos cotidianos, todo con las restricciones impuestas por las lesiones de su personaje. “Vivió como Von Stauffenberg casi al completo. Lo único que le faltó fue cortarse la mano, claro, pero quizá fuera demasiado incluso para nuestro Tom”, señaló Sensacine.

El papel de Cruise como productor

El actor experimentó la vida diaria de Stauffenberg usando solo tres dedos de la mano izquierda y llevando un parche en el ojo (foto: IMDb)

La implicación de Cruise en Valkiria no se limitó a la interpretación. Junto a Paula Wagner, quien en ese momento era su socia profesional, el actor asumió también el rol de productor. Ambos decidieron relanzar la histórica compañía United Artists (UA), un estudio fundado en 1919 por figuras emblemáticas como Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks y D.W. Griffith, que atravesó un período de decadencia tras varias decisiones financieras fallidas.

El objetivo de Cruise y Wagner era seleccionar proyectos de forma consciente y metódica, con la intención de devolverle prestigio a la productora. Así, eligieron películas como Leones por corderos y Valkiria, donde Cruise no solo actuó, sino que también participó activamente en la producción y el desarrollo creativo.

Aunque la estrategia de revitalizar United Artists solo se materializó en dos títulos, el paso de Cruise por el estudio dejó una huella imborrable por su nivel de entrega y por la búsqueda de autenticidad en cada aspecto del rodaje. La apuesta de ambos por dar vida a historias con impacto histórico y ético fue recibida con atención por la industria cinematográfica.

Controversia familiar y fidelidad histórica en la interpretación

El compromiso de Cruise con la autenticidad en ‘Valkiria’ influyó notablemente en la atmósfera del set y en el reparto (foto: IMDb)

La decisión de Tom Cruise de interpretar al coronel Claus von Stauffenberg no estuvo exenta de polémica. Parte de la familia del militar alemán, especialmente uno de sus hijos supervivientes, se mostró reacio a que el actor estadounidense asumiera el rol.

Sin embargo, el parecido físico entre Cruise y Stauffenberg, así como el empeño del actor por reproducir fielmente las limitaciones y el carácter del personaje, terminaron por imponerse en la producción.

Cruise no solo aceptó la negativa inicial de la familia, sino que decidió profundizar en la rutina diaria del militar, investigando su modo de vida y su persistencia pese a las discapacidades. “Practiqué mucho vistiéndome y moviéndome sólo con los dedos y sin una mano... Nunca quiso ayuda. Incluso aunque sus piernas estuvieron heridas, trabajó muy duro en que nadie se diera cuenta”, reiteró el actor a lo recogido por Sensacine.

El rodaje de Valkiria fue un proceso intenso, donde el actor estadounidense asumió los retos físicos y emocionales del personaje, llevando su método actoral al extremo. Su compromiso incluyó llevar permanentemente el parche que afectaba su equilibrio y negarse a recibir ayuda para tareas cotidianas, lo que, según miembros del equipo, impactó en el ambiente del set y en la percepción de sus compañeros de reparto.